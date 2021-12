Jutri v MGL premiera krstne uprizoritve drame Olje črne kumine

Ljubljana, 15. december 2021 – Ta četrtek, 16. decembra, ob 20. uri bo v Mestnem gledišču Ljubljana (MGL) na sporedu premiera krstne uprizoritve drame Olje črne kumine avtorice in režiserke Barbare Zemljič.



Uveljavljena filmska in gledališka režiserka je svoje novo besedilo o svetovih treh različnih generacij, ki ne najdejo sožitja ali vsaj sočutja, režirala na Mali sceni. Dramaturginja uprizoritve je Ira Ratej, lektorica pa Maja Cerar. Za likovno podobo uprizoritve so poskrbeli scenografka Urša Vidic, kostumografka Tina Bonča in oblikovalec svetlobe Andrej Koležnik. Za zvočno kuliso pa sta zaslužna avtor glasbe Miha Petric in oblikovalec zvoka Matija Zajc.

Igrajo Jure Henigman, Bernarda Oman, Karin Komljanec, Gaber K. Trseglav in Matej Zemljič k. g.

O zgodbi – Družinski odnosi so poleg genov osnovni gradnik človekovega značaja. V zgodbi o teh odnosih srečamo študenta Boruta in njegovo mamo, podjetno in delavno samohranilko Moniko, ki prisega na vsemogočno zdravilno moč črne kumine. V njuno življenje vstopimo nekega večera v letu 2001, ko Monika k sebi povabi svojo bodočo snaho Valentino, s katero želi proslaviti zaroko z Viktorjem, Valentininim bratom. Borut, ki prezira materino promiskuitetno vedenje, saj po njegovem mnenju prepogosto menjava partnerje, se odloči, da se bo preselil k babici…

Čez deset let se Borut, Valentina in Monika ponovno srečajo na sedmini za pokojnim Viktorjem, ki si je zaradi dolgov vzel življenje. Valentina, ki se ponovno znajde sredi bojnega polja med zagrenjenim sinom in njegovo gospodovalno materjo, pa tokrat razgrne svojo utrujenost in bojazni ob vzgoji sina s posebnimi potrebami.

Spet mine deset let. Danes Monika in Valentina nista več prijateljici. Je zdaj čas, da druga drugi oprostita, kot je svoji materi odpustil tudi Borut? Pa ji je res?

Kaj komu pomenijo sreča, smisel in sočutje, je odvisno tudi od tega, kateri generaciji pripadamo, kakšne vzgoje smo bili deležni in v kakšni družbi živimo. Družine so vedno presečišče različnih generacij, zato se v njih krešejo nazori preteklosti, zahteve sedanjosti in pričakovanja prihodnosti. Vse te rane, ki si jih zadamo med sobivanjem, se spremenijo v brazgotine zamer, ki nas za zmeraj zaznamujejo, in niti olje črne kumine, vsesplošno zdravilno, ne olajša naših bolečin./objavo pripravila Alenka T. Seme/Foto: press MGL/avtor: Peter Giodani/