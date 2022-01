V Dubaj odhaja delegacija podjetij iz lesarske in pohištvene panoge

Ljubljana, 16. januar 2022 – Danes na pot odhaja gospodarska delegacija 22 podjetij in 7 institucij s skupaj 52 udeleženci s področja lesne in pohištvene panoge ter državnih institucij, ki se bo med 17. in 19. januarjem 2022 udeležila svetovne razstave EXPO 2020 Dubaj. V tem času bo na slovenskem paviljonu organiziran mednarodni poslovni forum z mreženjem, udeleženci delegacije bodo imeli možnost poslovnih pogovorov s potencialnimi tujimi poslovnimi partnerji ter možnost strokovnega ogleda izbranih tujih paviljonov na svetovni razstavi.

Program dogodkov na slovenskem paviljonu bo organiziran v več sklopih, od katerih je za področje lesa in pohištva/interierjev ključen sklop Trajnostni razvoj, zelene tehnologije in les, ki bo med 16. in 29. januarjem 2022. Dogajanje na slovenskem paviljonu se v tem času osredotoča na ključno vlogo lesno predelovalnega sektorja, zelenih tehnologij, oblikovanja, trajnostne gradnje in krožnega gospodarstva.

V ponedeljek, 17. januarja 2022, bo na slovenskem paviljonu potekal poslovni forum z naslovom Trajnostno bivanje in les – »Fit for 55« na temo lesa kot trajnostnega materiala prihodnosti. Na dogodku bodo predstavili program Fit for 55 v kontekstu gozdnih sistemov in lesne industrije, t. i. »Network governance« kot pristop za uspešno realizacijo projektov krožnega gospodarstva in se osredotočili na priložnosti, ki jih imata Slovenija in Evropa na področju lesa. Po uradnem delu bo potekalo mreženje med udeleženimi slovenskimi in tujimi podjetji.

V tem času v Dubaju ravno potekajo tudi Dnevi krožnega gospodarstva Evrope, katerih rdeča nit je krožno gospodarstvo, zeleno okrevanje in inovativne rešitve, zato se bo na to temo tam odvijala vrsta dogodkov. V programu gospodarske delegacije je predvidena tudi udeležba na drugih podobnih dogodkih držav, ki sodelujejo na teh Dnevih (Nizozemska, Finska, Poljska in Irska), podjetja pa bodo imela tudi nekaj časa za poslovne sestanke, ki si jih bodo organizirala sama.

V delegaciji so predstavniki 22 podjetij in 7 institucij, ki pričakujejo, da bo udeležba v delegaciji izpolnila njihova pričakovanja in da bodo kljub trenutnim razmeram uspeli dobiti čim več ustreznih poslovnih stikov, se seznaniti s svetovnimi trendi na tem področju in izmenjati izkušnje z drugimi podjetji.

V želji, da bi slovenskim podjetjem olajšali iskanje novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti je bila pripravljena tudi promocijska brošura vseh udeleženih podjetij, ki je na voljo tukaj.