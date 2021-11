Kaj ponuja decembrski program Cankarjevega doma?

Ljubljan, 29. november 2021 – To je decembrski program Cankarjevega doma in napoved nekaterih poznejših prireditev, ki se jih lahko udeležite v našem največjem prireditvenem prostoru za kulturne dejavnosti. Kaj boste izbrali vi, je seveda vaša odločitev. A priporočamo, da kulturnih dogodkov, kljub na prav prijaznemu okolju – mislimo tokrat le na virus – ne zanemarite.

No, takšen je programski izbor, ki so nam ga posredovali iz Cankarjevega doma, si lahko ogleda v nadaljevanju (upoštevano je pravilo programske opredelitve po namenu).

Praznične prireditve

NE, 19. decembra, ob 17. in 20. uri

Tradicionalni božični koncert

Simfonični orkester RTV Slovenija

Dirigent: Rossen Milanov

Gosti: Tinkara Kovač, člani baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana, Otroški

pevski zbor RTV Slovenija, Pritrkovalci iz Šentvida pri Stični

Program: J. Strauss, J. Gregorc, J. Ipavec, G. Giménez, božične pesmi

Gallusova dvorana, 16, 21, 25, 29, 13* EUR

PO, 20., in SR, 22. decembra, ob 20. uri

Preblizu

Režija, besedilo: Jaša Koceli; igrata: Lea Mihevc, Domen Valič; produkcija: Zavod Pavilijon,

Cankarjev dom

Predstava o milenijskem paru, ki se prebija skozi pasti večletne zveze.

Kosovelova dvorana, 14, 10* EUR

SR, 22. decembra, ob 20. uri

Sentido project

Samo hoditi Solo andar

Plesno-glasbeni performans s tradicijo flamenka

Urška Centa, ples, glas; Primož Flajšman, saksofon; Tomaž Pačnik, klaviature; Tadej Kampl,

bas; Nino Mureškić, tolkala

Spletna medijska pokroviteljica: Parada plesa

Klub CD, 15 EUR

Od ČE, 23., do ČE, 30. decembra

(razen 24. 12.)

Nebesa

Film 32. Liffa

Režija: Srdjan Dragojević

Srbija, Hrvaška, BiH, Slovenija, 2021; 120′

Tri nadrealistične zgodbe o božjih čudežih, postavljene v različna obdobja.

Glavni pokrovitelj festivala Liffe: Telekom Slovenije d.d.

Kosovelova dvorana, 5’50, 4’80* EUR

PO, 27. decembra, ob 20. uri

Piaf, Edith Piaf

Režija: Tijana Zinajić; nastopata: Vesna Pernarčič, Joži Šalej

Produkcija: KD Gledališče EU enigma ustvarjanja

Klub CD, 15 EUR

TO, 28. decembra, ob 11. uri – premiera

Deček, ki je prehitro rastel

Operna enodejanka za otroke od 10. leta

Glasba, besedilo: Gian Carlo Menoti; nastopajo solisti, Mladinski pevski zbor in Komorni

inštrumentalni ansambel Glasbene matice Ljubljana; koprodukcija: Glasbena matica

Ljubljana, Cankarjev dom, SKGG

Pokroviteljica kulturnovzgojnega programa: Vita, Življenjska zavarovalnica d.d.

Linhartova dvorana, 10 EUR

TO, 28., SR, 29., in PE, 31. decembra, ob 19.30; ČE, 30., ob 18. uri

Abonma Veličastnih 7 in za izven

Cirkus Le Roux

Jelen v žarometih

Prava cirkuška bomba! Poklon filmski umetnosti, sodobnemu cirkusu ter smislu življenja v

vsej njegovi komičnosti, nerodnosti in sijaju.

Generalni pokrovitelj abonmaja Veličastnih 7: Petrol d.d., Ljubljana

Spletna medijska pokroviteljica: Parada plesa

Gallusova dvorana, 15, 19, 22, 26, 12* EUR; na silvestrovo 22, 27, 32 EUR

TO, 28. decembra, ob 20. uri

Zoran Predin

Takšnih več ne delajo

Zoran Predin, glas; Zvonimir Radišić, solo kitara; Igor Polak, ritem kitara; Damjan Grbac,

kontrabas; Tonči Grabušić, bobni

Klub CD, 22, 18* EUR

SR, 29. decembra, ob 19.30

Erotikon

Slavnostni filmsko-glasbeni dogodek v živo

Režija: Gustav Machaty; igra: Ita Rina; 1929

Slovenska premiera nove glasbene partiture Andreja Goričarja

Linhartova dvorana, 10 EUR

ČE, 30. decembra, ob 18.30

Reformatorji na odru

Komedija s srečnim koncem

Od 12. leta

Besedilo: Boštjan Gorenc – Pižama; nastopata: Boštjan Gorenc – Pižama, Nik Škrlec;

koprodukcija: Cankarjev dom, Zavod Škrateljc, Kulturni dom Krško

Pokroviteljica kulturnovzgojnega programa: Vita, Življenjska zavarovalnica d.d.

