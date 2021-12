Koškarski genij Luka Dončić tudi poklona vreden dobrotnik

Ljubljana 21. december 2021 – Slovenski košarkarski genij Luka Dončić je še enkrat dokazal, zakaj ga v Sloveniji v drugje po svetu obožuje mlado in staro. Tokrat je Luka presenetil otroke ljubljanske Pediatrične klinike, saj je otroke, ki se zdravijo tam, obdaril z različnimi igračami. Poleg veliko daril pa je Luka svojim mladim bolnim sodržavljanom, ki se zdravijo v ljubljanski Pediatrični kliniki, poslal vsakemu od njih tudi podpisano fotografijo s posvetilom in osebnim videosporočilom.

Zvezdnik NBA-ekipe Dallas Mavericks, je otrokom, ki so bili njegovih daril in presrečni, še sporočil: “Želim si, da bi se kmalu bolje počutili in ozdraveli ter se vrnili k temu, kar v življenju najraje počnejo. Mislim nanje in želim vsem tem otrokom ter njihovim družinam čim bolj srečno novo leto 2022,” je še dodal Dončić.

Marko Pokorn, predstojnik Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani pa je ob tej poklona vredni potezi našega genialnega sodržavljana, za RTV povedal: “Trudimo se, da bi otrokom ponudili udobno in prijetno okolje, še posebej pa smo hvaležni za takšne donacije in podporo iz okolja. Dejstvo, da je Luka Dončić, slovenski športni junak in idol, našel čas in dobro misel za te otroke, je res nekaj neverjetnega. Izjemno hvaležni smo mu za vse, kar je naredil in s tem pričaral nasmehe na obraze vseh teh otrok. Še posebej je to pomembno zdaj pred božičnimi prazniki.” In kaj naj dodamo mi? Zapisano je v naslovu!/LN/Foto: arhiv LN