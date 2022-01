Dobro je vedet – Navodila in priporočila za cepljenje proti COVID-19

Ljubljan, 13. januar 2022 – Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), opominja in opozarja, da ima cepljenje proti covidu-19 osrednjo vlogo zaščite pred resnim potekom okužbe s koronavirusom in hujšimi zapleti bolezni covid-19. Na njihovi spletni strani so objavljena navodila in priporočila za cepljenje proti COVID-19, ki jih je vredno prebrati in se seznaniti, kaj sporočajo zdravstveni strokovnjaki javnosti. Ob tem pa velja dodati, da nikogar NIJZ ne prisiljuje, ampak le strokovno obvešča. No, in njihove strokovne ugotovitve, navodila ter priporočila pa so takšna:

1. Vrste cepiv in njihova uporaba

V Sloveniji so trenutno dostopna štiri cepiva proti covid-19:

– mRNA cepivi: Comirnaty 30 in Comirnaty 10 (Pfizer/BioNTech) ter Spikevax (Moderna);

– vektorski cepivi: Vaxzevria (AstraZeneca) in Janssen (Johnson&Johnson)

Cepivo Comirnaty 30 (Pfizer/BionTech) in Spikevax (Moderna) sta za osnovno cepljenje registrirani za osebe, stare 12 let in več, cepivi Vaxzevria (AstraZeneca) in Janssen (Johnson&Johnson) sta registrirani za uporabo pri odraslih, starih 18 let in več.

Cepivo Comirnaty 10 je registrirano za osnovno cepljenje otrok starih 5-11 let.

Za cepivi Comirnaty 30 in Spikevax je odobrena uporaba tudi za 3. dodaten odmerek za imunsko oslabljene osebe stare 12 let in več ter kot 3. poživitven odmerek za osebe stare 18 let in več.

Cepivo Comirnaty 10 je odobreno za uporabo tudi kot 3. dodaten odmerek za imunsko oslabljene otroke stare 5-11 let.

Zaradi boljše učinkovitosti in manj resnih zapletov pri mRNA cepivih v primerjavi z vektorskimi cepivi, je priporočljiva uporaba mRNA cepiv; vektorska cepiva se lahko uporabijo le na izrecno željo osebe, ki se cepi (ob tem je treba osebo opozoriti na možnost neželenih učinkov) ali v primeru, ko je uporaba mRNA cepiva kontraindicirana.

Glede na trenutno razpoložljive podatke je, zaradi možnosti nekoliko večjega tveganja za miokarditise/perikarditise pri mlajših po cepivu Spikevax v primerjavi s cepivom Comirnaty, pri mlajših od

30 let priporočljiva uporaba cepiva Comirnaty (Pfizer/BioNTech).

2. Osnovno cepljenje

Osnovno cepljenje se le pri cepivu Janssen (Johnson&Johnson) opravi z enim odmerkom, pri ostalih cepivih pa z dvema odmerkoma. Priporočen presledek med odmerkoma je pri cepivih Comirnaty 30 in Comirnaty 10 (Pfizer/BioNTech) najmanj tri tedne, pri cepivu Spikevax (Moderna) štiri tedne, pri cepivu Vaxzevria (AstraZeneca) pa 4-12 tednov. Če ni možno upoštevati priporočenih presledkov in je presledek daljši, se cepljenje z drugim odmerkom opravi ob prvi priložnosti.

3. Poživitven in dodaten odmerek (3. odmerek)

a. Poživitven odmerek je odmerek, ki ga oseba prejme po zaključeni osnovni shemi cepljenja za poživitev in podaljšanje zaščite po osnovnem cepljenju.

Priporočljiv je za vse ostale osebe stare 18 let in več.

Priporočen presledek med osnovnim cepljenjem, ki je bilo opravljeno z mRNA cepivi ali kot »mešana shema« (Vaxzevria in mRNA cepivo), in poživitvenim odmerkom, je 3-6 mesecev, če pa je oseba opravila osnovno cepljenje z vektorskimi cepivi (ali v tujini z drugimi cepivi odobrenimi s strani SZO), pa je priporočljiv presledek vsaj 2 meseca po osnovnem cepljenju.

Za poživitven odmerek se praviloma uporabi mRNA cepivo:

– Comirnaty 30 (Pfizer/BioNTech) – poln odmerek;

– Spikevax (Moderna) – polovičen odmerek (0,25 ml, 50 mcg); le za osebe starejše od 30 let.

V primeru, ko je uporaba mRNA cepiva kontraindicirana, se uporabi vektorsko cepivo.

b. Dodaten odmerek, je odmerek, ki ga oseba prejme kot dodatnega k osnovni shemi cepljenja in je priporočljiv za težje imunsko oslabljene osebe (opredeljene v točkah 1, 2, 4, 5 in 7 na seznamu posebej ranljivih kroničnih bolnikov* oz. v skladu s presojo lečečega specialista), ker je pri njih odziv na osnovno cepljenje slabši. Minimalen presledek med osnovnim cepljenjem in dodatnim odmerkom naj bo v teh primerih 4 tedne.

Za dodaten odmerek se praviloma uporabi mRNA cepivo:

– Comirnaty 30 (Pfizer/BioNTech) – poln odmerek, za osebe stare 12 let in več;

– Comirnaty 10 (Pfizer/BioNTech) – poln odmerek, za otroke stare 5-11 let;

– Spikevax (Moderna) – poln odmerek (0,5 ml; 100 mcg); le za osebe starejše od 30 let.