Linhartova dvorana, 10 EUR

ČE, 30. decembra, ob 18. uri in 20.30

Klemen Slakonja & Small Band

Igor Leonardi, kitara; Tadej Kampl,bas kitara; Janez Gabrič, bobni

Razgiban večer, poln znanih melodij in iskrivega humorja.

Klub CD, 22 EUR

PE, 31. decembra, ob 17. uri

Enci benci Katalenci

Glasbeno-scenska predstava za vso družino s pozdravom dedka Mraza

Nastopa: skupina Katalena; režija: Ivana Djilas; koprodukcija: Cankarjev dom, KUD Adapter

Pokroviteljica kulturnovzgojnega programa: Vita, Življenjska zavarovalnica d.d.

Linhartova dvorana, 10 EUR

PE, 31. decembra, ob 20. uri

Vita

Večer brezčasnih šansonov z Vito Mavrič in kvartetom Jake Puciharja

Vita Mavrič, glas; Jaka Pucihar, klavir, priredbe; Aleš Avbelj, kontrabas; Inti Pucihar,

vibrafon; Gašper Bertoncelj, bobni

Klub CD, 32 EUR

PE, 31. decembra, ob 20. uri

(do 6. januarja)

Pravi moški

Film 32. Liffa

Režija: Maria Schrader; Nemčija, 2021; 105′

Tragikomična zgodba, ki raziskuje človekovo dojemanje ljubezni. Nagrada za najboljšo

žensko vlogo na Berlinalu.

Glavni pokrovitelj festivala Liffe: Telekom Slovenije d.d.

Kosovelova dvorana, na silvestrovo 10 EUR, ponovitve 5’50, 4’80* EUR

SO, 1. januarja, ob 18. uri

Tradicionalni novoletni koncert

Orkester Slovenske filharmonije

Dirigent: George Pehlivanian

Solista: Klemen Leben, harmonika; Peter Napret, citre

Znani in žlahtni napevi od nežnih slovenskih melodij, koračnic in plesov mojstrov opere in

operete do sodobnejših žanrskih utrinkov: E. N. von Rezniček, V. Parma, E. Waldteufel, K.

Leben, F. Lehár, J. Fučik, S. Avsenik, U. Koder, J. Strauss, J. Helmesberger starejši, B.

Smetana, H. Lachenmann.

Pokroviteljica koncerta: Lekarna Ljubljana

Gallusova dvorana, 32, 27, 22, 19 EUR

Glasba

ČE, 2. decembra, ob 19.30

Kromatika in za izven

Simfonični Orkester RTV Slovenija

Dirigent: Rossen Milanov

Solist: Mario Hossen, violina

Program: W. A. Mozart, Čarobna piščal, uvertura; N. Paganini: Koncert za violino in orkester

št.1 v Es-duru (prva izvedba izvirne verzije v Sloveniji); F. Schubert, Simfonija št. 9

Gallusova dvorana, 8, 11, 15, 19, 6* EUR

NE, 5. decembra, ob 20. uri

Zlati abonma in za izven

Bergenski filharmonični orkester

Gostovanje je odpovedano.

O nadomestnem koncertu bomo obveščali pravočasno.

ČE, 9., in PE, 10. decembra, ob 19.30

SMS I in II ter za izven

O nebeškem življenju

Orkester Slovenske filharmonije

Dirigent: Philipp von Steinaecker

Solistka: Aliénor Feix, mezzosopran

Zbor Slovenske filharmonije

Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana

Mladinski zbor Glasbene matice Ljubljana

Program: G. Mahler, Simfonija št. 3 v d-molu

Gallusova dvorana, 17, 22, 28, 35 EUR (14, 18, 23, 28 EUR)*

TO, 14. decembra, ob 20. uri

Cankarjevi torki

Pulcinella & Maria Mazzotta

Maria Mazzotta, glas, tamburin; Florian Demonsant, harmonika, orgle Elka, glas; Ferdinand

Doumerc, saksofoni, flavta, zvončki, klaviature Armon, glas; Pierre Pollet, bobni; Jean-Marc

Serpin, kontrabas

Medijska pokroviteljica: Mladina d.d.

