ZPS: Darila z osebnim pečatom iz domače kuhinje? Zakaj pa ne!

Ljubljana, 4. december 2021 – Kaj podariti, da ne bo pristalo v nekem kotu, je dilema marsikoga v teh dneh. Dajanje in prejemanje daril je zabavno! Čeprav se zavedamo podnebnih sprememb in globalnega segrevanja, pa pogosto pozabljamo na vpliv daril na okolje ali imamo preprosto premalo časa za raziskovanje okolju prijaznih alternativ. Zavedamo se torej, da so spremembe nujne, a dobre namene in sklepe pogosto zavržemo zaradi lastnega udobja. Okolju prijazna, predvsem pa preudarna obdarovanje in praznovanje zmanjšata porabo omejenih virov, kar pomeni tudi manj odpadkov. Ideje, kako trajnostno zaviti darila najdete na povezavi.

Kaj pomeni trajnostno darilo? To je darilo, ki ga nekdo v resnici želi ali potrebuje. Darilo, ki ga bo obdarovanec želel uporabljati v prihodnjih letih in je dovolj kakovostno, da lahko preživi ves ta čas. Trajnostno je tudi darilo, ki sledi načelu »manj je več«. In kaj storiti, če ste prejeli darilo, ki vam ne ustreza, vam ni prav? Neželena darila prodajte, zamenjajte ali podarite. Morda nekdo potrebuje prav to, kar vam ne koristi. Vprašajte družino in prijatelje, če kdo potrebuje ali lahko uporabi za vas neuporabno darilo in ga preprosto podarite. Lahko ga tudi prodate na kateri izmed platform, ki to omogočajo, ali na bolšjem sejmu.

Cilj trajnostnega obdarovanja je čim bolj zmanjšati uporabo virov, uporabiti naravne, biološko razgradljive materiale, tiste za večkratno uporabo ali za recikliranje, ki so že bili uporabljeni in še vedno obstajajo nekje na našem planetu, podpirati lokalne obrtnike, pošteno plačati vse delavce in tako vsaj nekaj vrniti družbi in naravi. S trajnostnimi darili prispevamo k zmanjšanju količin odpadkov in sprejemamo Zemlji prijazen življenjski slog. Prav tako nam pomagajo, da izrazimo svoje vrednote in odnos do okolja.

Zveza potrošnikov Slovenije in Ekologi brez meja so združili moči in zbrali nekaj idej za bolj trajnostna darila in tudi za njihovo zavijanje. Naj imajo letos pred kupljenimi darili prednost storitve in doživetja, doma narejena darila, ki so (lahko) tudi okusna, darila, ki za delovanje ne potrebujejo baterij ipd. Obdarovanje naj ne bo sinonim za drage in dragocene predmete. Ne tekmujmo, kdo da več, ampak podarimo to, kar bo nekoga razveselilo, osrečilo. Podariti rastlino, na primer, je danes zelo priljubljena izbira. To je darilo, ki razveseljuje daljše obdobje.

Iz kuhinje z ljubeznijo!

In kaj je bolj slastnega od okusne domače dobrote? Možnosti so neskončne! Še bolje, svoje recepte lahko prilagodite okusu prijateljev. To je eno najboljših trajnostnih daril, ki jih lahko podarite, saj ne ustvarja dodatnih odpadkov in ima tudi lep osebni pridih. Vaš prijatelj ali družinski član bo vedel, da ste nekaj časa delali in v to vložili svoje srce in Zveza potrošnikov Slovenije in Ekologi brez meja dušo. Pika na i bodo ročno napisane kartice z recepti, da bodo lahko poustvarili vaše dobrote./LN/ZPS