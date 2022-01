Dubaj/Ljubljana, 14. januar 2022 – Regija Osrednja Slovenija v teh dneh na svetovni razstavi Expo navdušuje obiskovalce slovenskega paviljona z inovativno in atraktivno predstavitvijo na Trgu Evrope, ki sta jo v sodelovanju s SPIRIT Slovenija in Čebelarsko zvezo Slovenije pripravila Turizem Ljubljana in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. V tem času sta Expo Dubaj obiskali tudi delegacija Mestne občine Ljubljane in delegacija županov in drugih predstavnikov nekaterih občin makroregije Osrednja Slovenija pod okriljem RRA LUR.

Ljubljanska urbana regija se skupaj s Kočevskim in Belo krajino predstavlja skozi številne atraktivne zgodbe. Na ogled je postavljena replika najstarejšega kolesa, starega približno 5200 let, ki je bilo najdeno na Ljubljanskem barju, obiskovalci paviljona si lahko s svojimi mislimi preko nevro pitnika natočijo kozarec vode ter si s pomočjo VR animacije ogledajo Plečnikovo dediščino. Željni gibanja se lahko s pomočjo kolesarske simulacije Simathlon na ljubljanskem BicikeLJ-u zapeljejo po ulicah Ljubljane ali skozi vseh 25 občin Ljubljanske urbane regije, prav tako po Kočevskem in Beli krajini. Največ pozornosti je deležna največja slovenska avtohtona čebela na svetu – kranjska sivka, ki v 90 % morfološko ustreza pravi čebeli. Čebela je replika 3D kranjice, ki se nahaja pred Čebelarskim centrom Slovenije v Lukovici, spremlja pa jo tudi skupni video regije, ki ponazarja izredno bogato čebelarsko zgodovino in znanje ter številne priložnosti, ki jih ta nudi. V okviru makroregije Osrednja Slovenija se na slovenskem paviljonu predstavljata tudi Kočevsko in Bela krajina z zgodbo o bogati kulturni dediščini, neokrnjeni naravi, obširnih gozdovih in pragozdovih ter reki Kolpi za številna aktivna in zdrava doživetja, ter njihovi zavezanosti k trajnostnemu in odgovornemu turizmu.

Podžupanja Mestne občine Ljubljana Tjaša Ficko je pozdravila navzoče, jim zaželela dobrodošlico v Ljubljani, Zeleni prestolnici Evrope 2016, ter izrazila prepričanje, da bo Ljubljana, skupaj z Osrednjeslovensko regijo, ob obisku presegla njihova pričakovanja.

Direktorica Turizma Ljubljana mag. Petra Stušek je ob nastopu dejala: »Ljubljana se na letošnjem EXPO Dubai 2020, največji svetovni razstavi doslej, predstavlja že drugič, kar ima izreden promocijski potencial po letih, ki sta močno prizadeli turizem, prisotnost pa odpira tudi vrata do novih poslovnih partnerstev in priložnosti. Z aktivnostmi želimo obiskovalcem v Dubaju prikazati lepote Ljubljane, s poudarkom na spoštljivem odnosu do narave, prebivalcev in kulturne dediščine. Nenazadnje je Ljubljana nosilka prestižnega naziva Zelena prestolnica Evrope 2016 in tudi razglašena za najboljšo zeleno prestolnico v Evropi, na kar smo izjemno ponosni.«

Kot je poudarila direktorica RRA LUR mag. Lilijana Madjar je le s povezovanjem in sodelovanjem moč doseči dobre rezultate, še posebej, kadar gre za tako raznoliko regijo. »Veseli smo, da sta k skupni promociji pristopili tudi sosednji regiji. Tako makro regijo kot Slovenijo smo v krogu najrazvitejših in najboljših uspešno prikazali kot inovativno in napredno, katere delo in doseganje ciljev temelji na ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Verjamem, da je to odličen začetek dolgoročnega sodelovanja in tudi priprave novih integriranih turističnih produktov, še posebej s področja čebelarstva, za kar je bilo izraženega veliko interesa«, je povedala ter se ob tem zahvalila tudi vsem udeležencem delegacije, ki so s svojo prisotnostjo še dodatno osvetlili povezanost in kooperativnost občin.

V okviru včerajšnje delavnice z devetnajstimi predstavniki turističnih agencij in organizatorjev potovanj Združenih arabskih emiratov je predstavnik Turizma Ljubljana predstavil Ljubljano z regijo Osrednja Slovenija kot zeleni in varni destinaciji s pestro ponudbo doživetij in drugih storitev, tudi v okviru Ljubljanske turistične kartice Urbane.

Širši svetovni javnosti pa je dr. Peter Kozmus, vodja rejskega programa za kranjsko čebelo pri ČZS in podpredsednik mednarodne čebelarske organizacije APIMONDIA predstavil tudi pomen čebelarstva kot generatorja novih turističnih produktov, novo slovensko pridobitev – Hišo kranjske čebele – ApiLab in pobudo »Dan sajenja medovitih rastlin«, ki je prvi konkretni projekt v EU, ki bo pripomogel k ciljem EU, da se do leta 2030 posadijo 3 milijarde dreves in bo hkrati močno prispeval k načrtovanemu znižanju emisij toplogrednih plinov v EU ter podnebni nevtralnosti Evrope.