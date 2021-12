Ne dva, trije koraki po gurmanski Ljubljani; Zdaj tudi s pomočjo revije Gourmet Ljubljana

Ljubljana, 6. december 2021 – Kulinarična doživetja – žal za kulinarični nimamo lepše slovenske besede (označuje znanje pripravljanja in ponujanja (dekoriranja) jedi, tudi kuharske sposobnosti) – so te dni popestrila kulinarična doživetja, kjer se srečujeta zgodovina in sodobna kulinarika.

No, ne oziraje se ob uvodnem »modrovanj« je Ljubljana postala majhno mesto z veliko dušo, postala je resnično stičišče slovenskih pokrajin, kjer se ponuja od ulične hrane pa do tiste, ki si zasluži ne ene, ampak več, brez skromnosti prosim, Michelinovih zvezdic.

In zdaj trije koraki gurmanske Ljubljane

Prvi »korak« se je zgodil na obrobju nekdaj velikega Ljubljanskega barja, kjer sta združili moči ekipi gostilne Bistra iz Bistre pri Vrhniki in gostilne Jezero iz Podpeči. Pripravili sta jedila-odslej bodo tudi na posebnem, prazgodovinskem meniju, kakršne so jedli pred 5 in več tisoč leti. In da ne boste mislili, da so to pusta in neokusna jedila, kje neki, nekdanji koliščarji so poznali vsa zelišča in so znali vsako jed primerno izboljšati. Tako so nam sodobni gostinci postavili m mizo najprej gosja dimljena prsa z zeliščno skuto, potem res odlično korenčkovo juho s kumino in popečeno slanino pa jelenov file s timijanovim maslom v brusnični omaki in oblanci kozjega sira, pa ješprenjček z gobami, na koncu pa še polnozrnati praženec z lešniki, brusnicami in medom.

Ana Roš, slovenska kuharska mojstrica

Drugi »korak« – Ko sem, danes odhajal na predstavitev nove kulinarične revije Gourmet Ljubljana (o njej v tretjem koraku) sem v hotelu Slonu srečal vrhunsko kulinarično mojstrico Ano Roš, ki je s sodelavcem usklajevala se zadnje podrobnosti ekskluzivnega 8-hodnega menija, ki ga bodo ponujali (prodajali) do 11. decembra v atriju na glavni ljubljanski pošti na Čopovi ulici 11.

In zdaj tretji »korak« – Danes, 6. decembra, je luč ugledala revija, ki nosi naslov Gourmet Ljubljana. Gre za revijo, s katero Ljubljana dokazuje, da je v zadnjih letih naredila, ne dveh, ampak, kar veliki nekaj izjemni kulinaričnih korakov.

Kot so povedali na današnji novinarski konferenci, ta je potekala v ljubljanski restavraciji NEBO (nad veleblagovnico Nama), bo revija Gourmet Ljubljana, ki je namenjena predstavitvi omenjenih kulinaričnih korakov.

Seveda pa tudi za ozaveščanje in informiranje o gastronomski ponudbi Osrednje Slovenije. Njen poglavitni namen pa predstaviti kulinarično dogajanje in povabiti turiste k odkrivanju vrhunskih ponudb naših kuharskih mojstric in mojstrov in seveda predstavitvi njihovih znanj.

V reviji se bodo predstavljale, ob vrhunski ponudbi, tudi ponudba izvirnih hotelskih menijev in hrane v kakovostnih gostilnah v Osrednji Sloveniji.

Revija Gourmet Ljubljana torej omogoča popotovanje po ljubljanskih kulinaričnih doživetjih. Od zimzelenega bureka in anti-hangover sendviča do letečih žgancev in prefinjenih sladic. Pa tudi d Grajskega vinograda in skritih vrtov, kjer se rojevajo Navsezadnje nas v Ljubljani gastronomska presenečenja čakajo na vsakem koraku, za lažje raziskovanje slednjih pa bo poskrbel tudi zaključni del revije, v katerem so zbrani ponudniki, ki nosijo znak Ljubljanska kakovost.

Pod vsebino revije se poleg ekipe Turizma Ljubljana podpisuje še pestra druščina priznanih domačih avtorjev, ki jih veže ljubezen do gastronomije. Med njimi lahko najdemo Valentino Smej Novak, Boštjana Napotnika, Kajo Sajovic in prof. Janeza Bogataja. Revija izstopa tudi po svoji oblikovni podobi, ki je delo oblikovalke Sanje Radaković, za večino avtorskih fotografij, med katerimi je tudi posebna fotozgodba Ljubljana je hrana, pa je poskrbela Suzan Gabrijan.

Velja dodati še to, da revija Gourmet Ljubljana ne bo zastonj. Zanjo bo treba odšteti 6,9 evra, ob dodatku, da velja dodati še to, da, obsega 114 strani.

Bo pa držala ugotovitev, da je v našem glavnem mestu, seveda tudi po drugih pokrajinah Slovenije, vedno več tujih gostov tudi zato, ker ponujamo naravno in kakovostno ter vrhunsko pripravljeno hrano.

Dejstvo je, da je naša hrana postala pomemben turistični magnet, še posebej zdaj, v teh ne prav prijaznih časih. Je pa res! Vedno velja stopiti dva tri korake naprej in ne enega nazaj.

Da boste tudi vi spoznali Gourmet Ljubljana, dodajmo še nekaj prispevkov iz današnje predstavitve revije, ki je zanimiva, dobro oblikovana, torej prava za spoznavanje »gurmanske« Ljubljane in Osrednje Slovenije./Prispevek pripravila: Alenka T. Seme in Jože Jerman Jeri