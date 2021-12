Zgodbo z zahodne strani od četrtka, 9. decembra, naprej v kinematografih

Ljubljana, 7. december 2021 – Ko sporočajo iz Blitz Slovenija v naše kinematografe prihaja z oskarjem nagrajen režiser Steven Spielberg in scenarist s Pulitzerjevo nagrado, Tony Kushner, ki prinašata Zgodbo z zahodne strani, znano klasično pripoved o rivalstvu in mladi ljubezni, ki se zgodi leta 1957 v New Yorku. Filmska poustvaritev vsem dobro znanega muzikala bo združila najboljše iz obeh svetov: Broadwaya in Hollywooda. Tako bomo letos decembra na velikih platnih lahko uživali v že znani zgodbi, a z novimi koreografijami, svežimi scenami ter glasbenim presežkom.

Muzikal Zgodba z zahodne strani ni samo klasika in zgodovinska Broadwayska predstava. Je ameriški kulturni simbol, ki je znana celemu svetu, vse od leta 1957, ko je bila prvič uprizorjena na Broadwayu. In vse od takrat je bila že neštetokrat uprizorjena na odrih po celem svetu.

In ko je muzikal prvič zakorakal tudi na filmska platna leta 1961, ki sta ga režirala Robert Wise in Jerome Robbins, je osvojil zavidljivih 10 oskarjev. In tako je nastal muzikal kulturni fenomen v Ameriki in povsod po svetu. V Broadwayu se je že nekaj časa govorilo, da si Spielberg neizmerno želi ponovno prikazati Zgodbo z zahodne strani na velikem platnu. Sam o svoji ljubezni do tega muzikala pravi: »Kot otrok sem znal čisto vse pesmi iz albuma muzikala Zgodba z zahodne strani in sem jih pel pri večerji tako dolgo, dokler ni vsem v družini zmanjkalo potrpljenja nad mano. Zdi se mi, kot da je to delo zapisano že v mojem DNA zapisu. Vsa ta leta nisem vedel natančno kako, a vedel sem, da bom nekoč nekaj ustvaril v povezavi z Zgodbo z zahodne strani.«

Zgodba v filmu Zgodba z zahodne strani je izjemno pomembna, saj ni samo ljubezenska in družinska, ampak tudi politično obarvana. Dva mlada najstnika se brezpogojno zaljubita in ko ljubezen med njima raste, raste tudi politična nestrpnost v svetu, v katerem odraščata. To je obdobje, ko rasizem in revščina stojita nasproti demokraciji in prevladuje prepričanje, da je upor edina rešitev.

Pravijo, da je ljubezen rešitev in da lahko premaga vse ter spreminja svet. Tako mislita tudi glavna protagonista zgodbe, Maria in Tony, mislita, da bosta premagala celoten svet in vse težave, ki jima pridejo na pot. A vmes je še družina, ki tej ljubezni nasprotuje.

Bo ljubezen res premagala vse? Prepričajte se v novi preobleki vsem dobro znanega muzikala Zgodba z zahodne strani, ki vas čaka v kinematografih v distribuciji Blitz Slovenija od četrtka, 9. decembra naprej./LN/Foto: press -Blitz Slovenija