„Vroče točke“, projekt urbanističnega studia Prostorož, med prejemniki nagrade EESO za civilno družbo, namenjene podnebnim ukrepom

Bruselj/Ljubljana, 10. december 2021 -Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je včeraj, 9. decembra, podelil nagrade projektom za leto 2021, ki spodbujajo pravičen prehod na podnebno nevtralnost. Nagrado je prejel tudi slovenski nepridobitni urbanistični studio Prostorož, ki si je drugo nagrado razdelil s tremi drugimi kandidati, prvo nagrado pa je prejelo belgijsko združenje Grootouders voor het Klimaat (Stari starši za podnebje), so sporočili iz službe EESO za medije.

Slovenski studio Prostorož,in sicer za projekt, s katerim je pritegnil prebivalce Ljubljane k ukrepanju proti posledicam podnebnih sprememb v slovenskem glavnem mestu, ki v svetovnem merilu postaja eno od mest, kjer se podnebje segreva najhitreje.

S projektom „Vroče točke“ je studio Prostorož osvojil četrto mesto in nagrado v višini 9000 EUR. Ne glede na uvrstitev so enak znesek prejeli še trije drugi zmagovalni projekti iz Španije, Romunije in Estonije. Dobitnik prve nagrade, belgijsko združenje Grootouders voor het Klimaat (Stari starši za podnebje), je prejel 14 000 EUR.

Predsednica EESO Christa Schweng je na podelitvi nagrad, ki je potekala po spletu in v Bruslju, čestitala petim dobitnikom in vsem, ki so se potegovali za nagrado. „Projekti, ki smo jih prejeli, dokazujejo vrednost in ustvarjalnost na različnih področjih, povezanih s podnebjem,“ je dejala in dodala: „Trdno verjamemo, da bodo tovrstni projekti pomagali doseči podnebno nevtralnost in pravičen prehod. EESO je kot odločen podpornik evropskega zelenega dogovora globoko prepričan, da je treba državljane in podjetja postaviti v središče zelenega prehoda ter zagotoviti, da nihče ne bo prezrt.“

Cillian Lohan, podpredsednik EESO, pristojen za komuniciranje, je dejal: „Podnebne spremembe bomo lahko obvladali samo z dejavno udeležbo vseh delov družbe. Potrebna sta premik od posvetovanja in sodelovanja, usmerjenega od zgoraj navzdol, k modelu sooblikovanja, soustvarjanja in opolnomočenja. Pozitivne zgodbe, kot so projekti dobitnikov naše nagrade, so dokaz tega sooblikovanja in soustvarjanja ter vključujejo ljudi in organizacije. Vse te številne ideje nam vlivajo upanje, da boj proti podnebnim spremembam še zdaleč ni izgubljen.“

Urbanistični studio Prostorož si prizadeva za izboljšanje javnih urbanih prostorov. V okviru projekta „Vroče točke“ je Ljubljančane povabil, naj na digitalnem zemljevidu slovenskega glavnega mesta označijo lokacije, ki jih zaznavajo kot najbolj vroče. Prejel je izjemno veliko povratnih informacij, številni prebivalci pa so poleg tega predstavili svoje predloge o tem, kako izboljšati podnebje v mestu.

Studio si zdaj prizadeva, da bi oblasti obravnavale podnebne spremembe kot ključno urbano temo. Še naprej namerava tudi razvijati metode digitalne udeležbe za nadaljnje vključevanje državljanov v razpravo o javnih prostorih.

