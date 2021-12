Od januarja do novembra smo v Sloveniji zabeležili več kot 3,7 milijonov turističnih prihodov

Ljubljana, 24. december 2021 – Od januarja do vključno novembra smo v Sloveniji zabeležili več kot 3,7 milijonov turističnih prihodov in skoraj 10,5 milijonov turističnih prenočitev oziroma za 21 % več prihodov in za 15 % več prenočitev kot v enakem obdobju lani. Od tega so tuji gostje ustvarili 1,7 milijonov prihodov in 4,5 milijonov prenočitev. V desetih mesecih smo zabeležili 1,28 milijard evrov iz naslova izvoza potovanj. Leto 2021 se bo v zgodovino slovenskega turizma zapisalo kot še eno leto, zaznamovano s pandemijo Covid-19.





Podatki prihodov in prenočitev v slovenskem turizmu od januarja do novembra so boljši kot lani, vendar še vedno bistveno pod ravnijo iz leta 2019. V obdobju od januarja do novembra 2021 smo zabeležili za 37 % manj turističnih prihodov in za 30 % manj turističnih prenočitev kot v istem obdobju leta 2019. Do konca novembra je zabeleženih 3,7 milijonov prihodov turistov in 10,5 milijonov turističnih prenočitev, oziroma za 21,4 % več turističnih prihodov in za 14,8 % več turističnih prenočitev kot v istem obdobju lani. Od tega so tuji gostje ustvarili 1,7 milijonov turističnih prihodov (47,2 %) in 4,5 milijonov prenočitev (43,6 %), to je za 44,4 % več turističnih prihodov in za 37,7 % več turističnih prenočitev kot v istem obdobju 2020. Domači gostje so v tem obdobju ustvarili 1,9 milijonov turističnih prihodov (52,8 % vseh) in 5,9 milijonov turističnih prenočitev (56,4 % vseh), kar predstavlja 6,2 % več turističnih prihodov in 1,7 % več turističnih prenočitev kot v istem obdobju lani.





Največ tujih turistov iz Nemčije – Od tujih turistov so v prvih enajstih mesecih v Sloveniji največ prenočitev ustvarili turisti iz Nemčije (23,1 % prenočitev vseh tujih turistov), sledili so jim turisti iz Avstrije (9,1 %), Italije (7,2 %), Češke (7,1 %) in Nizozemske (6,8 %). Pred pandemijo je bila razporeditev po trgih podobna; zamenjal se je vrstni red in delež trga (v istem obdobju leta 2019: Nemčija, Italija, Avstrija, Nizozemska, Češka).



Razmerje med prenočitvami domačih in tujih turistov v prvih enajstih mesecih letošnjega tako znaša 56:44 % v korist domačih gostov (v enakem obdobju leta 2019 je to razmerje bilo 27:73% v korist tujih gostov).



Največ prenočitev v gorskih občinah – Največ turističnih prenočitev od začetka leta do konca novembra je bilo ustvarjenih v nastanitvenih obratih v gorskih občinah (30 % vseh prenočitev), sledile so obmorske občine (25 %) in zdraviliške občine (22 %). V vseh vrstah turističnih občin so zabeležili več turističnih prenočitev kot v enakem obdobju lani: v gorskih za 10,0 % več, v obmorskih za 16,3 %, v zdraviliških za 4,5 %, v Ljubljani za 48,4 %, v mestnih za 19,3 % in v skupini drugih občin za 29,5 %. Domači in tuji turisti so od januarja do novembra ustvarili največ prenočitev v hotelih (45,6 % vseh prenočitev in 15,7 % več kot v enakem obdobju 2020), sledili so drugi nastanitveni obrati in nato kampi.

V slovenskem turizmu smo v letošnji poletni sezoni in jeseni beležili dobro realizacijo turističnega prometa, k čemur so pomembno prispevali turistični boni, pa tudi kontinuirana promocija na domačem in tujih trgih. Se je pa slovenski turizem od 19. oktobra 2020 soočal z zaprtjem nastanitvenih obratov (zaprtje od 19. 10. 2020 do 24. 4. 2021), kar je ključno vplivalo na rezultate leta 2020. Ocenjujemo, da bomo v slovenskem turizmu v letu 2021 zabeležili 3,9 milijonov turističnih prihodov in 10,9 milijonov turističnih prenočitev.

V prvih desetih mesecih leta 2021 vrednost izvoza potovanj znaša 1,28 milijarde evrov, kar je za 14,6 % več kot v istem obdobju leta 2020, a še vseeno kar 48,6 % manj kot v istem obdobju leta 2019, ko je vrednost izvoza potovanj znašala 2,5 milijarde evrov.

Bilanca globalnega turizma v letu 2021 – Po podatkih Svetovnega turističnega barometra Svetovne turistične organizacije (UNWTO) je bilo med januarjem in septembrom 2021 zabeleženih za 20 % manj mednarodnih prihodov turistov na svetovni ravni kot v istem obdobju leta 2020. To predstavlja močno izboljšanje v primerjavi s prvimi šestimi meseci leta, ko smo beležili kar 54% upad v primerjavi z istim obdobjem leta 2020. Sredozemska Evropa je dosegla najboljše rezultate v tretjem četrtletju leta 2021, ko so se prihodi približali in včasih celo presegli ravni pred pandemijo. Podatki za tretje četrtletje 2021 so tako spodbudni, čeprav so prihodi še vedno za 76 % pod ravnijo leta 2019, rezultati pa v različnih svetovnih regijah ostajajo neenaki. Po zadnjih napovedih UNWTO naj bi prihodi mednarodnih turistov leta 2021 ostali za 70 % do 75 % pod ravnijo leta 2019, kar predstavlja podoben upad kot leta 2020. Evropska potovalna komisija (ETC) za leto 2021 napoveduje 60% upad mednarodnih prihodov turistov v Evropo v primerjavi z letom 2019. Po izsledkih ankete UNWTO bo turizem predpandemično raven dosegel leta 2023 ali 2024./LN/Foto: Janez Temlin