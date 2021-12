V Cankarjevem domu vam pred in po prazničnem obdobju ponujajo te zanimive filme iz 32. Liffa

Ljubljana, 20. december 2021 – Iz ljubljanskega Cankarjevega doma so nam posredovali seznam filmov, ki si jih boste lahko ogledali v teh predprazničnih dne pap vse tja do konca januarja. Gre za »izbrance« 32. Liffa, ki si ji morda v času našega največjega filmskega festivala niste uspeli ogledati. Na pa pojdimo po vrsti, kaj so sestavili za ljubitelje filmov.

Film Nebesa/Režija: Srdjan Dragojević

Srbija, Nemčija, Severna Makedonija, Slovenija, Hrvaška, Črna gora, BIH, 2021; 122′

Distribucija: Cinemania group

Kratka vsebina – Tri nadrealistične zgodbe o božjih čudežih so postavljene v različna časovna obdobja. Preplet tragike in komike v Dragojevićevem prepoznavnem, simbolike polnem vizualnem slogu. 1993: med begunci iz hrvaške vojne živi Stojan, nesebičen oče in mož, ki se po čudaški nesreči zbudi s svetniškim sijem nad glavo. Da bi se ga znebil, posluša ženin nasvet in se odloči grešiti. A sij nikakor noče izginiti. 2001: Gojko je obsojen na smrt zaradi umora poslovneža in njegove žene. Verjame, da mu po mobilnem telefonu govori svetnik, sv. Petka. Ko bi moral stopiti pred strelski vod, v njegovi celici najdejo presenečenje. 2026: Gojko je slikar, ki boleha za shizofrenijo, Julija pa je lastnica galerije sredi apokaliptičnega sveta. Potem ugotovijo, da ena od Gojkovih slik poteši lakoto tistega, ki jo gleda.

Ogled možen – od ČE, 23., do ČE, 30. decembra/23., 26., 28. 12. ob 17. uri, 25., 27., 29., 30. 12. ob 19. uri/

Film Pravi moški/Ich bin dein Mensch/Režija: Maria Schrader; Nemčija, 2021; 105′

Distribucija: Cinemania

Kratka vsebina – Tragikomična zgodba, ki raziskuje človekovo dojemanje ljubezni in hrepenenja ter se poglobi v vprašanje, kaj nas dela ljudi. Alma je znanstvenica, zaposlena v slovitem Pergamonskem muzeju v Berlinu. Da bi si zagotovila finančna sredstva za raziskave, privoli v sodelovanje pri nenavadnem eksperimentu. Tri tedne mora sobivati s humanoidnim robotom, ki naj bi se v tem času preobrazil v Alminega idealnega partnerja. Tako znanstvenica spozna Toma, čednega robota v človeški podobi, ki je ustvarjen za to, da jo osreči. Le kaj bi lahko šlo narobe?

Ogled možen – od PE, 31. decembra, do ČE, 6. januarja/31. 12. ob 20. uri, 1., 3., 5., 6. 1. ob 19. uri, 2., 4. 1. ob 17. uri/

Film – Vse je bilo v redu/Tout s’est bien passé/Režija: Francois Ozon

Igrajo: Sophie Marceau, Charlotte Rampling, Hanna Schygulla

Francija, 2021; 113′

Distribucija: Fivia

Kratka vsebina – François Ozon v ospredje svojega filma postavlja najtežjo prošnjo, ki jo lahko oče naslovi na hčerko: naj mu pomaga umreti. Emmanuèlin oče André pri petinosemdesetih letih doživi kap, po kateri ima paralizirano desno stran telesa. Ko se v bolnišnici sooča z invalidnostjo, svojo hčerko prosi, naj mu pomaga končati življenje. André zadnje življenjsko obdobje tako preživi med poslednjimi trenutki drobnih užitkov in upanjem na konec trpljenja.

Ogled možen – od PE, 7., do PE, 14. januarja/7., 8., 11., 13. 1. ob 19. uri, 9., 12., 14. 1. ob 17. uri /

Film – Zastoj/Režija: Vinko Möderndorfer

Igrajo: Mirjam Korbar, Peter Musevski, Uroš Fürst, Barbara Cerar

Produkcija: Forum Ljubljana

Distribucija: Fivia

Premiera v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom v okviru projekta Naši filmi doma

Kratka vsebina – Srečanje dveh zakonskih parov z različnih polov družbene lestvice, ki na prvi pogled nimata ničesar skupnega. Nesreča in tragični dogodek ju v eni sami noči usodno združita in najbrž povežeta za vse življenje.

