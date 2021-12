Danes se začenja prodajno razstavni sejem Ilustracij

Ljubljana, 1. december 2021 – Danes, 1. decembra, odpira svoja vrata sejem ilustracije, ki bo odprt do 28. decembrom. Sejem se odvija že sedmo leto, prinaša sijajen nabor ilustracij domačih avtoric in avtorjev. Letos bodo na ogled in nakup dela 29 ilustratorjev starejše in sijajne mlajše generacije. Ko so sporočili iz Galerije Vodnikove domačije, ki je nosilec sejma, da bo sejem tudi letos potekal v hibridni obliki, in sicer neposredno v Galeriji Vodnikove domačije in v obliki začasne spletne trgovine. Sejem razen ilustracij, izjemnih slovenskih ilustratorjev, ponuja tudi izbor knjig, ki so jih ti ilustrirali.

Ob prihajajočih praznikih velja dodati, da je ilustracija lahko krasno darilo, ki se v raznolikih barvah, oblikah in formatih poda številnim prostorom in priložnostim, z nakupom pa se pomembno podpirate tudi domačo ustvarjalnost.

Avtorice in avtorji, ki so ponudili svoja dela na letošnjem sejmu so: Marta Bartolj, Andrea Bojkovska, Zvonko Čoh, Trina Čuček Meršol, Tina Dobrajc, Marjanca Jemec Božič, Nuša Jurjevič, Zala Kalan, Maja Kastelic, Samira Kentrić, Ema Kobal, Anka Kočevar, Polona Lovšin, Ana Maraž, Eva Mlinar, Andreja Peklar, Maja Poljanc, Tereza Prepadnik, Bojana Ristevski Mlaker, Blaž Rosa, Luka Seme, Alenka Sottler, Hana Stupica, Marlenka Stupica, Igor Šinkovec, Peter Škerl, Tina Volarič, Meta Wraber, Ana Zavadlav

ODPIRALNI ČAS – Sejem v fizični obliki (takrat bo potekal tudi osebni prevzem na spletu kupljenih del): Torek—petek: 12.00—18.00; Sobota in nedelja: 10.00—14.00/Zaprto ob ponedeljkih in praznikih/.

OBISK SEJMA V ŽIVO – Za obisk sejma v živo je potrebno izpolnjevati in izkazovati enega od pogojev PCT. Hkratna prisotnost obiskovalcev na sejmu v živo bo omejena, zato obiskovalce prosimo, da v primeru, ko ne boste mogli takoj vstopiti v galerijo, počakate pred njo ali si medtem ogledate nabor ilustriranih knjig v sosednji stavbi domačije.

VELJA VEDETI! – VNOVČENJE BONA 21 – Vnovčenje BONA21 omogočamo pri nakupih nad 50 EUR. Bone je možno vnovčiti le pri nakupu na sejmu v živo. S seboj nujno prinesite obojestransko fotokopijo osebnega dokumenta in izpolnjen obrazec.

Sejem na spletu (sejemilustracije.si) odpiramo 1. 12. 2021 ob 10.00, v živo, v Galeriji Vodnikove domačije pa isti dan ob17.00/Objavo pripravila ATS/