Na velikem odru MGL premiera prve slovenske uprizoritve drame Izredne razmere

Ljubljana, 10. decembra 2021 – To soboto, 11. decembra, ob 20. uri bo na Velikem odru Mestnega gledališča Ljubljana (MGL) premiera prve slovenske uprizoritve drame Izredne razmere nemškega dramatika in gledališkega režiserja Falka Richterja. Napet in srhljiv psihološki triler v prevodu Anje Naglič je režiral Jan Krmelj, ki je poskrbel tudi za scenografijo.

Dramaturginja uprizoritve je Petra Pogorevc. V ustvarjalnem procesu nastajanja uprizoritve je sodelovala še naslednja avtorska ekipa: kostumografka Špela Ema Veble, lektor Martin Vrtačnik, avtor glasbe Luka Ipavec, oblikovalec svetlobe Boštjan Kos, oblikovalec zvoka Sašo Dragaš in asistent dramaturginje (študijsko) Tilen Oblak.

Igrajo: Iva Krajnc Bagola, Branko Jordan in Gašper Lovrec k. g.

Falk Richter je nemški avtor, gledališki režiser in dramatik

O avtorju in zgodbi – Falk Richter (1968) spada med najuglednejše nemške dramatike in režiserje svoje generacije. Njegove igre so prevedene v več kot petindvajset jezikov in uprizarjane skoraj po vsem svetu. S stališča velikosti igralske zasedbe spada njegova drama Izredne razmere med komorne igre, s stališča pomenljivosti in razsežnosti sporočila pa med njegova družbeno najbolj angažirana besedila.





Mož, žena in njun sin. Starša imata dobro službo, zato si lahko privoščijo življenje v elitni soseski. Niso le preskrbljeni, ampak tudi varni, kajti njihov svet obdaja visok zid. Na drugi strani tega zidu v revščini in kaosu živijo ljudje, ki so imeli v življenju manj sreče, znotraj novodobnega obzidja pa v nadzorovanem redu, razkošju in sožitju z drugimi uspešneži prebivajo junaki Izrednih razmer. Zdi se, da imajo vse, kar si je mogoče želeti. Toda za to, da se razkrije druga plat njihovega življenja, bo dovolj ena noč …



Falk Richter je v Izrednih razmerah ustvaril napet in srhljiv distopijski triler. Na videz popolno življenje družine v tej drami je polno razpok, ki opozarjajo na številne pereče probleme sodobne družbe. Da bi se počutile varne, so osebe prostovoljno izbrale izoliranost od resničnega življenja za zidom ter podvrženost nenehnemu nadzoru nevidne vladajoče elite.



Ker so se v življenju povzpele tako visoko, jih zdaj hromi bojazen pred nenadnim padcem ter z njim povezano izgubo socialne in ekonomske varnosti. Če eden od staršev popusti v službi ali kako drugače zapravi zaupanje vladajočih, se lahko družina čez noč znajde na drugi strani zidu. Zakonca živita v mučnem strahu ter drug drugega sumničita, preizkušata, zaslišujeta … Kakšna je zares cena varnosti in blaginje, se sprašuje avtor. Kdaj in zakaj smo jo pripravljeni plačati?/Objavo pripravila: Alenka T. Seme/Foto press MGL – avtor: Peter Giodani