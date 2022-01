58. Zlata lisica pripravljena, a tudi ukrepi za varovanje zdravja

Kranjska Gora/Maribor, 7. januar 202 – Organizacijski odbor 58. Zlate lisice sporoča, da je v Kranjski Gori – Podkorenu že vse nared in, da vsi z nestrpnostjo pričakujejo jutrišnji start veleslalom (ob 9. uri) v Podkorenu, kjer se bo v naslednjih dveh dnevih odvijala 58. Zlata lisica, prestavljena iz svoje lokacije pod Pohorjem. A, žal tudi tokrat, že drugo leto zapored, bo tekmovanje potekalo zaradi strogih Covid -19 protokolov in pravil, brez gledalcev.

»Že lanska tekma je bila organizacijsko zahtevna, vendar je potekala v času delne zapore države in prepovedi prehajanja medobčinskih oziroma regijskih meja. Letošnja tekma poteka v času, ko le-teh ukrepov ni, zato organizatorji, ker so turistični kraji v okolici prizorišča polno zasedeni, vljudno prosimo, da gledalci, zaradi strogih omejitev ne prihajajo v bližino prizorišča. Tekmovanje namreč poteka pod strogimi protokoli zaradi Covid19 situacije, ki jih narekuje država, NIJZ in FIS,« je povedal Matjaž Voršič, vodja medicinske službe pri Organizacijskem odboru 58. Zlate lisice.

Celoten svetovni pokal v smučanju v okviru FIS-a poteka pod strogimi ukrepi. Organizatorji so v letošnjem letu, prav zaradi skrbi za zdravje tekmovalk, tekmovalnega in spremljevalnega osebja ter sodelujočih pri pripravi celotnega dogodka uvedli dodatne ukrepe ter se umaknili iz smučarskega središča Kranjska Gora in nočitve zagotovili v strogo nadzorovanih hotelih na Bledu, kjer so vzpostavljeni tako imenovani »mehurčki«, v katerih je osebje bele karavane popolnoma izolirano.

Kot je povedala Sanja Vuzem, koordinatorka med Organizacijskim odborom in NIJZ, »letošnja pravila, ki veljajo za celotno belo karavano, le-ta je skoraj v celoti precepljena, so zaostrena do te mere, da se vsi pred prihodom v »mehurčke« PCR testirajo ne glede na PC status. Tudi celotno organizacijsko osebje, ki prihaja v stik z njimi, je opravilo PCR teste (vsi testi so bili negativni), v celoti pa organizatorji zagotavljamo za svoje delavce dnevno HAT testiranje (na 24 ur).«

Kljub vsem težavam pa se v organizacijskem odboru 58. Zlate lisice veselimo dveh odličnih tekem. Ker navijačev ne morejo povabiti v Kranjsko Goro – Podkoren jih vabijo, da svoje tekmovalke tudi letos spodbujajo ob televizijskem prenosu, in sicer preko televizijskih ekranov. Prenosa, ki ga bo zagotavljala RTV Slovenija, prenaša pa tudi preko svojega 2. Programa – Veleslalom v soboto in slalom v nedeljo, ob 9.00.

In še program 58. Zlate lisice – Kranjska Gora – Podkoren:

Sobota, 8. 1. 2022 – veleslalom – v ŽIVO: ob 9.30 pričetek 1. teka in ob 12.30 pričetek 2. teka

Nedelja, 9. 1. 2022 – slalom; ob 9.30 pričetek 1. teka in ob 12.30 pričetek 2. teka/Objavo pripravila: Alenka T. Seme/