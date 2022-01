Covid-19: Okužbe še vedno visoke; Znane novosti povezane s karanteno

Ljubljana, 17. januar 2022 – Včeraj, 16. januarja, je bilo v Sloveniji opravljenih 7.901 PCR-testih–okuženih 4.967 oseb (delež pozitivnih izvidov testov je znašal 62,9 odstotka). Ob opravljenih 7.901 PCR-testih je bilo opravljenih tudi 41.826 hitrih testiranj, ki so po hitrem testiranju prejeli pozitiven izvid, so bili oz. bodo napoteni še na PCR-testiranje.

Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo, je bilo 566. Na oddelkih intenzivne nege je bilo včeraj 158 oseb. Doslej je življenje povezano s covid-19 izgubilo 5.645 (+7) oseb, včeraj bolnikov.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 6.381 (+352) v zadnjih 14 dneh pa so potrdili 3.340 (glede na predhodni dan +188) okužb na 100.000 prebivalcev. Po podatkih NIJZ-ja je trenutno v državi 70.760 (+ 3.983) aktivnih primerov okužb.

Novosti povezane s karanteno!

Od 10. januarja so izjeme, ki ob tveganem stiku nima odrejene karantene:

– cepljeni s poživitvenim odmerkom

– preboleli, ki so imeli pozitivni PCR-test pred največ 45 dnevi

– cepjeni prebolevniki



Od 19. januarja bodo izjeme še za:

– zaposleni v zdravstvu, sociali ter vzgoji in izobraževanje, ki ne gredo v karanteno ob tesnem stiku z okuženim, temveč se morajo vsakodnevno 7 dni testirati s hitrimi antigenskimi testi za samotetsiranje pri delodajalcu ali HAG tetsi pri zunanjih izvajalcih, ob tem morajo na delu nositi ffp2 zaščitne maske

– učenci, dijaki in študentje, ki so v stiku z okuženim pri pouku – torej, če je tesen kontakt sošolec. Izjema so zato, ker se bodo nato sedem dni testirali v šoli s hitrimi antigenskimi testi za samotestiranje.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 16.1. 2022 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 7.901 PCR/ 41.826 hitrih testov

– Št. pozitivnih:4.967

– Št. hospitaliziranih: 566 (+17)

– Št. oseb na intenzivni negi: 158 (+2)

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: v bolnišnico 58 iz bolnišnice 22

– Št. umrlih:7

– 7-dnevno povprečje okužb: 6.381 (+352)

Pregled po regijah in občinah – Aktivna povezava

CEPIVO IN CEPLJENJE – Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ-ja cepljenih 1.257.572 (60%) ljudi, z vsemi odmerki pa 1.203.496 oziroma 57 odstotkov vseh prebivalcev. Z dodatnim odmerkom je cepljenih 549.163 ljudi.

Pri sosedih…

Hrvaška – Doslej je na Hrvaškem povezano s covid-19 umrlo 13.157 ljudi (39 oseb je umrlo zadnji dan). Na novo okuženih je 1.397 ljudi. V hrvaških bolnišnicah se jih zdravi 1.763 od tega jih 221 (-1) potrebuje intenzivno nego.

Avstrija – V Avstriji so včeraj zabeležili 15.717 novih okužb. V bolnišnicah je trenutno 943 bolnikov, na oddelkih za intenzivno nego pa je 212 bolnikov. Doslej je v Avstriji povezano s covid-19 umrlo 13.922 (+2) oseb.

Avstrijska vlada je predstavila končno obliko predloga zakona, s katerim namerava vpeljati obvezno cepljenje proti covidu-19 za vse starejše od 18 let. Veljati, naj bi začel v začetku februarja. Necepljeni bodo kaznovani z globo od 600 do 3600 evrov.

Zakon naj bi se uveljavil februarja, in sicer tako:

– Cepljenje je obvezno za osebe, starejše od 18 let

– Izjeme za nosečnice in iz zdravstvenih razlogov

– Izjema za tiste, ki so okrevali – za šest mesecev

Razpon kazni od 600 (skrajšani postopek) do 3.600 evrov (redni postopek)

faza: do 14. marca – brez kazni faza: celovite kontrole od 15. marca, začnejo se postopki za uveljavitev kazni faza : Pošiljanje opomnika necepljenim za kazni (opredeljene zgoraj)povezane z neizpolnjevanjem rokov za cepljenje, ki pa jih ni mogoče nadomestiti z zaporom, kot to velja za druge neplačane prekrške.

Potovanje v države članice Evropske unije – Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

Dobro je vedeti – Za vse, ki se odpravljate v tujino ali se vračate iz nje, velja opozorili, da se velja seznaniti s pogoji prehajanje meja različnih držav in seveda meja naših sosedov.

Podatki po svetu – https://ourworldindata.org/coronavirus /Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN