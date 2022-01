OP Avstralije brez Novaka Đokovića, ki mora zapustiti Avstralijo

Melbourne, 16. januar 2022 – Zdaj je dokončno, da prvi teniški igralec na sveti, Srb Novak Đoković ne bo smel igrati na OP Avstralije. Tako je namreč enoglasno odločil senat treh sodnikov avstralskega zveznega sodišča, ki so danes, 16. januarja, dokončno zavrnili predlog odvetnikov Novaka Đokovića za ponovno priznanje veljavnosti njegove vizuma za vstop v državo.

Prvi teniški igralec sveta je tako dokončno izgubil bitko v sporu z avstralskimi oblastmi glede pravice, da mu ne bi odvzeli vstopnega vizuma, s katerim je vstopil v državo, in sicer kot izjemo, da bil prebolevnik, čeprav ni bil cepljen.

Glavni del dokončne sodne obravnave, po kateri po izreku sodbe ni pritožbe, se je začela sinoči po srednjeevropskem času, na kateri sta obe strani, vlada in Đurkovićevi odvetniki, predstavili svoja stališča. O tem, kdo ima prav, je nato razsodil senat treh zveznih sodnikov, in sicer sodnik James Leslie Bain Allsop, David O’Callaghan in Anthony Besanko. Vsak sodnik je bil v svojem mestu – Sydneyju, Adelajdi in Melbournu, razprava pa je potekala po spletu. Končno odločitev so sprejeli malo pred 8. uro po srednjeevropskem času, in ta je, da je vizum srbskega igralca neveljaven, kar pomeni, da mora ta zapustiti Avstralijo in s tem turnir AO .

Kot je znano, se so Đurkovićeve težave začele 6. januarja, ko je ob vstopu na ozemlje Avstralije njihova mejna policija Đurkoviću preklicala vizum za vstop v državo, in sicer zaradi t. i. neveljavne zdravstvene izjeme, ki naj bi bila osnova, da se mu je vizum sploh izdal.

A je Đoković nato z avstralskimi oblastmi prvo bitko dobil, in sicer 10. januarja, ko je sodnik zveznega prizivnega sodišča odločil, da srbskemu teniškemu asu na meji ni bila omogočena pravična obravnava. Takšna sodnikova je veljala, do 14. januarja, ko je avstralski minister za priseljence Alex Hawke uporabil izvršna pooblastila za preklic Đurkovićevega vizuma. Ker se Đoković s tem ni strinjal, je s svojim odvetniškim timom ministrovo odločitev izpodbijal. Zdaj pa je senat treh zveznih sodnikov dokončno odločal, da ima prav država in ne teniški as Novak Đoković.

In zdaj, 16. januarja, ko je Đokovićev boj z avstralskimi oblastmi dokončno izgubil, bo srbski teniški as moral zapustiti Avstralijo. Seveda pa je, po tej odločitvi, dokončno tudi to, da Đoković ne bo mogel nastopi na turnirju OP Avstralije, ki se bo začel jutri, 17. januarja. S tem pa je Đoković izgubil tudi možnosti, da bi tam doli, osvojil rekordni 21. naslova na Grand Slam turnirjih.

In še to! Ko poročajo avstralski mediji bo Đoković, danes ob 22.30 po avstralskem odletel proti Dubaju./LN