Telemach z gigabitnim omrežjem 5G že v 50 slovenskih krajih

Ljubljana, 19. december 2021 – Začetek vzpostavljanja omrežja 5G je bil na slovenskem telekomunikacijskem trgu prelomni dogodek iztekajočega se leta, pri Telemachu pa se lahko prav v 50. tednu leta 2021 pohvalijo, da so omrežje 5G pripeljali že v 50 slovenskih krajev. Podjetje je sicer letos junija kot prvo pri nas predstavilo gigabitno omrežje s pravo 5G izkušnjo in zagotavlja tudi največjo pokritost z gigabitnimi hitrostmi v Sloveniji.

Po odličnem izplenu na aprilski dražbi Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije so pri Telemachu začeli pospešeno graditi omrežje prihodnje generacije, in sicer na dveh frekvenčnih področjih 700 MHz ter 3500 MHz. Začeli so v Ljubljani in drugih večjih slovenskih mestih, zdaj pa se širijo tudi že na manjša. Ker se nenehno osredotočajo na zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje in želijo uporabnikom nuditi vrhunsko omrežje, so namreč precej prehiteli letošnje načrte pri vzpostavitvi omrežja 5G na urbanih območjih in tako ta čas pokrivajo že 50 slovenskih krajev ter s tem več kot 45 odstotkov populacije. Pospešeno gradnjo bodo nadaljevali tudi prihodnje leto.

»Zaradi hitrega razvoja tehnologije pričakujejo mobilni uporabniki od operaterjev vedno več in mi jim želimo to tudi nuditi. Omrežje 5G, ki zagotavlja višje hitrosti, hitrejšo odzivnost in širšo pretočnost, nam omogoča prav to, zato res intenzivno gradimo. Kupljene frekvence želimo izkoristiti čim hitreje, zato smo dodobra presegli letošnje načrte. To je odlična osnova za nadaljnjo gradnjo, saj bomo v pospešenem ritmu omrežje 5G vzpostavljali tudi v prihajajočem letu,« pravi predsednik poslovodstva Telemacha, Adrian Ježina.

Pri Telemachu so sicer že lani, na testnih frekvencah, kot prvi v Sloveniji predstavili delovanje omrežja 5G v praksi, in sicer s koncertom, ki je sočasno potekal na dveh ljubljanskih lokacijah. Po podelitvi frekvenc so letos junija kot prvi pri nas predstavili tudi gigabitno omrežje s pravo 5G izkušnjo. Podjetje prav tako zagotavlja največjo pokritost z gigabitnimi hitrostmi v Sloveniji. »Naše internete hitrosti v omrežju 5G so prepričljivo najvišje v Sloveniji, naše omrežje 5G je najzmogljivejše, kar me navdaja s posebnim zadovoljstvom,« poudarja Adrian Ježina, ki je bil septembra izbran tudi za menedžerja leta.

V podjetju pa se seveda niso osredotočali zgolj na vzpostavitev omrežja 5G, ampak tudi na obstoječe mobilno omrežje. Trdno so odločeni, da z lastnim omrežjem čim prej pokrijejo celotno Slovenijo, saj bodo tako z nagrajenim omrežjem po uporabniški izkušnji lahko zagotavljali storitve slehernemu uporabniku. V svoje mobilno omrežje bodo v prihodnjih letih vložili več kot 100 milijonov evrov.

Številni dosežki in nadgradnje

V 50. tednu leta so torej omrežje prihodnje generacije vzpostavili v 50. slovenskem kraju, tudi sicer pa so leto 2021 pri Telemachu zaznamovali številni dosežki. Največji je ta, da je Telemach, ki je že nekaj časa vodilni ponudnik plačljivih video vsebin (z 39-odstotnim tržnim deležem), postal tudi največji ponudnik fiksnega interneta in ima ta čas že 31,75-odstotni delež. Še naprej je tudi najhitreje rastoči mobilni operater in potem ko je februarja zabeležil 600.000 uporabnikov, jih ima zdaj že več kot 620.000 oziroma 23,94 % tržnega deleža.

Tudi letos so pri Telemachu nadgrajevali tako mobilne kot fiksne storitve. Tako poslej vsi mobilni paketi VEČ vključujejo neomejeno količino klicev in SMS sporočil, povečala se je količina prenosa podatkov, brez doplačila pa je na voljo tudi dostop do omrežja 5G. Del Telemachove ponudbe je letos postala tudi globalna storitev pretočne glasbe TIDAL.

Prav tako v podjetju nenehno razvijajo fiksne pakete EON. Tudi letos so jim dodali nove funkcionalnosti, med drugim tudi inovativno aplikacijo EON Connect, ki omogoča upravljanje in popoln nadzor nad hišnim internetom. Kot je že v navadi, so tudi tokrat svoje naročnike razveselili z odklepanjem programskih shem in Video kluba v decembrsko-januarskem prazničnem obdobju.

Pri Telemachu, ki je letos postal tudi generalni sponzor prve slovenske nogometne lige, so v iztekajočem se leto dali velik poudarek družbeni odgovornosti. Še naprej tako z različnimi aktivnostmi zmanjšujejo ogljični odtis (zmanjšali so ga že za več kot 300 ton) in se skozi vse leto močno osredotočajo na trajnostno poslovanje. Tudi letos pa so z donacijami pomagali šolarjem in za konec leta organizirali še dobrodelno akcijo, v kateri so se povezali z Zvezo prijateljev mladine Slovenije in ki je med zaposlenimi naletela na izjemno dober odziv. Zaposleni so namreč skupaj s prispevkom podjetja zbrali skorajda 500 daril za otroke iz socialno šibkih okolij.