Klub CD, 12, 8* EUR

SR, 15., ČE, 16., in PE, 17. decembra, ob 19.30

Vlado Kreslin

30 let v Cankarjevem domu

Trije tradicionalni koncerti z gosti ob 30-letnici nastopanja v Cankarjevem domu

Pokrovitelj koncertov: BTC d.d.

Gallusova dvorana, 21, 25, 29, 34, 17* EUR

Gledališče

SO, 18. decembra, ob 20. uri

Eichmann v Jeruzalemu

Zagrebško gledališče mladih

Režija: Jernej Lorenci; igrajo: Katarina Bistrović Darvaš, Dado Ćosić, Frano Mašković, Mia

Melcher, Pjer Meničanin, Rakan Rushaidat, Lucija Šerbedžija, Vedran Živolić

Ena najboljših uprizoritev hrvaškega gledališča zadnjih sezon, še ena Lorencijeva

mojstrovina.

Linhartova dvorana, 22, 18, 16* EUR

Film

NE, 5. decembra

Nagrajenci Festivala gorniškega filma

Ob 17.30

Srečno Poljaki!, 88′

Ob 20. uri

Biti ženska v Himalaji, 44′

Jugozahodna stena Everesta, 52′

V sodelovanju z Društvom za gorsko kulturo

Kosovelova dvorana, 6, 5’30* EUR

SO, 11. decembra, ob 18. uri

Festival LGBT-filma

Prelomi La fracture

Kvir palma na festivalu v Cannesu 2021

Režija: Catherine Corsini; Francija, 2021, 98’

Sestre, predfilm

Režija: Katarina Rešek Kukla; Slovenija, 2021, 23’

Kosovelova dvorana, 5, 4* EUR

SR, 15. decembra, ob 18. uri

Naši filmi doma

Kratki animirani filmi za otroke in starše

V sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom

Linhartova dvorana, 6, 5* EUR

ČE, 16. decembra, ob 19. uri

Premiera dokumentarnega filma

Beli bojevnik v črni obleki

Režija: Maja Weiss

Kosovelova dvorana, 6, 5’30* EUR

Predavanja, pogovor

SR, 1. decembra, ob 19. uri

Epidemije in družba

Pogovorni večer

Sodelujejo: dr. Zvonka Zupančič Slavec, ddr. Igor Grdina, dr. Alojz Ihan

V sodelovanju z založbo Beletrina

Štihova dvorana, brezplačne vstopnice

Dostojevski in jaz

Predavanja

Cikel Skrivnost Dostojevski ob 200-letnici pisateljevega rojstva

ČE, 2. decembra, ob 19. uri

Dr. Neža Zajc: Staroruski vir »notranjega človeka« Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega;

mag. Sergej Valijev: Razkolnikov in drama notranjega dialoga

SR, 8. decembra, ob 19. uri

Dr. Tomo Virk: Dostojevski, moja malenkost – in Dostojevski; dr. Blaž Podlesnik: Selfi

Dostojevski ali Brade Karamazovi

Glavni pokrovitelj cikla: Riko d.o.o.

V sodelovanju z LUD Literatura

Klub CD, brezplačne vstopnice

Za otroke in mlade

SR, 15. decembra, ob 19. uri

Naj gre vse v pi

Kako sem se naučil 3141 decimalk

Od 12. leta

Nastopa Nik Škrlec; produkcija: AGRFT, Zavod K. G., Zavod Margareta Schwarzwald,

Cankarjev dom

Štihova dvorana, 7’50 EUR

ČE, 16. decembra, ob 18. uri

Božični koncert Glasbenega centra Edgar Willems

Od 5. leta

Linhartova dvorana, 10 EUR

Pokroviteljica kulturnovzgojnega programa: Vita, Življenjska zavarovalnica d.d.

Razstave in predstavitve

Do 31. marca

Slovenski bienale ilustracije

V sodelovanju z Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov – Ilustratorsko sekcijo

Donatorka razstave: Pivovarna Laško Union d.o.o.

Galerija CD, 5, 3* EUR, za otroke do 6. leta brezplačno

Do 12. decembra

DK

Preostanki

Fotografska razstava

Mala galerija, vstop prost

Od 15. decembra do 30. januarja

Igor Škafar

Ulica

Mala galerija, vstop prost

Pokroviteljica Male galerije: Loterija Slovenije d.d.