Podelitev nagrad je potekala 9. decembra v okviru plenarnega zasedanja EESO v Bruslju. Predstavnica Prostoroža Zala Velkavrh je ob prejemu nagrade dejala: „Najlepša hvala za to nagrado. Presenečeni smo bili, koliko ljudi se je odzvalo na naše vabilo, da označijo vroče točke v Ljubljani. Pokazalo se je, da imajo ljudje že veliko zamisli o tem, kako bi lahko mesta izboljšali. Zdaj pa potrebujemo pogumne in drzne ukrepe županov, politikov in odločevalcev. Naš projekt kaže, da bodo ljudje takšne ukrepe podprli.“

DRUGI DOBITNIKI NAGRADE EESO ZA CIVILNO DRUŽBO 2021

Dobitnik prve nagrade, belgijsko združenje Grootouders voor het Klimaat (Stari starši za podnebje), si prizadeva vnukom s pomočjo prihrankov starih staršev zapustiti boljši in bolj trajnostni svet. V okviru kampanje „Naš prihranki za njihovo prihodnost“ spodbuja belgijske babice in dedke, naj svoje prihranke preusmerijo v bolj trajnostne projekte. Kampanja je namenjena tudi finančnemu sektorju in vladi, ki ju poziva, naj spodbujata trajnostno financiranje. Kampanja želi poudariti ključno vlogo, ki jo lahko imajo starejši pri podnebnih ukrepih.

Špansko združenje Associació Catalana Enginyeria Sense Fronteres (Katalonsko združenje inženirjev brez meja)je bilo na drugem mestu po številu prejetih glasov.V času, ko se 11 % španskih gospodinjstev spopada z energetsko revščino, se to katalonsko združenje bori za podnebno pravičnost, ki temelji na človekovih pravicah. Ljudi, ki se soočajo z energetsko revščino, vključuje v tekoče razprave o izrednih podnebnih razmerah, da bi prikrajšanim posameznikom pomagali pri uveljavljanju njihove temeljne pravice do dostopa do osnovnih storitev.

Tretje mesto je osvojilo romunsko združenje Ateliere Fara Frontiere (Delavnica brez meja), ki v okviru projekta „educlick“ obravnava socialne krivice in ozavešča o prednostih krožnega gospodarstva. Združenje zaposluje marginalizirane posameznike, ki v delavnicah popravljajo odpadno električno in elektronsko opremo. Prenovljeno opremo nato podari šolam na območjih z omejenimi možnostmi in organizacijam, ki delajo z ranljivimi otroki.

Na peto mesto se je uvrstila estonska mreža nevladnih organizacij, ki jo sestavljajo Estonian Green Movement / Estonian Fund for Nature / Estonian Environmental Law Centre(Estonsko zeleno gibanje / Estonski sklad za naravo / Estonski center za okoljsko pravo). Prizadeva si za spremembo odnosa do energije iz obnovljivih virov v državi, ki ima enega največjih ogljičnih odtisov v EU. Vzpostavila je platformo za dialog med vsemi stranmi o energetskem prehodu v severovzhodni Estoniji, kjer bo treba postopno opustiti industrijo naftnega skrilavca.

O NAGRADI ZA CIVILNO DRUŽBO 2021

Letošnja tema „podnebni ukrepi“ je pritegnila na desetine prijav iz 24 držav. Predloženi so bili najrazličnejši projekti, v katerih so bili poudarjeni inovativni pristopi, ki jih organizacije civilne družbe in posamezniki uporabljajo za reševanje podnebne krize.

Nagrada je pokazala, da ima lokalna raven ključno vlogo pri doseganju podnebne nevtralnosti do leta 2050, kot se je EU zavezala v okviru evropskega zelenega dogovora. EESO upa, da bo njegova nagrada spodbudila civilno družbo, da prispeva k ustvarjanju okolju prijaznejšega lokalnega gospodarstva in k nadaljnjemu spreminjanju norm, vedenja in sistemov, ki so nas privedli na rob podnebne krize.

Nagrada za civilno družbo nagrajuje „odličnost v pobudah civilne družbe“. Vsako leto se nanaša na drug vidik dela EESO. Leta 2019 je bila tema enakost spolov in opolnomočenje žensk, leta 2020 pa je EESO podelil enkratno nagrado za solidarnost civilne družbe, ki je bila namenjena boju proti COVID-19.

Več informacij o nagradi za civilno družbo 2021 je na voljo tukaj. Videoposnetek o nagrajenih projektih si lahko ogledate tukaj./LN/EESO