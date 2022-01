Da bo politik Šarec lažje dojel »orbanizacijo«

Ljubljana, 17. januar 2022 – Kot pravi prvak stranke, Liste Marjana Šarca (LMŠ) – Marjan Šarec se KUL boji, če na volitvah zmagal SDS, da bo ta potem Slovenijo dokončno “orbaniziral”.

Za uvod velja dodati, da so na enem izmed petkovih protestov protestniki proti sedanji vladi prav tako izražali svoje nestrinjanje proti madžarskim prevzemom slovenskih podjetij in zahtevali prenehanje razprodaje »slovenskega« (zakaj je slovenskega zapisano z narekovanjem, boste seznanjeni v nadaljevanju) premoženja Madžarom (Orbanu), kar je na stranke leve opcije naredilo izjemen vtis in podporo, da se to SDS-u onemogoči.

A zanimivo je, da so vsa podjetja, ki so jih kupili Madžari v Sloveniji, pred tem uničile falange leve opcije in so jih zato Madžari “morali” kupiti od tujih lastnikov ali od t. i. slovenskih lastnikov, ki so to postali z raznimi privatizacijskimi “posegi”. Drugače rečeno, Madžarom od Slovenije neposredno ni uspelo kupiti praktično nič, razen, da bomo natančni in dosledni, eno razpadajočo bioplinarno v Dobrovniku v Prekmurju, pri kateri pa so res imeli prste vmes »prijatelji« SDS.

In kako je potekala »orbanizacija« Slovenije?

»Orbanizacija bank« – Novo KBM (NKBM), so Madžari kupili od ameriškega sklada Apollo, ki je bil 80-odstotni lastnik in od Evropske banka za obnovo in razvoj (EBRD), ki je imela v lasti 20-odstotni delež NKBM.

21. aprila 2016 je bil zaključen prodajni postopek 100-odstotnega lastniškega deleža Nove KBM, d. d.. S Skladi, s katerimi upravlja družba Apollo Global Management ter Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD), ki sta izpolnila vse zahteve iz kupoprodajne pogodbe, je bila podpisana pogodba in z njune strani plačala kupnina v višini 250 milijona evrov. Torej se ve, kdo sta postala nova lastnika NKBM.

NKBM pa je bila lani (zanimivo tudi aprila) prodana s strani Apollo Global Management ter Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) madžarski banki OTP za skoraj milijardo evrov, o čemer je takrat poročala tiskovna agencija Reuters.

Torej so Madžarski lastniki za NKBM odšteli 239 milijonov več, kot je Slovenija iztržila za NKBM in k njej pridruženo A banko za katero pa je NKBM (prej omenjena tuja lastnika NKBM) leta 2019 odštela SDH-ju 444 milijonov evrov. Država je tako v postopku prodaje obeh bank prejela 250 milijonov evrov (za NKBM) in za A banko skupaj 511 milijonov evrov, in sicer iz naslova že izplačanih dividend za poslovno leto 2018 pa še 67 milijonov evrov, oziroma skupaj 511 milijonov evrov. Torej je slovenska država skupaj iztržila za NKBM in A banko 761 milijonov evrov. Tuji kupci pa so zaslužili ob nadaljnjih prodajah slovenskega transfernega lastninjenja samo iz razlike kupnin čistih 239 milijonov evrov. Ob tem je zanimivo, da Madžari niso imeli z državo Slovenijo nič, razen, da morajo s tujimi lastniki pridobiti formalno privoljenje za realizacijo posla.

Ob tem velja dodati, da je državo sanacija bank, kot je leta 2019 za Portal plus zapisal Bine Kordež (če Šarec ne ve, kdo je to, naj vpraša Kordeževega prijatelja Luko Mesca), ta stala skupaj za vse banke kar 4,5 milijarde evrov. A takrat o Orbanu in “njegovih” nakupih v Sloveniji ni bilo ne duha ne sluha.

Ve se tudi, da so Madžari v Sloveniji kupili banko SKB, a to od francoske bančnega velikana Societe Generale (ta je postal lastnik SKB leta 2002) in ne od slovenskega lastnika, kaj šele od države Slovenije.

»Ordanizacija« bencinskih servisov – 120 bencinskih servisov OMW je madžarski MOL kupil od avstrijskega OMV-ja, in ne od slovenskih lastnikov (polovico servisov je pred leti Avstrijcem prodal “poslovnež” – policist in politik LDS Igor Bavčar).

