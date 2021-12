Pametne ure Huawei Watch GT 3 na voljo tudi v Sloveniji

Ljubljana, 13. november 2021 – Kot so sporočili iz Huawei so pametne ure Huawei Watch GT 3 od ponedeljka, 13. decembra, na voljo tudi na slovenskem trgu. Večja s premerom 46 mm je na voljo v različicah »Active« in »Elite« po priporočenih cenah 279 € oziroma 349 €, medtem ko boste za manjšo 42-milimetrsko »Elegant« odšteli 319 €, za različico s kovinskim oziroma 279 € z usnjenim paščkom.

Pametna ura Huawei Watch GT 3 je na voljo v dveh velikostih – s premerom 46 mm ali 42 mm. Obe sta osupljivo podobni elegantnim uram tradicionalne urarske industrije, pri čemer različica s premerom 42 mm v svojo obliko vključuje dobršno mero nežnosti in mehkobe. Čeprav sta uri lahki (42,6 g oziroma 35 g) je manjša tudi tanjša in bo zato odlična izbira za vse, ki imate raje subtilnejšo izkušnjo nošenja. Huawei ni varčeval pri izbiri materialov, saj sta uri izdelani iz nerjavečega jekla. Lahko in hkrati trdno ohišje dopolnjujejo kompozitna polimerna vlakna povečane trdnosti.

Ura podpira novo tehnologijo TruSeen 5.0+ za spremljanje srčnega utripa in nasičenosti kisika v krvi (SpO2) z večjo natančnostjo merjenja med beleženjem dejavnosti, podnevi in ponoči. Ergonomsko oblikovano skrbno polirano 2,5D konveksno ukrivljeno steklo hrbtišča se natančno prilega obliki zapestne kosti. Zasnova ni le udobna za nošenje, temveč učinkovito zmanjšuje motnje svetlobe okolice med delovanjem optičnega tipala, in s tem izboljšuje natančnost merjenja srčnega utripa. Kot osebni pomočnik, ki skrbi za vaše zdravje, nudi celodnevno spremljanje nasičenosti kisika v krvi in spremljanje telesne temperature. V kombinaciji s 24-urnim merjenjem srčnega utripa pozorno spremlja dihanje, stres in menstrualni cikel. Tehnologija Huawei TruSleep 2.0 medtem zagotavlja obsežne podatke in predloge za izboljšanje kakovosti spanja.

Powder skiing on a sunny day.

V sklopu beleženja dejavnosti Huawei Watch GT 3 nudi več kot 100 športnih načinov, od katerih jih je 18 profesionalnih. Poleg tega nudi prilagojene načine vadbe na podlagi telesne pripravljenosti in navad uporabnika. Ta lahko namreč določi cilje vadb in nato v realnem času spremlja napredek na zaslonu ali v aplikaciji Zdravje. Ura med vadbo zagotavlja glasovne opomnike o doseganju trenutnih ciljev, statusu vadbe, zagotavlja informacije o izboljšavi telesne pripravljenosti in še veliko več. Pametna ura Huawei Watch GT 3 je združljiva s 30 aplikacijami za fitnes, kar širi ekosistem in nudi boljšo izkušnjo spremljanja zabeleženih podatkov.

Ure serije Huawei Watch GT 3se sicer brezšivno povezujeta z vsemi pametnimi napravami iOS in Android./LN