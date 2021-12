Album Vlada Kreslina Namesto koga roža cveti na voljo tudi kot LP

Ljubljana, 5. december 2021 – 30 let po izidu prvega samostojnega CD-ja znamenitega prekmurskega kantavtorja Vlada Kreslina Namesto koga roža cveti, ki je bil hkrati prvi album na CD nosilcu v samostojni Sloveniji, je ta pri ZKP RTV Slovenija izšel tudi na dvojni vinilni plošči v ročno oštevilčeni nakladi 1.000 kosov z dodano arhivsko dokumentacijo in s priloženo pretočno kodo.

Na njem poleg naslovne pesmi najdete tudi že zdavnaj ponarodele skladbe, kot so: Dan neskončnih sanj, Tista črna kitara in Če bi te imel. „Tudi če bi Vlado Kreslin napisal samo Namesto koga roža cveti, bi se gotovo za vselej zapisal v zavest svojega naroda. Bolj sijajnega spoja pesniškega jezika in glasbe, neotipljive snovi, iz katere je stkana duša ljudi, ki jih družita skupni jezik in zgodovina, čeprav živijo na tako raznolikem končku sveta, kot je Slovenija, si skoraj ni mogoče predstavljati. In prišla je tudi v najbolj pravem trenutku, takrat ko smo si drznili prvič ne samo želeti, ampak odločno zahtevati svobodo, svojo državo in pravico, da sami odločamo o svoji usodi.

Kot se je sam odločil Vlado, ko je odšel na študij v Ljubljano in pod mestnimi lučmi na semaforiziranih križiščih za nekaj let skoraj pozabil svoje korenine, kraje, iz katerih je prihajal, ljudi, s katerimi se je družil. Bil je roker, ki smo ga radi hodili poslušat na sobotne plese v Študentskem naselju, ker je pel pesmi, ki so nam nekaj pomenile, in nekoč, za bežen trenutek, celo popevkar z zmago na festivalu. Lahko bi rekel, da je postal svetovljan, ko je z Martinom Krpanom pel na prvem koncertu Boba Dylana pri nas.

Toda zares velik je postal, ko je na pragu zrelih let spoznal, da so ga ob vseh življenjskih izkušnjah, ki jih je imel za sabo, najbolj zaznamovali domači kraj, družina, ki je bila z glasbo vselej povezana, in vrstniki, s katerimi je preživel mladost. Prav nič drugače, kot se v takem trenutku, pri podobnih letih zgodi skoraj vsakemu med nami. Vendar je le redkim dano temu spoznanju dati tako prepričljivo poetično in zvočno podobo, da sijajne interpretacije, ki jo je zmogel, niti ne omenjam. S preprostimi besedami in izbranimi pesniškimi podobami je ustvaril nedosegljiv poklon rodni pokrajini in njenim ljudem, pa hkrati univerzalno metaforo hrepenenja po mladostnih sanjah vsakega odraslega človeka.

Ni treba prespati pri štorkljah, da to začutiš, pravzaprav sem prepričan, da Vlado s svojim glasom vsakemu poslušalcu na popolnoma neverbalen način prikliče žive spomine na rojstni kraj kjerkoli na svetu. Nam, ki smo pesem doživljali »v živo«, v času, ko so bile (še) dovoljene sanje, pa predstavlja tudi zvočno spremljavo vseh tistih vznemirljivih dogodkov, ki smo jim bili priča pred tridesetimi leti,“ je o Vladu zapisal glasbeni kritik Jure Potokar.

Izdajo dvojne vinilne plošče bo Vlado Kreslin z Malimi bogovi in Beltinško bando proslavil s tremi koncerti ob tridesetletnici nastopanja v Cankarjevem domu 15., 16. in 17. decembra ob 19. 30. uri v Gallusovi dvorani. Na njem bodo glasbeniki odigrali prav vse skladbe z albuma Namesto koga roža cveti, seveda pa bodo sporedu dodali tudi novejše stvaritve.

Vsebina albuma

1A- 1. Namesto koga roža cveti (V. Kreslin) 4:33

2. Nede mi več rasla (narodna) 2:39

3. Bela nedelja (S. Rezsö – V. Kreslin – V. Kreslin) 3:57

4. Kama san jes zaj prišeu? (Quirino Mendoza Ycortes – Kociper Baranja – narodna) 2:48

1B 1. Vsi so venci vejli (narodna – Šukar) 2:34

2. Tista črna kitara (M. Tomassini – M. Tomassini – V. Kreslin) 4:30

3. Tvoje jutro (M. Tomassini – V. Kreslin – V. Kreslin) 2:40

4. Če bi te imel (M. Tomassini – M. Krpan – V. Kreslin) 5:07

2A – 1. S prsti mi greš skoz’ lase (J. Zmazek, B. Činč – V. Kreslin – J. Zmazek) 4:12

2. Spet doma (J. Zmazek – V. Kreslin – V. Kreslin) 3:24

3. Ne zapuščaj me (M. Tomassini – M. Tomassini – I. Tomassini) 3:50

4. Gledal tvoje sem oči sanjavo (M. Ziherl – J. Gregorc – M. Ziherl) 2:07

2B – 1. Dan neskončnih sanj (A. Strajnar – D. Velkaverh – A. Strajnar) 3:18

2. Pot v raj (V. Kreslin – M. Krpan – V. Kreslin) 5:26

3. Namesto koga roža cveti (V. Kreslin) 4:30