Kaj prinaša nova pametna ura Huawei Watch GT 3?

Ljubljana, 1. december 2021 – Z naraščanjem števila prodanih inovativnih nosljivih tehnologij se je globalni tehnološki velikan Huawei uveljavil kot vodilni ponudnik na tem področju. Znanje in tehnološke izkušnje iz drugih področji, kot so telekomunikacije in pametni telefoni, so mu namreč omogočile razvoj pametnih ur, ki so v zelo kratkem času postale ena najbolje prodajanih naprav v njihovi ponudbi.

Svoje ime serija ur Huawei Watch GT črpa iz avtomobilske industrije. Oznaka GT, ki v italijanščini pomeni »Gran Turismo« in v angleščini »Grand Tourer«, se nanaša na visoko zmogljive športne avtomobile, njihovo osupljivo dinamiko in izjemno vzdržljivost. Vse to je bil navdih inženirjev pri ustvarjanju ur serije Watch GT, ki so s klasično zasnovo, izjemno dolgo 2-tedensko avtonomijo baterije in natančnimi funkcijami beleženja aktivnosti in zdravja popolne tudi za najbolj zahtevne.

Zgodovina pametnih ur serije GT – Od leta 2018 je Huawei prestavil številne pametne ure GT, Huawei Watch GT, GT 2, GT 2e in GT 2 Pro. Ob vsaki novi generaciji so premaknili meje mogočega naprej, nadgradili oblikovno zasnovo in vgradili trpežnejše materiale, kot so safirno steklo, nerjaveče jeklo in keramika. Vsakič je bila nadgrajena tudi sposobnost spremljanja aktivnosti in zdravja, toda to ni vplivalo na avtonomijo baterije. Zaradi tega so ure serije Watch GT zabeležile odlične prodajne rezultate in po tekočem traku osvajale številne nagrade po vsem svetu.

Nadaljevanje tradicije premikanja mej

Najnovejša pametna ura Huawei Watch GT 3 nadaljuje v tem slogu, saj navdušuje v zasnovi in estetiki. Spominja na tradicionalne ročne ure, pohvali se lahko z 2-tedensko avtonomijo baterije in vključuje obsežne nadgradnje strojne in programske opreme. Kot takšna nudi vsestransko spremljanje zdravja in prilagojeno, na znanstvenih osnovah podkrepljeno, beleženje športnih dejavnosti. S tem nas spodbuja, da bolje skrbimo za zdravje in spoznavamo različne športne discipline, da bi lažje našli aktivnost, ki nam najbolj ustreza.

Huawei Watch GT 3 je na voljo v dveh velikostih – s premerom 46 mm in 42 mm. Obe sta osupljivo podobni elegantnim uram tradicionalne urarske industrije, pri čemer različica s premerom 42 mm v svojo obliko vključuje dobršno mero nežnosti in mehkobe. Čeprav sta uri lahki (42,6 g oziroma 35 g) je manjša tudi tanjša in bo zato odlična izbira za vse, ki imate raje subtilnejšo izkušnjo nošenja. Huawei ni varčeval pri izbiri materialov, saj sta uri izdelani iz nerjavečega jekla. Lahko in hkrati trdno ohišje dopolnjujejo kompozitna polimerna vlakna povečane trdnosti.

V primerjavi s prejšnjo generacijo 1,3-palčnih zaslonov so bili novi nadgrajeni tako v površini kot ločljivosti. Izjemno čisto prozorno 3D-ukrivljeno steklo medtem zagotavlja popolno vizualno izkušnjo. Vse pomembne informacije so zato čitljive in opazne takoj, ko dvignete zapestje. Da bi nudili večje možnosti poosebljanja, je za prenos na voljo kar 10 tisočih digitalnih številčnic.

Huawei Watch GT 3 podpira novo tehnologijo TruSeen 5.0+ za spremljanje srčnega utripa in nasičenosti kisika v krvi (SpO2) z večjo natančnostjo merjenja med beleženjem dejavnosti, podnevi in ponoči. Kot osebni pomočnik, ki skrbi za vaše zdravje, nova pametna ura nudi celodnevno spremljanje nasičenosti kisika v krvi in spremljanje telesne temperature. V kombinaciji s 24-urnim merjenjem srčnega utripa pozorno spremlja dihanje, stres in menstrualni cikel. Tehnologija Huawei TruSleep 2.0 medtem zagotavlja obsežne podatke in predloge za izboljšanje kakovosti spanja.

Powder skiing on a sunny day.

V sklopu beleženja dejavnosti se Huawei Watch GT 3 lahko pohvali z več kot 100 športnimi načini, od katerih jih je 18 profesionalnih. Poleg tega nudi prilagojene načine vadbe na podlagi telesne pripravljenosti in navad uporabnika. Ta lahko namreč določi cilje vadb in nato v realnem času spremlja napredek na zaslonu ali v aplikaciji Zdravje. Ura med vadbo zagotavlja glasovne opomnike o doseganju trenutnih ciljev, statusu vadbe, zagotavlja informacije o izboljšavi telesne pripravljenosti in še veliko več. Pametna ura Huawei Watch GT 3 je združljiva s 30 aplikacijami za fitnes, kar širi ekosistem in nudi boljšo izkušnjo spremljanja zabeleženih podatkov.

Pametne ure serije Huawei Watch GT 3 bodo sicer na slovenskem trgu na voljo že ta mesec./LN/ Foto: press Huawei/