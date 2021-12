Ljubljano bo od danes do četrtka obiskoval Dedek Mraz, na silvestrovo bo ognjemet, a ne tudi silvestrovanje na prostem

Ljubljan, 27. december 2021 – Kot sporočajo iz Turizem Ljubljana bo najmlajše v Ljubljani ne glede na stanje obiskal Dedek Mraz. Dedek Mraz bo obiskoval središče Ljubljane od danes, 27. 12., pa vse tja do četrtka, 30. 12., se bo od 17. do 18. ure vozil po mestu, pozdravljal mimoidoče in delil bonbone.

Zato pa silvestrovanja na prostem ne bodo deležni starejši, ki tudi letos odpadejo, bo pa nebo nad Ljubljano ob polnoči razsvetlil ekološki ognjemet z grajskega griča.

Dedek Mraz se bo letos v Ljubljano pripeljal na prav posebnem prevoznem sredstvu, rikšji kočiji. Z enim od svojih palčkov sta se namreč odločila, da bo šviganje po ljubljanskih ulicah na tak način bolj varno in zanimivo. Najmlajši, ki že drugo leto nestrpno pričakujejo Dedka Mraza, ga bodo lahko srečali od ponedeljka do petka med 17. in 18. uro v ljubljanskem mestnem jedru. S palčkom bosta krožila po Križevniški ulici, Čevljarskem mostu, Bregu ter Starem, Mestnem, Prešernovem in Kongresnem trgu. Mimoidočim bosta izrekala praznična voščila in delila bonbone.

Na silvestrovo bo ob polnoči v primeru jasnega vremena nebo nad Ljubljano razsvetlil ekološki ognjemet z Ljubljanskega gradu, katerega neto cena je 4.000 EUR. Rakete iz papirja in razgradljivih materialov bodo tudi letos v barvi Ljubljane – zeleni in silvestrskih barvah, kot so srebrna, zlata in modra. V primeru megle, povečane oblačnosti ali močnega vetra bo ognjemet zvočni, z nizko letečimi raketami. Silvestrovanj na prostem pa tudi letos ne bo.

Ljubljana ostaja praznično okrašena vse do 16. 1. 2022.

Poleg praznično okrašenih ulic trgov in desetih smrek so obiskovalcem na ogled jaslice iz slame s figurami v naravni velikosti na Gallusovem nabrežju, lahko pa okrasijo tudi katero od Zelenih dreves v mestnem jedru, saj bodo po koncu praznične okrasitve lepo ohranjene okraske podarili družinam v stiski in otrokom v počitniških domovih preko humanitarnih programov ZPM Ljubljana Moste-Polje. Meščani in obiskovalci lahko še zadnja darila in zimsko galanterijo nakupijo v hišicah z darilnim programom na Bregu in Petkovškovem nabrežju.

Kot sporočajo iz Turizem Ljubljan naj bi strošek porabe električne energije za ves čas praznične osvetlitve Ljubljane znaša približno 2000 evrov. Zanimivo, da je tako poceni, dodajamo mi.