V primeru, ko je uporaba mRNA cepiva kontraindicirana, se uporabi vektorsko cepivo.

4. Beleženje podatka o odmerku cepiva proti covid-19

Izbere/vpiše se zaporedno številko odmerka glede na to kateri odmerek cepiva proti covid-19 po vrsti je oseba prejela, ne glede na lastniško ime cepiva. Izbira zaporedne številke odmerka mora vedno temeljiti na predhodni uradni zdravstveni dokumentaciji (cepilna knjižica, drugo dokazilo o opravljenem cepljenju, Povzetek podatkov o pacientu, eRCO).

Ko je oseba cepljena s 3. odmerkom, se v elektronski sistem pri podatku za odmerek vnese 3 (pri poživitvenem odmerku po cepivu Janssen pa 2).

5. Cepljenje oseb, ki so prebolele COVID-19

Cepljenje oseb, ki so dokazano prebolele covid-19, je priporočljivo opraviti 1-6 mesecev po preboleli bolezni. Cepljenje oseb, ki so dokazano zbolele za COVID-19 po cepljenju s prvim odmerkom, je priporočljivo 3 do 6 mesecev po začetku bolezni. Za osebe, ki so dokazano prebolele covid-19 in so bile polno cepljene (3 dogodki: 2x cepljenje, 1x prebolelost oz. 2 dogodka: 1x cepljenje (Janssen), 1x prebolelost; ne glede na zaporedje dogodkov), je priporočljivo cepljenje s poživitvenim odmerkom 3-6 mesecev po zadnjem dogodku.

6. Cepljenje mladostnikov (12-17 let)

Cepljenje proti covid-19 je priporočljivo za mladostnike stare 12 let in več. Lahko se izvaja v cepilnih centrih na enak način kot cepljenje odraslih. Glede privolitve velja enako kot pri drugih cepljenjih: pri otrocih mlajših od 15 let je za cepljenje potrebna privolitev staršev, zato je pri cepljenju potrebno spremstvo staršev/skrbnikov ali pisna privolitev staršev/skrbnikov. Pri otrocih starih 15 let in več privolitev staršev ni potrebna.

7. Cepljenje otrok starih 5-11 let

Cepljenje proti covid-19, je posebej priporočljivo za otroke, stare 5-11 let,s kroničnimi boleznimi in otroke, ki so v stiku z osebami z večjim tveganjem za hud potek covid-19 in jih ni mogoče učinkovito zaščititi s cepljenjem (npr. imunsko oslabljene osebe, sorojenci s kroničnimi boleznimi). Cepljenje proti covid-19 je smiselno in varno tudi za ostale otroke, stare 5-11 let, saj tudi pri njih učinkovito prepreči okužbe ter zmanjša možnost hujšega poteka in zapletov covid-19. Z zmanjšanjem možnosti širjenja okužbe pa cepljenje otrokom omogoča tudi nemoteno šolanje in življenje.

Cepljenje otrok starih 5-11 let se opravi s cepivom Comirnaty 10. Lahko se izvaja v cepilnih centrih na enak način kot cepljenje mladostnikov in odraslih.

Pri otroku, ki je med prvim in drugim odmerkom cepljenja proti covid-19 dopolnil 12 let, se za cepljenje z drugim odmerkom lahko uporabi cepivo Comirnaty 10.

8. Sočasno cepljenje proti covid-19 in gripi

Cepljenje proti gripi in cepljenje proti covid-19 se lahko opravi sočasno ali s kakršnimkoli presledkom.

9. Kontraindikacije za cepljenje proti covid-19

Proti covid-19 se lahko cepijo vsi (za katere je cepivo registrirano), ki nimajo kontraindikacij za cepljenje.

Kontraindikacije za cepljenje proti covid-19:

Preobčutljivost« na predhodni odmerek enakega cepiva ali znana preobčutljivost# na sestavino cepiva. V primeru preobčutljivostne reakcije na prvi odmerek cepiva je možno za drugi odmerek uporabiti drugo vrsto cepiva.

Cepljenje s cepivoma Vaxzevria (AstraZeneca) in Janssen (Johnson&Johnson)se odsvetuje osebam s sindromom kapilarnega prepuščanja v anamnezi.

Kontraindikacija za prejem drugega odmerka cepiva Vaxzevria (AstraZeneca) je pojav tromboze s trombocitopenijo po prvem odmerku.

Resen neželen učinek po predhodnem odmerku istega cepiva (potrebna je individualna presoja o nadaljevanju cepljenja ali cepljenju z drugim cepivom, glede na možnost vzročne povezanosti neželenega učinka s cepljenjem in glede na trenutno epidemiološko situacijo).

O kontraindikacijah za cepljenje pri pacientu presoja izbrani osebni zdravnik oz lečeči specialist.

V primeru, ko je uporaba mRNA cepiva kontraindicirana, se uporabi vektorsko cepivo.

Posebna previdnost je potrebna pri cepivih (pred uporabo cepiva pretehtati tveganje):

Vaxzevria – za osebe, ki imajo v anamnezi trombocitopenično motnjo (npr. imunska trombocitopenija) ali se je ta pojavila po cepljenju;