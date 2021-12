Ljubljana, 24. december 2021 – 20th Century Studio predstavlja nov napovednik za film Smrt na Nilu. Zgodbo o strasti in ljubosumju, ki jo je režiral petkratni oskarjev nominiranec, Kenneth Branagh.

Smrt na Nilu je drzen misteriozen triler o emocionalnem kaosu in smrtonosnih posledicah, ki jih prinaša posesivna ljubezen in temelji na romanu Agathe Christie iz leta 1937. V Sloveniji smo konec prejšnjega leta dobili tudi čisto svež ponatis v založbi Mladinske knjige.

Kennethu Branaghu, ki se vrača kot kultni detektiv Hercule Poirot, so se pridružili v filmu tudi Tom Bateman, Annette Bening – štirikratna nominiranka za oskarja, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okoneda, Jennifer Saunders in Letitta Wright.

Film Smrt na Nilu je ponovno združil vrhunsko filmsko ekipo, ki stoji za svetovnim hitom iz leta 2017, Umor na Orient Ekspresu. Pod scenarij se je podpisal Michael Green, ki je drzno adaptiral roman Agathe Christie, producenti so Ridley Scoot, Kenneth Branagh, Judy Hofflund, Kevin J. Walsh, izvršni producenti pa so Mark Gordon, Simon Kinberg, Matthew Jenkins, James Prichard in Mathew Pritchard.

O zgodbi: Belgijski detektiv Hercule Poirot se nahaja v Egiptu, na glamuroznem rečnem parniku. Njegove počitnice se spreobrnejo v zastrašujoče iskanje morilca, zaradi česar se sanjski medeni tedni popolnega para tragično prekinejo. Film je umeščen v egipčansko puščavsko pokrajino ter veličastnih piramid v Gazi in prikazuje dramatično zgodbo o ljubezni, ki gre po zlu. Predstavi nam kozmopolitansko skupino brezhibno oblečenih potnikov in mnogo zlobnih zapletov, ki gledalce pripeljejo do šokantnega razpleta. Film Smrt na Nilu je posnet na 65mm Panvision kamere, konec leta 2019 in popelje gledalce v 1930-ta, tudi s poustvarjanjem mnogih mest, ki so služila kot inspiracija za Christinin glamurozni triler iz visoke družbe. Predsednik produkcije 20th Century Studijev, Steve Asbell pravi: »Kennethova široka, elegantna vizija za to klasično zgodbo si zasluži gledanje na največjih platnih. Zelo smo ponosni na ta film, našo briljantno igralsko zasedbo in celoten trud, ki je vložen v snemanje filma. Vemo, da gledalci komaj čakajo naslednjo avanturo Herculea Poirota in navdušeni smo, da smo film ustvarili s Kennethom.«

James Prichard, predsednik in izvršni direktor podjetja Agatha Christie pravi: »Več kot 100 let po objavljenemprvem romanu Agathe Christie, njena kriminalistična dela so še naprej izredno popularna. Navdušen sem, da Disney in naši partnerji verjamejo v to franšizo, ki je pripomogla, da se milijoni oboževalcev seznanijo z njenimi klasičnimi deli.«/LN/Foto:press Blitz Slovenija