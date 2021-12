Covid-19: Akcija Dnevi cepljenja poteka do četrtka, 23. decembra

Ljubljana, 19. decembra 2021 – Včeraj, 18. decembra, je bilo v Sloveniji opravljenih 2.263PCR-testov–okuženih pa je bilo kar 767 oseb (delež pozitivnih izvidov testov je znašal 28 odstotka). Ob opravljenih 2.263 PCR-testih je bilo opravljeno tudi 66.637 hitrih testiran, ki so po hitrem testiranju prejeli pozitiven izvid, so bili oz. bodo napoteni še na PCR-testiranje.

Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo, je bilo 701. Na oddelkih intenzivne nege je bilo včeraj 216 oseb. Doslej je življenje povezano s covid-19 izgubilo 5.434 oseb, včeraj 13 bolnikov.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 1.222 (-3), v zadnjih 14 dneh pa so potrdili 874 (-17)okužb na 100.000 prebivalcev. Po oceni Nacionalnega instituta za javnost zdravje (NIJZ) je v državi 18.431 aktivnih primerov okužb.

Akcija Dnevi cepljenja poteka do četrtka, 23. decembra

V času akcije so cepilni centri po Sloveniji odprti od 8. do 20. ure, v vsaki statistični regiji pa en cepilni center oziroma cepilno mesto deluje tudi ponoči (od 20. do 8. ure). V vseh občinah so organizirane tudi mobilne enote.

Cepilni centri, kjer se je mogoče cepiti vseh 24 ur dnevno, so: UKC Ljubljana, UK Golnik, SB Nova Gorica, ZD Sežana, SB Izola, ZD Postojna, ZD Novo mesto, SB Brežice, SB Celje, ZD Slovenj Gradec, ZD Murska Sobota ter ZD Maribor in UKC Maribor.

Cepljenje podnevi, torej od 8. do 20. ure, poteka v 62 cepilnih centrih in mobilnih enotah po Sloveniji.

Na cepljenje se ni potrebno naročiti. Naročanje je potrebno zgolj za otroke od 5. do 11. leta starosti.

Povsod je omogočena izbira cepiva.

Minister Poklukar: »Cepimo se. Odvrzite dvome in strahove, saj so se cepiva izkazala za učinkovita in varna. Izberimo zdravje, izberimo cepljenje.«

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 18.1. 2021 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 2.263 PCR/ 66.637 hitrih testov

– Št. pozitivnih: 767

– Št. hospitaliziranih: 701

– Št. oseb na intenzivni negi: 216

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: v bolnišnico iz -58/+23

– Št. umrlih:13/5.446

– 7-dnevno povprečje okužb: 1222

Pregled po regijah in občinah – Aktivna povezava

CEPIVO IN CEPLJENJE – Po podatkih NIJZ-ja je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.241.461 (59 %) ljudi, z vsemi odmerki pa 1.178.314 ljudi (56 %). Z dodatnim odmerkom je cepljenih 376.676 ljudi.

Pri južnih in severnih sosedih…

Hrvaška – Doslej je na Hrvaškem povezano s covid-19 umrlo 11.930 ljudi (51 oseb je umrlo zadnji dan). Na novo okuženih je 1.936 ljudi. V hrvaških bolnišnicah se jih zdravi 2.167 od tega jih 269 potrebuje intenzivno nego.

Avstrija – V Avstriji so včeraj zabeležili 2.242 novih okužb. V bolnišnicah je trenutno 1.773 bolnikov, na oddelkih za intenzivno nego pa je 479 bolnikov. Doslej je v Avstriji povezano s covid-19 umrlo 13.479 oseb.

Avstrija zaostruje vstopne predpise, da bi omejila različico Omikron. Nova uredba bo začela veljati prihodnji ponedeljek, 20. decembra, so v petek zvečer sporočili z ministrstva za zdravje. V prihodnje bodo v Avstrijo lahko potovali samo moški in ženske, ki imajo veljavno dokazilo o 2G (PC). V nasprotnem primeru morajo biti potniki v karanteno. Samoizolaciji se je mogoče izogniti le z 72-urnim PCR testom ali dokazom o obnovitvenem cepljenju. Kdor pa ni bil sveže testiran ali ima že tretje cepljenje, pa mora biti od 20. decembra po prihodu v Avstrijo v karanteno. Vendar je vstop še vedno možen. Domača karantena se konča šele, ko je bil po vstopu opravljen PCR test in je bil potrjen negativen rezultat. V tem primeru je obvezna tudi registracija prek predpotnega dovoljenja.

Potovanje v države članice Evropske unije – Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

Dobro je vedeti – Za vse, ki se odpravljate v tujino ali se vračate iz nje, velja opozorili, da se velja seznaniti s pogoji prehajanje meja različnih držav in seveda meja naših sosedov.

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu – https://ourworldindata.org/coronavirus /Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN