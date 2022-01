Predsedovanje Svetu EU-ja od Slovenije prevzela Francija

Ljubljana/Pariz/Bruselj – Po drugem polletnem slovenskem predsedovanju Svetu Evropske unije začenja svoje 13. vodenje Sveta Unije začela Francija.

Vsako predsedstvo ima nekaj svojih priljubljenih tem, za Slovenijo je bil to Zahodni Balkan. Za Francijo pa so to odnosi z Afriko in prizadevanja za zagotovitev strateško avtonomne Unije.

Po Macronovih besedah želi Francija podpreti oblikovanje posebnega mehanizma za varovanje meja Unije v kriznih trenutkih. Članice, ki bi se znašle pod udarom nezakonitih migracij, bi tako pomoč lahko dobile tako od Frontexa kot posameznih članic. Vprašanje nezakonitih migracij bo seveda tudi tema vrha Evropske in Afriške unije v februarju.

Janša: Dosegli smo vsebinsko pomembne premike – Slovenija je s koncem decembra končala svoje drugo polletno predsedovanje Svetu EU-ja. Premier Janez Janša je v petek predsedovanje označil za uspešno in ocenil, da so bili doseženi številni vsebinsko pomembni premiki. Zunanji minister Anže Logar je med dosežki poudaril soglasje med državami članicami na področjih odpornosti Unije proti prihajajočim krizam, vključno z zdravstvenimi in kibernetskimi grožnjami, in digitalne preobrazbe. Odzivi mednarodne javnosti jasno kažejo na to, da je slovensko predsedovanje izboljšalo ugled, mesto, pa tudi domet slovenske diplomacije v svetu, je povedal na nedavni novinarski konferenci.

Za opravljeno delo v zadnjega pol leta se je Sloveniji zahvalila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in dodala, da je bilo “narejenega veliko, da bi našo evropsko agendo premaknili naprej, od usklajevanj o covidu-19 do pomembnih pobud za trajnostni in digitalni prehod”.