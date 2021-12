V Avstriji nared osnutek zakona za obvezno celjenje  

Dunaj, 9. december 2021 – V Avstriji je pripravljena osnova, da bi obvezno cepljenje lahko začeli izvajati s 1. februarjem 2022. Kot poročajo avstrijski mediji, naj bi bilo cepljenje obvezno za starejše od 14-ih let naprej. Obveznega cepljena bodo oproščene nosečnice ter okuženi do 180 dni po okužbi in osebe, ki jih zaradi zdravstvenih razlogov ni mogoče cepiti. V ta namen je avstrijsko Ministrstvo za zdravje pripravilo posebne smernice za zdravnike.

O opravljenem obveznem cepljenju naj bi potrdila izdajali splošni zdravniki, internisti, psihiatri, dermatologi, ginekologi, pediatri in pooblaščeni zdravstveni delavci.

Za obvezno cepljenje bodo služili podatki iz registra prebivalstva, centralnega registra cepljenja in sistema epidemiološkega poročanja. Vse to bo potekalo in bo evidentirano na zvezni ravni.

Kazni – Roki za cepljenje bodo kontrolirani za vsako četrtletje. To pomeni, da vse osebe, ki so podvržene obveznemu cepljenju, morajo biti cepljene ali pa bodo morali v centralnem registru pristojni vnesti razlog za trenutno ali trajno izjemo. Vsi, ki niso bili cepljeni, a bi morali biti cepljeni, bodo po preteku četrtletja predhodno prejeli opozorilno pismo, s čimer bodo lahko dokazali razloge, zakaj se niso cepili.

V primeru uvedbe postopka proti tistimi, ki se niso cepili, a bi se morali, se lahko izreče kazen, ki znaša do 3600 evrov za posamezno tromesečje, ko se oseba dokazano izmika cepljenju. Druga možnost je, da se postopek izvede v tako imenovanem skrajšanem postopku. Tukaj je kazen do 600 evrov. Če ta znesek ne bo vplačan ali bo zoper odredbo vložen ugovor, se začne ustrezen postopek, da se ugotovijo okoliščine, zakaj se oseba ni cepila. V nobenem postopku pa ni izrečena nadomestna kazen, in sicer zaporna, kot to velja v Avstriji za druge denarne prekrške.

Če je na voljo dokazilo o cepljenju, se postopek ustavi – v tehničnem žargonu to pomeni »aktivno kesanje«, po »slovensko« pa, če se je oseba med tem postopkom cepila, obstaja možnost, da se je ne kaznuje.

Obvezno cepljenje v Avstriji naj bi veljalo za 7,7 milijona ljudi, starih več kot 14 let, in sicer za vse, ki stalno prebivajo v Avstriji (so tam prijavljeni). Večina jih je že vsaj enkrat cepljenih – 1,4 milijona pa še sploh ne. Zakon o cepljenju bo predvidoma prenehal veljati konec januarja 2024.

In še kazen za zdravnike – Za zdravnike, ki bi izdali lažno potrdilo o izjemi, osnutek zakona predvideva globo, in sicer do 3600 evrov za eno lažno izdano potrdilo.

In kaj bi naredili v Slovenji, če bi kdo samo omenil, da razmišlja o obveznem cepljenju? Vsi dnevi v tednu bi bili “petki”, a sedanji opozicijski politi bi se postavljali na trepalnice. /Objavo pripravil: Janez Temlin/Foto: arhiv LN