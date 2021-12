Komisija za preprečevanje korupcije je predstavila aktivnosti letošnjega Tedna boja proti korupciji

Ljubljana, 6. december 2021 – Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes predstavila aktivnosti letošnjega Tedna boja proti korupciji. V nagovoru javnosti je predsednik Komisije dr. Robert Šumi izpostavil pomen integritete za družbo in opozoril na visoko ceno korupcije v Sloveniji.

Predsednik Komisije dr. Robert Šumi jeizpostavil pomen doslednega spoštovanja vseh pri nas obstoječih preventivnih mehanizmov za uspešno preprečevanje korupcije ter spoštovanja integritete, ki ima pomembno vlogo pri dvigu kakovosti življenja, boljšem dostopu do zdravstvenih in socialnih storitev, dvigu kakovosti izobraževanja, enakopravnem dostopu do zaposlitev ter hitrejšemu razvoju države na vseh ravneh. “Integriteto, ki je predpogoj za zaupanje in dobro delovanje, žal še vedno razumemo kot nadstandard, postati pa mora standard. Naša družba si zasluži, da integriteta postane standard,” je poudaril dr. Robert Šumi.

Na vse našteto vpliva tudi (o)cena korupcije, ki v Sloveniji po nekaterih podatkih znaša do 3,5 milijarde evrov oz. približno 13,5 % slovenskega BDP. “S tem denarjem bi lahko med drugim vsak državljan Slovenije prejel 1.660 evrov enkratnega dodatka, ali vsak upokojenec 460 evrov več mesečne pokojnine, ali zgradili več ko 20.000 neprofitnih stanovanj, ali subvencionirali tople malice učencev in dijakov osnovnih in srednjih šol za nadaljnjih 24 let in še kaj,” je nanizal dr. Robert Šumi. Ne glede na to, kako natančne so ocene stroškov korupcije, je pomembno, da se vsak posameznik zaveda, da s korupcijo kot družba izgubljamo veliko.

Prihaja “supervolilno” leto: priložnost za prakso, ne le teorijo

Ob pregledu iztekajočega se leta je dr. Robert Šumi izpostavil prihajajoče leto trojnih volitev, ko bo veliko število funkcionarjev (znova) nastopilo pomembne funkcije v državi. “Integriteta se v političnih govorih v zadnjem času vse pogosteje izpostavlja. Kar je dobro. V zadnjem letu smo namreč tudi pri nadzornem delu Komisije, ki je prav tako pomembno kot preventivno, dali večji poudarek na kršitvah integritete. Naj pa bo to poziv vsem, ki bodo oziroma želijo krojiti slovenski politični prostor, da se besede prenesejo tudi v dejanja. Da vsi skupaj začnemo zmanjševati razkorak med teorijo in prakso ter tako gradimo boljšo družbo in približamo razvoj Slovenije državam, ki jih imamo za zgled,” je svetoval dr. Robert Šumi./LN