Kratka vsebina – »Živimo v času, ko je odsotnost empatije v medčloveških odnosih eden najbolj perečih problemov današnjega sveta. Surovi in brezobzirni kapitalizem iz dneva v dan razdira človeške odnose in spreminja svet v vojno vsakogar z vsakomer. Empatija, sočutje, pozornost do bližnjega, občutljivost za bolečino drugega, vse to, se zdi, izginja z zemljevida sveta. Pomembno se mi zdi povedati zgodbo, v kateri polno zaživijo človeški odnosi in kjer se spet vzpostavi občutljivost za drugega kot pomembna vrednota današnje civilizacije. Svet, kot ga živimo, je svet zastoja. Obstali smo v nekakšnem civilizacijskem zamašku, iz katerega brez medsebojnega razumevanja in upoštevanja osnovnih človeških in humanističnih vrednot ne bo izhoda.« Vinko Möderndorfer

Ogled možen – od PE, 14. (Naši filmi doma – premiera v LD) do PE, 21. januarja/14., 15., 17., 20., 21. 1. ob 19. uri, 16., 18. 1. ob 17. ur/i

Film – Junak/Ghahreman/Režija: Asghar Farhadi

Iran, Francija, 2021; 127′

Distribucija: Fivia

Kratka vsebina – Dvakratni oskarjevec se v rodni Iran vrača s še eno izvrstno zgodbo o morali in dostojanstvu, ki mu je prinesla veliko nagrado žirije na filmskem festivalu v Cannesu. Rahim, zapornik na dvodnevnem dopustu, med pohajkovanjem po mestu najde izgubljeno torbico s sedemnajstimi zlatniki. Dogodek potrka na njegovo vest in odloči se poiskati lastnico. Častno dejanje hitro vzbudi pozornost javnosti in Rahim postane lokalni junak. Vendar pa niso vsi navdušeni nad njegovo nenadno slavo.

Ogled možen – od SO, 22., do PE, 28. januarja/22., 24., 26., 28. 1. ob 19. uri, 23., 25., 27. 1. ob 17. uri/

Film – Izgubljene iluzije/Illusions perdues/Režija: Xavier Giannoli

Francija, Belgija, 2021; 141′

Distribucija: Fivia

Kratka vsebina – Razkošna filmska priredba istoimenskega Balzacovega romana je pripoved o ljubezni, poželenju, bolestnih literarnih ambicijah ter moči medijev in denarja. Francija, 19. stoletje. Mladi, še neuveljavljeni pesnik Lucien živi v podeželskem mestecu Angoulême. Podnevi dela v tiskarni, ob večerih pa piše pesmi in ljubimka z aristokratinjo Louise. Ko se po mestu o njiju razširijo zlobne govorce, skupaj pobegneta v Pariz, kjer pa Louise svojega mladega ljubimca kmalu zapusti. Prepuščen samemu sebi Lucien začne spoznavati zakulisje velemesta, ki ga poganjata sla po dobičku in brezsramna hinavščina v časopisnih medijih, ki v tistem času pridobivajo vedno večjo moč in vpliv.

Ogled možen – od SO, 29. januarja, do ČE, 3. februarja/29., 31. 1., 2., 3. 2. ob 19. uri, 30. 1., 1. 2. ob 17. uri/

Film – Velika Svoboda/Grosse Freiheit/Režija: Sebastian Meise

Avstrija, Nemčija, 2021; 117′

Distribucija: Fivia

Kratka vsebina – Zgodba iz povojne Nemčije, ko so oblasti kljub padcu nacističnega režima še naprej množično zapirale istospolno usmerjene. Hansa po drugi svetovni vojni vedno znova pošiljajo v zapor samo zaradi tega, ker je homoseksualec. Življenje v zunanjem svetu komajda pozna, saj je ta ustanova edini prostor, kjer lahko razvije trajna razmerja. Prav tukaj končno najde ljubezen, in sicer pri moškem, ki ne bi mogel biti bolj drugačen od njega – pri Viktorju, obsojenem morilcu.

Ogled možen – Od PE, 4., do ČE, 10. februarja/4., 5., 7., 9. 2. ob 19. uri, 6., 8. 2. ob 17. uri, 10. 2. ob 19.30/

