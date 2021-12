Dobrodelna pobuda ”100 % darilo” Truhome in Anine zvezdice uspela

Ljubljan, 28. December 2021 – Praznični čas je tudi čas obdarovanja, vendar pa marsikatera družina danes nima dovolj sredstev niti za hrano, kaj šele za darila. Zato je globalna filantropska platforma Truhoma Ane Lukner Roljić, decembrski čas ob podpori vplivnežev izkoristila za dobrodelno pobudo ”100 % darilo”, ki pa bo trajala tudi po novem letu saj organizatorke organizator zaveda, da potrebujejo pomoč ves čas.

Akcijo dobrodelne pobude imenovane so izbrani vplivneži podrli dobrodelno pobudo ”100 % darilo”, s katero so podprli delovanje globalne filantropske platforme Truhoma, in njene sledilce pozvali k najlepšemu darilu – pomoči najšibkejšim. Najboljša darila so namreč tista, ki so najbolj preprosta in prihajajo od srca, takšno darilo pa je 100-odstotno tudi dobrodelna donacija na Truhomi, kjer prejemnik pomoči dobi 100 odstotkov donacije.

Vplivneži so svoje objave pospremili z napisom ”100 %”, ki so ga oblikovali na inovativne, zabavne in sebi lastne načine, ter prispevali k lepšemu svetu.



Na pot od lepih besed do najlepšega darila sta se poleg skoraj 20 drugih vplivnic in vplivnežev med drugim odzvala tudi igralka Iva Krajnc Bagola in njen partner Aljoša Bagola, avtor knjižnih uspešnic Kako izgoreti … in vzeti življenje v svoje roke ter Srečo, prosim.

V svoji objavah sta Iva Krajnc Bagola in Aljoša Bagola poudarila, da je donacija prek globalne filantropske platforme Truhome 100% transparentna, sledljiva in učinkovita ter da med donatorjem in prejemnikom ni nobenih posrednikov, Aljoša Bagola pa je dodal: “Ana je 100-odstotno pri stvari, in če kdo stvari ne počne po liniji najmanjšega odpora, ampak po liniji največje podpore, je to zagotovo Ana. Seveda pa se ji pri tem lahko pridružimo vsi, tako da vabljeni, da pobudo podprete, donirate in pomagate.”

Ana Lukner Roljič: Naj dobrih ljudi ne zmanjka niti po decembru

Ustanoviteljico Truhome Ano Lukner Roljić je odziv javnosti na pobudo ”100 % darilo” navdušil. ”Odziv vplivnežev in nasploh celotne slovenske javnosti je izjemen ter je že obrodil sadove,” je dejala, ob tem pa dodala: ”Si pa želim in upam, da ljudje ne bi pozabili na družine v stiski niti po decembru, saj mnogo ljudi žal potrebuje pomoč skozi celo leto. Zato še enkrat pozivam ljudi v stiski, da se prijavijo na platformo, ter vabim vse, ki lahko pomagajo, da pomagajo prek Truhome ter se pridružijo drugim dobrim ljudem v Mestu 100 % ljudi, kjer bodo našli svoje mesto vsi donatorji na Truhomi, ki nočejo ostati anonimni.” Mesto 100 % ljudi, kjer so zbrana tudi pričevanja in zahvale posameznikov in družin, ki so prejeli pomoč, sicer nenehno raste in se razvija, obenem pa že postaja pravo gibanje, zaradi katerega je svet vsak dan nekoliko boljši.