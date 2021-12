OZS in minister Počivalšek proti zapiranju ali omejevanju gospodarstva

Ljubljana, 21. december 2021 – Iz Obrtne podjetniške zbornice Slovenije (OZS) sporočajo, da so tako minister Počivalšek kot obrtniki in podjetniki bili na današnji seji Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije soglasni, da nasprotujejo zapiranju ali omejevanju gospodarstva. Strinjali so se tudi, da je treba dosledno spoštovati pogoj PCT. Ob tem pa dodajo, da bi bilo potrebno najbolj prizadetim panogam zagotoviti ukrepe pomoči v PKP10.

Predsednik OZS Branko Meh se je ministru in vladi uvodoma zahvalil za vse ukrepe, ki so pomagali ohraniti podjetja. »Predvsem pa gre zahvala našim obrtnikom in podjetnikom, da v teh težkih časih vztrajajo. Prepričan sem, da bomo prebrodili tudi to zdravstveno krizo. Pomembno je, da slovensko gospodarstvo v tem času nismo zaprli,« je dejal Meh in dodal, da bi bilo za najbolj prizadete panoge treba poskrbeti v okviru naslednjega protikoronskega paketa. »Med ključnimi ukrepi so subvencioniranje čakanja ne delo in skrajšanega delovnega časa, temeljni osebni dohodek za samozaposlene, znižanje stopnje DDV za gostinstvo in turizem, povračilo škode zaradi odpisa blaga ter kritje fiksnih stroškov in upada prometa,« je predloge OZS predstavil Meh.

Poleg zdravstvene krize pa podjetja vse bolj skrbi tudi višanje cen energentov, je obenem poudaril Meh, ki se je ravno danes sestal s predsednico uprave Petrola. Meh je ministra povprašal, na kakšen način bo pomagala država, da bo zajezila cene energentov.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je na seji najprej pohvalil sodelovanje celotnega gospodarstva, da ni bilo okužb v podjetjih. »Gospodarska aktivnost v tretjem četrtletju že presega raven pred epidemijo, kar je zasluga vas podjetnikov, predvsem mikro in malih podjetij. Predstavljate kar 98,7 % vseh podjetij v Sloveniji. Rast je posledica dobrega partnerstva, ki smo ga v teh letih gradili skupaj z gospodarstvom. Gospodarstvo je v okviru interventnih zakonov gospodarstvo podprla s 2,3 milijarde evrov«, je med drugim poudaril minister in priznal, da. Ta segment bodo po besedah Počivalška naslovili v naslednjem protikoronskem paketu. Minister je prav tako napovedal, da bo vlada podaljšala tudi veljavnost bonov 2020.