ZPStest pasjih povodcev s samodejnim navijanjem: Za že vzgojene pse

Ljubljana, 13. januar 2022 – Zveza potrošnikov Slovenije je pripravili zanimiv test, ki bo zagotovo zanimal ljubitelje psov, in sicer kako izbirati povodec s samodejnim navijanje za vašega že vzgojenega psa.

Imate psa? Potem veste, da je izbira ustreznega povodca zelo pomembna. Za vsakodnevno uporabo, kot so sprehodi, je načeloma primeren skoraj vsak, saj imajo enak osnovni namen: ohranjati pse na varnem in pod nadzorom, ko so v javnosti. Povodci so pomembni tudi kot pomoč pri urjenju, a le, če jih pravilno uporabljamo. Na voljo so v različnih dolžinah, širinah in slogih. Pri ZPS so tokrat preizkusili tako imenovane fleksije.

Na testu so primerjali deset pasjih povodcev s samodejnim navijanjem, za katere so odšteli med 14 in 50 evri in za katere strokovnjaki menijo, da so primerni predvsem za starejše in vzgojene pse. Poleg velikih razlik v ceni, se je izkazalo, da so precejšnje razlike v trdnosti in zanesljivosti zapiralnega mehanizma, izdelavi in vzdržljivosti. Le en povodec je prejel oceno zelo dobro, zanj pa bi odšteli okoli 20 evrov. Na testu so bili povodci šestih proizvajalcev, a razlike med izdelki istega proizvajalca so bile precejšnje.

Precej dolga je bila pot od običajnih vrvi, ki so jih natikali psom okrog vratu, in vrvi, ki so služile kot povodci, do samodejnih povodcev, ki smo jih testirali tokrat. Ideja izhaja iz izdelka nemškega podjetja Flexi, zato se je med lastniki psov zanje udomačil izraz fleksi. Povodci s samodejnim navijanjem so izdelki, ki jih nenehno razvijajo, pojavljajo se vedno bolj trdni in zanesljivi, uporabni so na sto načinov, imajo pa pomanjkljivosti, ki so jih na testu v laboratoriju in v praksi temeljito preučili.

Najboljši povodci se nikoli ali skoraj nikoli ne zataknejo, trak ali vrvica se ne raztegneta, mehanizem in karabin ne zarjavita ob “srečanju” z vodo ali slanim okoljem, ohišja ostanejo nepoškodovana, če padejo na tla. Ohišja s trakom so nekoliko večja in težja od tistih z vrvico. A uporabnik mora biti previden, saj si lahko z vrvico poškoduje roko, lahko se mu navije okrog nog, malo večji in hitrejši pes mu jo lahko iztrga iz rok, “leteče” ohišje povodca pa pri tem lahko prestraši ali celo poškoduje tudi psa in mimogrede še morebitne druge sprehajalce.

In za koga je primeren fleksi in kako ga uporabljati? Svetuje priznani kinolog, velik ljubitelj in poznavalec psov, Tone Hočevar.: