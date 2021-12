Primerjalno ocenjevanje temnih čokolad, kako sladke so v resnici?

Ljubljana, 20. december 2021 – Vredno je vedeti, kaj pravi primerjalno ocenjevanje temnih čokolad. Iz zakaj zdaj, ni potrebno posebej razlagati. Na tokratnem ocenjevanju so MIPORjevi ocenjevalci ocenili 15 temnih čokolad, med njimi po štiri čokolade s 70, 72 in 74 odstotki kakavovih delov ter tri s 75 odstotki kakavovih delov. Zaradi visoke vsebnosti sladkorja in nasičenih maščob dobre ocene ni dobila nobena, sedem jih je prejelo oceno povprečno, osem čokolad pa oceno pomanjkljivo.

Kar 11 izmed 15 izdelkov je vsebovalo tudi vsaj en aditivih. V večini je to emulgator (lecitin), nekateri vsebujejo še (naravno) aromo… Vsekakor priporočamo, da izberete temno čokolado brez dodanih aditivov. In kako trajnostne so temne čokolade? Kar devet čokolad vsebuje eno izmed trajnostnih oznak, s katerimi dokazujejo, da izhajajo iz pravične trgovine s kakavom ali ekološke pridelave. Pri embalaži ima večina še prostor za izboljšave.

Rezultati so v celoti prosto dostopni na strani – www.potrosnikovZOOM.si.

Marsikdo zmotno misli, da so temne čokolade bolj »zdrave« saj naj bi vsebovale manj sladkorja od mlečnih čokolad. »A če pogledamo njihov celotni prehranski profil, bomo hitro ugotovili, da je vsebnost sladkorja v primerjavi z mlečnimi čokoladami sicer manjša, a tudi temne čokolade vsebujejo precejšen delež maščob in nasičenih maščob. Zato se je treba zavedati, da je tudi takšno živilo primerno zgolj za sladico, uživanje temne čokolade naj ne bo prepogosto,« opozarja Melita Kogovšek, saj se pri večini izdelkov vsebnost sladkorja giblje med 22 in 29 gramov na 100 gramov izdelka. 14 izdelkom za vsebnost sladkorja zasveti rdeča luč na prehranskem semaforju. Izjema je bil en izmed ocenjevanih izdelkov, a le zato ker je proizvajalec sladkor nadomestil s sladili.

Rdeča luč ne le za sladkor, ampak tudi ta vsebnost nasičenih maščob.

Vsebnost nasičenih maščob se giblje med 24 in 29 grami na 100 gramov izdelka, večina izdelkov je prav zaradi visokih vsebnosti sladkorja in nasičenih maščob za oceno prehranskega profila dobila oceno nezadovoljivo.

Nasveti:

Tudi temna čokolada je sladica, zato je ne uživajte prepogosto in v prevelikih količinah.

Izbirajte temne čokolade s čim manj sladkorja in maščob.

Za čim bolj trajnosten nakup, izberite izdelek z eno izmed zaupanja vrednih trajnostnih oznak.

Preverite, kako nastane čokolada!

Več kakavovi delov, višja je praviloma cena. Za čokolado s 100 odstotkov kakavovih delov boste odšteli približno trikrat več kot za tisto ki vsebuje 70 odstotkov kakavovih delov (ob upoštevanju cene za kilogram).

Rezultati so v celoti dostopni na http://www.potrosnikovZOOM.si. Javno službo izvajanja primerjalnega ocenjevanja blaga in storitev sofinancira Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo.