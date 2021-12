Ljubljana, 12. december 2021 – Po letu dni premora se prireditev Športnik leta vrača v Cankarjev dom v Ljubljani. Potem ko je bila razglasitev najboljših v državi lani zaradi epidemije v studiu RTV Slovenija, bo ta torek, 14. decembra, znova pred obiskovalci v Gallusovi dvorani in pred televizijskimi zasloni nacionalne televizije z začetkom ob 20. uri.

Ob koncu olimpijskega leta 2021 se bobo ob tridesetletnici samostojnega slovenskega športa spomnili tudi velikanov iz tega obdobja, ki bodo podelili priznanja naslednikom. Med športniki bodo to člani uspešnih ekip, košarkar Gašper Vidmar, odbojkar Jasmin Čuturić, nogometaš Mile Ačimović, hokejist Tomaž Vnuk, rokometaš Vid Kavtičnik ter izjemne posameznice, alpska smučarka Tina Maze, smučarska tekačica Petra Majdič, namiznoteniška igralka Mateja Pintar Pustovarh, atletinja Alenka Bikar ter judoistka Raša Sraka Vuković.

Lani, ko je bila prireditev prvič v 54-letni zgodovini brez gledalcev, so bili najboljši kolesar Primož Roglič, smučarska tekačica Anamarija Lampič in moška rokometna reprezentanca Slovenije, atlet Kristjan Čeh pa je prejel priznanje za najbolj obetavno športno osebnost.

Voditelja tokratnega osrednjega športnega dogodka v državi ob koncu leta bosta športni novinar Saša Jerković in gledališka igralka Ajda Smrekar. Za glasbeno spremljavo bo skrbela skupina Big Foot Mama, ki bi lani praznovala 30-letnico, a so slavnostni koncert iz letošnjega znova premaknili na naslednje leto. Režiserka je Urška Žnidaršič, scenograf Ivo Koritnik, karikature letošnjih dobitnikov je izdelala nekdanja košarkarica Danica Nana Guberinič, za video vsebine na zaslonih pa bo skrbel Miha Mramor.

No, kar je najbolj pomembno, da bodo na prireditvi tisti, ki so zaznamovali leto s svojimi izjemnimi športnimi dosežki. Res je, da še ni znano, koga so športni novinarji izbrali za športnico, športnika in ekipo leta. A bo to zagotovo znano 14. decembra. Če ne boste tam, pa boste to izvedeli, le boste spremljali izbor Športnika leta na 2. programu RTV Slovenija.

Priznanja Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) za najboljše športnike je izdelala Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla, in jih je oblikoval Luka Tratnik. DŠNS bo prireditev tudi letos organiziralo z Radiotelevizijo Slovenija in Olimpijskim komitejem Slovenije, ki bo ob tej priložnosti podelil tudi svoja najvišja priznanja v olimpijskem letu, olimpijske plamenice. Prireditev so denarno podprli glavni sponzor Športna loterija ter Fundacija za financiranje športnih organizacij, Skupina Sij – Slovenska industrija jekla, pivovarna Hirter, Red Bull in ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Velja dodati, da ob izbiri naj slovenskih športnic, športnikov in ekip, da je tudi na svetovni ravni kar nekaj slovenskih športnic in športnikov uvrščeno v izbiro novinarjem Mednarodnega združenja športnih novinarjev – AIPS./JT/ATS/Foto: arhiv LN