OMV, ki je bil na slovenskem trgu prisoten od leta 1992, je skupaj z Istrabenzom in hrvaško INO ustanovil družbo OMV Istrabenz. Leta 2004 pa je avstrijska družba postala večinski lastnik podjetja, ki se je preimenovalo v OMV Slovenija. Istrabenz pa je za prodajo svojega 50-odstotnega deleža takrat (leta 2004) iztržil 95 milijonov evrov, ki jih je Bavčar »porabil« za svoje znamenite neuspešne turistične projekte (sanacija hotela Kempinski – vloženo 105 milijonov – prodano Srbu Kostiću za 25 milijonov).

Skupina MOL je junija 2021 kupila OMV Slovenija, s čimer je 120 bencinskih servisov družbe prešlo v roke madžarskega podjetja, prav tako pa tudi veleprodaja OMV v Sloveniji. Kot so takrat zapisali na spletni strani OMV Slovenija, je bila transakcija že odobrena s strani pristojnih institucij, zato zaključek prodaje pričakujejo prihodnje leto (mislili so na letošnje leto – 2022). Kupnina za stoodstotni delež OMV Slovenija je znašala 301 milijon evrov. V okviru dogovora pa naj bi madžarski MOL prevzel odprte najemne obveznosti, s čimer bo skupna vrednost podjetja znašala 346 milijonov evrov.

»Orbanizacija« Term Lendava – Terme Lendava je madžarskemu državnemu skladu Comitatus Energia prodala znamenita politična poslovna »sestavljanka« Sava Turizem, in ne država Slovenija. Da je Sava Turizem to lahko storila, je pred tem prenesla premoženje na Terme Lendava in jih tako izločila iz sistema Sava Turizem. Osnovni kapital je znašal sedem milijonov evrov, kupec naj bi za terme plačal devet milijonov.

»Orbanizacija« Avto Aktiv – No, da se ve, Madžari so postali tudi lastniki družbe Avto Aktiv, ki jo je kupil madžarski AutoWallis. A velja dodati, da je bil »slovenski« del Avto Aktiva Intermercatus, doslej v lasti Nemca Klausa Berninga (Klaus Berning, ki se je po odhodu iz uprave Porscheja upokojil, nato leta 2013 vstopil v lastništvo in prevzel vodenje Avto Aktiva Intermercatus). Torej tudi Avto Aktiva Madžari niso kupili od slovenskih lastnikov, pa tudi od slovenske države ne.

Saj res! Madžari naj bi Sloveniji »škodovali« tudi s tem, da so se po večletnih peripetijah pripravljeni svoj denar (ne slovenskega) angažirati za gradnjo kompleksa Emonika. A se temu reče orbanizacija ali naložba, pa bodo “odločili” politiki KUL – s Šarcem na čelu, ki v zvezi s tem prodaja javnosti bučnice brez semena. No, pa ne samo on!

Da bo politik Šarec (pa ne samo on) ustrezno obveščen, mu bomo v kratkem po “orbanizaciji” predstavili tudi »balkanizacijo« Slovenije. Ne politične, in tudi ne tiste povezana s priseljevanjem, ker je to povsem druga tema. Ampak le tiste »balkanizacije« Slovenije, ki je povezana z nakupom slovenskih podjetij s strani t. i. “super sposobnih” balkanskih poslovnežev (ki nikoli niso jasno opredelili svojih finančnih virov, kje in s čim so si jih legalno pridobili, je pa res, da jih to v Sloveniji nihče nikoli ni vprašal – Pa bi jih moral!), katerim smo razprodali: Mercator, Drogo, Kolinsko, Fructal, Žito, Ljubljansko borzo, Geodetski zavod Slovenije, Hotele Metropol, Letališče Portorož, Hotel Kempinski Palace Portorož, Gorenjsko banko, KPL…Da se razumemo, to je le nekaj podjetij pri katerih nakupih so »sodelovali« tudi slovenski poslovneže in politiki. Je pa res, da tako levi, kot desni niso »čistih rok«.

No, ker se je bati, če zmaga KUL (LMŠ, SD, Levica in SAB – prvaki na fotografiji), da se bo v Sloveniji nadaljevala tudi večja balkanizacija, se bomo potrudili, da politiku Šarcu (ker to njega najbolj tare), ob razjasnjevanju nevarnosti »orbanizacije«, v prihodnje podrobneje predstavili tudi nevarnost nadaljnje »balkanizacije« Slovenije, kar njega kot njegove parterje KUL zagotovo zanima.