Do 4. januarja

Likovni kritiki izbirajo

Izbor: Goran Milovanović

Avtorji: Iztok Bobić, Olga Milić, Zoran Srdić Janežič

V sodelovanju s Slovenskim društvom likovnih kritikov

Prvo preddverje, Galerija Europlakat, vstop prost

Prireditve zunanjih organizatorjev

Dogovori za naše storitve T 01 2417 122 E kongres@cd-cc.si

SR, 1. decembra

Prihodnost je tu

Vidik varnosti in zdravja pri delu

Prireja: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Hibridna konferenca, registracija

PE, 3. decembra, ob 20. uri

Idem putem pa zagrlim drvo

Grem po poti pa objamem drevo

Komedija, igra Andrija Milošević

Prireja: Music time d.o.o.

Gallusova dvorana, 17, 19, 21 EUR

SO, 4. decembra, ob 20. uri

Kakva ti je žena, takav ti je život

Kakršna žena, takšno življenje

Komedija, igra Dragan Marinković – Maca

V maternem jeziku izvajalca

Prireja: Music time d.o.o.

Gallusova dvorana, 17, 19, 21 EUR

TO, 7. decembra, ob 20. uri

Queen Symphony koncert

Prireja: Music time d.o.o.

Gallusova dvorana, 33, 36, 39 EUR

Od SR, 7., do PE, 10. decembra

ICAR

Mednarodna konferenca o napredku v robotski kinematiki

Prireja: Institut Jožef Stefan

Spletna konferenca, registracija

PE, 10. decembra

Podelitev priznanj in nagrad

za izjemne dosežke v znanstveno raziskovalni razvojni dejavnosti

Prireja: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Linhartova dvorana, zaključeno

PO, 13., in TO, 14. decembra

Inovativno partnerstvo za boj proti raku iPAAC

Prireja: Nacionalni inštitut za javno zdravje

Hibridna konferenca, registracija

SO, 18. decembra, ob 20.30

Ima neka tajna veza koncert

Prireja: Music Time d.o.o.

Gallusova dvorana, 33, 36, 39 EUR

Napovedujemo

Filmi 32. Liffa

Od PE, 7., do PE, 14. januarja

(razen 10. 1.)

Vse je bilo v redu

Režija: Francois Ozon

Od SO, 22., do PE, 28. januarja

Junak

Režija: Asghar Farhadi

Od SO, 29. januarja, do ČE, 3. februarja

Izgubljene iluzije

Režija: Xavier Giannoli

Od PE, 4., do ČE, 10. februarja

Velika Svoboda

Režija: Sebastian Meise

Glavni pokrovitelj festivala Liffe: Telekom Slovenije d.d.

Kosovelova dvorana, 5’50, 4’80* EUR

Od PE, 14., do PE, 21. januarja

(razen 19. 1.)

Naši filmi doma

Zastoj

Režija: Vinko Möderndorfer

Linhartova dvorana, 6, 5’30* EUR (premiera); Kosovelova dvorana, 5’50, 4’80* EUR

(ponovitve)

Od 21. do 28. januarja

Drago Jančar

To noč sem jo videl

Režija, dramatizacija: Janez Pipan

Gledališka koprodukcija: SNG Maribor, Cankarjev dom, Burgtheater, Jugoslovansko dramsko

gledališče

Gallusova dvorana, 15, 18, 21, 24, 12* EUR

SO, 29. januarja, ob 19.30

Matej Bonin

Gimnastika nesmisla II

V sodelovanju z Zavodom Sploh

Linhartova dvorana, 10, 8* EUR

ČE, 3. februarja, ob 20. uri

Maria Schneider Orchestra

Linhartova dvorana, 38, 32* EUR

Obdarujte z abonmaji

Liffe po Liffu

Filmski abonma

Francoska depeša (Wes Anderson); Najbolj grozen človek na svetu (Joachim Trier);

Morena (Antoneta Alamat Kusijanović); Vojvoda (Roger Michell); Jagnje (Valdimar

Jóhannsson); Bergmanov otok (Mia Hansen-Løve)

Cena abonmaja: 28, 24* EUR

Vpis do 11. januarja 2022

Posamezna projekcija za izven: 5’60, 4’80* EUR

Glavni pokrovitelj festivala Liffe: Telekom Slovenija d.d.

Moj prvi abonma

Od 5. do 10. leta

Tista o bolhah

Saša Eržen, gledališka predstava

Nanine pesmi

Gledališko-plesna predstava

Mica pri babici

Andrej Predin, gledališka predstava

Interklepec

Interaktivna, interžanrska, intergeneracijska in intermedijska predstava

Zvočna kuhna

Interaktivni zvočni performans

Tristo bratov zmerjavcev

Pripovedovalsko-animirana predstava

Cena abonmaja: 36 EUR

Vpis do 21. januarja

Abonma Ivan

Od 11. do 15. leta