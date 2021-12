Prijavite se edinstveni literarni natečaj, ki diši po kavi

Ljubljana, 14. 12. 2021 – Začele so se Espressne zgodbe, edinstven literarni natečaj, ki diši po kavi. S svojim prispevkom na njem lahko sodelujete vse do nedelje, 19. 12., ko bo žirija, ki jo sestavljajo pisateljica in novinarka Lara Paukovič, pesnik in literarni kritik Aljaž Koprivnikar ter knjižna blogerka Urška Bračko, začela s prebiranjem poslanih prispevkov. Avtori/ica zmagovalne zgodbe bo prejela kavni aparat De’Longhi Magnifica Evo.

»Želim si, da bi na natečaju sodelovalo čim več ljubiteljev pisane besede, ki bi se na svež in slogovno zanimiv način poigrali z motivom kave. Ta je lahko le ‘magdalenica, pomočena v čaj’, ki obudi spomin na kakšen že davno pozabljen dogodek, lahko pa gre za osrednji motiv zgodbe. Važno je le, da je skoraj tako kratka kot espresso. Presegati ne sme več kot 1.500 znakov s presledki, vse ostalo je v rokah – in domišljiji – avtorice oz. avtorja,« je ob začetku Espressnih zgodb, ki so plod sodelovanja založbe Beletrina in blagovne znamke De’Longhi, poudarila članica žirije Lara Paukovič.

Ta bo skupaj s preostalima žirantoma, Aljažem Koprivnikarjem in Uršo Bračko, zmagovalno zgodbo razglasila v sredo, 22. 12. Poleg zmagovalne zgodbe, katere avtor ali avtorica bo prejel/a prestižni kavni aparat De’Longhi Magnifica Evo, bosta nagrajeni tudi drugouvrščeni zgodbi, vse tri pa bodo objavljene na beletrina.si.

Zgodba? Kratka kot espresso

»Natečaj je lepa priložnost za vse ljubitelje pisane besede in kave. Pri pisanju je zelo majhno število znakov seveda lahko tudi v izziv, za katerega smo se odločili, ker želimo dobiti le en fragment, okrušek zgodbe, ki ga zlahka napiše tudi nekdo, ki nima veliko časa ali pa obsežnejšega pisanja ni vajen,« je pojasnila avtorica knjižnega bloga booknjiga Urška Bračko, ki na vsako napisano stran popije približno 2 požirka kave.

Velik kavoljub je tudi tretji član žirije Aljaž Koprivnikar, ki si življenja in ustvarjanja brez kave ne more predstavljati. »Ne le, da jo nujno potrebujem na dosegu roke, ko pišem pesmi, okoli nje se v mojem življenju spleta še ogromno drugih zgodb. Zgodb, ki so navdih, začetna točka za vse tisto, kar nato prelijem na papir,« je poudaril Aljaž, ki upa, da bodo prijavljeni prispevki čim bolj raznoliki: »Tako kot je nešteto okusov in načinov priprave kave, je tudi nešteto zgodb, ki so se nam zgodile ob kavi, s kavo, na kavi.«

Svoje zgodbe prispevali tudi žiranti

Kot spodbudo za prijavitelje so svoje zgodbe o kavi napisali tudi vsi člani žirije, ki bodo s prebiranjem poslanih prispevkov začeli šele 19. 12., ko se natečaj zaključi. »Vsi imamo nekoliko drugačen bralni okus, zato verjamem, da odločitev ne bo lahka,« je še poudarila Lara Paukovič, ki je v odlomku svoje zgodbe zapisala:

»Ob večerih mi ni nikoli več dolgčas. Ko začutim nemir, odhitim ven, nenazadnje živim v centru mesta. Nališpam se, lepo oblečem, a ne preveč: rdeča šminka tu, biserni uhani tam, boljša jakna in lakasti čevlji iz Italije; drobni detajli. Mesto je kljub vsemu majhno, ni metropola, v kateri bi se lahko izgubila, ljudje so pozorni na vsak tvoj korak. Usedem se v enega ljubih mi lokalov in naročim kavo. Ali dve …«

Vabljeni, da do 19. 12. na Beletrininem spletnem portalu tudi vi oddate svojo kratko zgodbo o kavi, kako ta navdihuje žirijo, pa preverite tukaj.