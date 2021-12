Praznični mesec se je začel s knjižnimi novostmi Cankarjeve založbe; In to so…

Ljubljana, 3. decembra 2021 – Praznični mesec se je začel s knjižnimi novostmi Cankarjeve založbe, no seveda za vse, ki so bili na novinarski konferenci, v sredo, 1. decembra 2021, v založbi Mladinska knjiga skupaj z ustvarjalci predstavili pet knjig – tri iz zbirke Moderni klasiki, ki letos praznuje 20-letnico izhajanja in dve knjigi iz zbirke S poti.

No, pa začnimo s predstavitvijo knjig iz zbirke Moderni klasiki:

Prva knjiga ki dopolnjuje knjižno polico del ustvarjalcev te zbirke je roman VELIKI SPANEC v prevodu Branka Gradišnika, ki je tudi prvi roman Raymonda Chandlerja, s katerim je pisatelj spremenil svet popularne literature in postal klasik kriminalnega romana.

Raymond Chandler (1888−1959) je začel pisati, ko je v starosti 44 let izgubil službo, in s sedmimi romani je ostal osrednji pisatelj kriminalnega romana vse do danes, njegov lik Philip Marlowe pa je še zmeraj arhetipski zasebni detektiv. Štirje Chandlerjevi romani so bili med letoma 1971 in 1991 prevedeni tudi v slovenščino

Spremno besedo je napisal Simon Popek, uredil jo je Andrej Blatnik.

Druga knjiga je delo avtorja Perumala Murugana, ki nosi naslov DELNO ŽENSKA, ki je bil leta 2010 izvirno napisan v tamilščini (saj vemo, da veste, da je tamilščina dravidski jezik, ki ga govorijo Tamilci na indijski podcelini. Uradni status ima v indijski državi Tamil Nadu in na ozemlju Puducherry – Če niste, zdaj veste, in prav je tako). Da je roman »pripravljen« za branje v slovenskem jeziku pa je poskrbela prevajalka Irena Levičar. Roman predstavlja ljubezen zakonskega para brez otrok v času britanske kolonizacije. Knjiga je s svojo tematiko izzvala veliko vznemirjenja v tradicionalnih slojih v Indiji in posledično premislek o konfliktih med tradicionalnim in modernim načinom življenja.

Perumal Murugan (1966) je najopaznejši v tamilščini pišoči avtor, profesor literature, literarni zgodovinar in pesnik. V svojih delih obravnava zlasti pereče teme posameznih usod v kastni družbi. Roman Delno ženska je izšel v vrsti prevodov.

Spremno besedo je napisala Ana Jelnikar, knjigo je uredil Andrej Blatnik.

Tretje delo, ki dopolnjuje tako zbirko, kot knjižne novostmi Cankarjeve je esej MED SVETOM IN MANO avtorja Ta-Nehisija Coatesa. Ta-Nehisi Paul Coates je ameriški avtor in novinar. Coates je v času nacionalnega dopisnika pri Atlantiku pridobil široko bralstvo, kjer je pisal o kulturnih, družbenih in političnih vprašanjih, zlasti o afriških Američanih in nadvladi belih. Esej je zasnovan kot pismo avtorjevemu najstniškemu sinu, kot popotnica odraščajočemu črncu v družbo Združenih držav Amerike, prežeto z rasističnim nasiljem.

Ta-Nehisi Coates (1975) je avtor knjig The Beautiful Struggle (»Čudoviti boj«), We Were Eight Years In Power (»Osem let smo bili na oblasti«), The Water Dancer (»Vodni plesalec«) in Between The World And Me, za katero je leta 2015 prejel National Book Award. Je prejemnik MacArthurjeve štipendije.

Knjigo je uredil Aljoša Harlamov, poslovenila pa Petra Meterc.

In kaj ponujata knjigi iz zbirke potopisi?

Prva knjiga je zbirka potopisnih zapisov FADO poljskega pesnika in dramatika Andrzeja Stasiuka, ki bralca popelje od Karpatov prek dvorišča Srednje Evrope ‒ Romunije, Črne gore in Albanije ‒ nazaj v pisateljevo karpatsko domovino.

Andrzej Stasiuk (1960), poljski pisatelj in dramatik, je napisal številne zbirke kratke proze in potopisnih esejev ter več romanov, med njimi Galicijske zgodbe, Duklo, Na poti v Babadag, Devet in Taksim. Prejel je vrsto literarnih nagrad, mdr. nike 2005, vilenico 2008, gdynio 2010, avstrijsko državno nagrado za evropsko literaturo 2016.

Knjigo je prevedla Jana Unuk.

No, in še en potopis je prazničnemu mesecu na voljo, in sicer potopis avtorja Richarda Basseta (Richard Basset je novinar z doktoratom iz zgodovine arhitekture, ki se je leta 1993 kot hornist pridružil orkestru ljubljanske Opere. Dve leti kasneje pa je postal dopisnik Timesa. Izdal je več knjig o zgodovini in sedanjosti Srednje Evrope, no, samo da veste) se v svoji knjigi z naslovom ZADNJI DNEVI V STARI EVROPI, Trst ’79, Dunaj ’85, Praga ’89, ves čas vrača k vprašanjem zadnjih dni in dediščine dveh imperijev: srednjeevropske habsburške monarhije in komunizma. Delo je prevedla Staša Grahek. Obe novosti iz zbirke S poti je pa seveda uredil Andrej Blatnik.

In še dodatek, kot zanimivost, ob kratki predstavitvi avtorja Richarda Basseta, če bi ga slučajno »googlali« iskali več o njem boste tam naleteli na še enega Richarda Basseta, ki pa z avtorjem knjiga z naslovom ZADNJI DNEVI V STARI EVROPI nima nič skupnega. Namreč ta Richard Bassett (2. april 1745 – 15. september 1815) je bil odvetnik in politik iz Delaware, veteran ameriške revolucionarne vojne, delegat na ustavno konvencijo iz leta 1787, podpisnik ustave Združenih držav in tako velja za enega od ustanovnih očetov Združenih držav Amerike.

No, zdaj ste na potezi vi, da se lotite branja ali “potovanja”. Na nas pa je, da vam pripravimo prestavitev naslednjih prazničnih novosti Cankarjeve založbe, ki naj bi jih, tako pravi urednik založbe, predstavili še v sredini prazničnega meseca./Objavo pripravila: Alenka T. Seme/Foto in video ATS/Ljubljanske novice