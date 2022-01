Vredno je vedeti o raziskavah na Institutu “Jožef Stefan”

Ljubljana, 14. januar 2022 – Kot sporočajo iz Instituta “Jožef Stefan”, ki je slovenski javni raziskovalni zavod, ki zbira, ustvarja in širi naravoslovno in tehniško znanje na ravni odličnosti v dobrobit Slovencev in celotnega človeštva so zdaj že preteklem leto 2021 v Centru za prenos tehnologij in inovacij na Institutu »Jožef Stefan« pripravili dva videa o IJS.

Prvi predstavlja Institut “Jožef Stefan” z več zornih kotov. Drugi video, pripravljen tik pred novim letom 2022, pa se usmerja na raziskave, ki se izvajajo v okviru projektov Evropskega raziskovalnega sveta (ERC).

No, ker so nam videa posredovali z namenom, da jih tudi vi spoznate, nekoliko drugače, zato ju objavljamo prav z namenom, da se vi posvetimo dosežkom naše znamenite znanstveno raziskovalne organizacije.

Video o Institutu “Jožef Stefan” in njegovem vplivu na družbo in gospodarstvo.

Video o IJS ter vrhunskih raziskavah, ki jih raziskovalci IJS izvajajo v okviru projektov Evropskega raziskovalnega sveta (ERC; European Research Council).

Video about the Jožef Stefan institute and its impact on society and economy.

Jožef Stefan Institute and its top ERC (European Research Council) research projects.

Ime je institut dobil po slavnem slovenskem fiziku Jožefu Stefanu, po katerem ima ime tudi Stefanov zakon o sevanju črnega telesa. Od skoraj 1000 zaposlenih je več kot 460 doktorjev znanosti./LN/IJS