Covid-19: »Napad« omikrona ne pojenja

Ljubljana, 18. januar 2022 – Včeraj, 17. januarja, je bilo v Sloveniji opravljenih 13.803 PCR-testih–okuženih 8.681 oseb (delež pozitivnih izvidov testov je znašal 62,9 odstotka). Ob opravljenih 13.83 PCR-testih je bilo opravljenih tudi 111.960 hitrih testiranj, ki so po hitrem testiranju prejeli pozitiven izvid, so bili oz. bodo napoteni še na PCR-testiranje.

Skupno število covidnih pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo, je bilo 575 (+9 – podatek sledilnik). Na oddelkih intenzivne nege je bilo včeraj 154 (-4 – podatek sledilnik) oseb. Doslej je življenje povezano s covid-19 izgubilo 5.655 (+10) oseb, včeraj bolnikov.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 6.882 (+501) v zadnjih 14 dneh pa so potrdili 3.592 (glede na predhodni dan +252) okužb na 100.000 prebivalcev. Po podatkih NIJZ-ja je trenutno v državi 76.047 (+ 5.287) aktivnih primerov okužb.

Novosti povezane s karanteno, od 19. januarja!

– zaposleni v zdravstvu, sociali ter vzgoji in izobraževanje, ki ne gredo v karanteno ob tesnem stiku z okuženim, temveč se morajo vsakodnevno 7 dni testirati s hitrimi antigenskimi testi za samotetsiranje pri delodajalcu ali HAG tetsi pri zunanjih izvajalcih, ob tem morajo na delu nositi ffp2 zaščitne maske

– učenci, dijaki in študentje, ki so v stiku z okuženim pri pouku – torej, če je tesen kontakt sošolec. Izjema so zato, ker se bodo nato sedem dni testirali v šoli s hitrimi antigenskimi testi za samotestiranje.

Nove izjeme, ki bodo veljale od srede, 19. januarja, ne veljajo za preostale dele družbe, temveč le za navedene sektorje. Za vse druge veljajo izjeme iz 10. januarja, torej, da karantena ni odrejena visokotveganim stikom, ki so cepljeni z vsemi odmerki ali pred kratkim preboleli. Karanten, ki bodo odrejene pred sredo, 19. januarja, sicer ne bodo preklicali. Po novem sistemu se bodo določale od srede naprej.

V naslednjih dveh do treh tednih bo znano, kako se bo incidenca povečala. Po tem bo veliko ljudi dobilo naravno imuniteto zaradi zelo močne epidemije, ki je ni mogoče preprečiti.« je za televizijsko hišo Bild povedal nemški virolog Klaus Stöhr. Spomladi in poleti bo prišlo do sprostitve, še meni virolog Klaus Stöhr.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 17.1. 2022 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 13.803 PCR/ 111.960 hitrih testov

– Št. pozitivnih:8.681

– Št. hospitaliziranih: 575 (+9)

– Št. oseb na intenzivni negi: 155 (-3)

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: v bolnišnico 77 iz bolnišnice 58

– Št. umrlih:10

– 7-dnevno povprečje okužb: 6.381 (+352)

Pregled po regijah in občinah – Aktivna povezava

CEPIVO IN CEPLJENJE – Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ-ja cepljenih 1.257.804 (60%) ljudi, z vsemi odmerki pa 1.203.867 oziroma 57 odstotkov vseh prebivalcev. Z dodatnim odmerkom je cepljenih 559.460 ljudi.

Pri sosedih…

Hrvaška – Doslej je na Hrvaškem povezano s covid-19 umrlo 13.157 ljudi (39 oseb je umrlo zadnji dan). Na novo okuženih je 1.397 ljudi. V hrvaških bolnišnicah se jih zdravi 1.763 od tega jih 221 (-1) potrebuje intenzivno nego. (ti podatki še niso aktualni – takoj ko bodo na voljo jih bomo ažurirali)

Avstrija – V Avstriji so včeraj zabeležili 16.685 (+968) novih okužb. V bolnišnicah je trenutno 1.012 (+78) bolnikov, na oddelkih za intenzivno nego pa je 197 (-15) bolnikov. Doslej je v Avstriji povezano s covid-19 umrlo 13.942 (+20) oseb.

Avstrijska vlada je predstavila končno obliko predloga zakona, s katerim namerava vpeljati obvezno cepljenje proti covidu-19 za vse starejše od 18 let. Veljati, naj bi začel v začetku februarja. Necepljeni bodo kaznovani z globo od 600 do 3600 evrov.

Zakon naj bi se uveljavil februarja, in sicer tako:

– Cepljenje je obvezno za osebe, starejše od 18 let

– Izjeme za nosečnice in iz zdravstvenih razlogov

– Izjema za tiste, ki so okrevali – za šest mesecev

Razpon kazni od 600 (skrajšani postopek) do 3.600 evrov (redni postopek)

faza: do 14. marca – brez kazni faza: celovite kontrole od 15. marca, začnejo se postopki za uveljavitev kazni faza : Pošiljanje opomnika necepljenim za kazni (opredeljene zgoraj)povezane z neizpolnjevanjem rokov za cepljenje, ki pa jih ni mogoče nadomestiti z zaporom, kot to velja za druge neplačane prekrške.

Potovanje v države članice Evropske unije – Spletna platforma Re-open EU je informativni pripomoček (na naslovu: https://reopen.europa.eu/sl/), ki v 23 evropskih jezikih nudi vse bistvene podatke, potrebne za načrtovanje potovanja v države članice EU (informacije o prehodu meja, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, razpoložljivih storitvah ter različne praktične informacije za popotnike).

Dobro je vedeti – Za vse, ki se odpravljate v tujino ali se vračate iz nje, velja opozorili, da se velja seznaniti s pogoji prehajanje meja različnih držav in seveda meja naših sosedov.

Podatki po svetu – https://ourworldindata.org/coronavirus /Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN