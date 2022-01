Vredno je vedeti! Obraba pnevmatik »kriva« za kar tretjino mikroplastike v okolju

Ljubljana, 18. januar 2022 – Po ugotovitvah strokovnjakov, tako poroča Zveza potrošnikov Slovenije, v povprečju izgubimo okoli 120 gramov zmesi pnevmatik na vsakih tisoč prevoženih kilometrov vožnje, čeprav je res, da so med posameznimi pnevmatikami velike razlike. A omenjeni delci odpadlih pnevmatik, ki ostanejo na in ob cesti, po nekaterih ocenah prispevajo kar tretjino količine mikroplastike v okolju.

Da bi preprečili onesnaženje z mikroplastiko, ki jo povzroča obraba pnevmatik, se priporoča, da bi morali vsaj v vodovarstvenih območjih urediti zaprt sistem odvodnjavanja, ob tem pa bi bilo treba bankine in zemljo blizu ceste, kjer se majhni delci nalagajo, občasno postrgati in poskrbeti za ustrezno odlaganje. Tudi v tem primeru velja, da je onesnaženje treba preprečiti že pri viru in tako doseči zmanjšanje količine odpadlih delcev s pnevmatik v okolje.

Med testom pnevmatik potrošniške organizacije in avtomobilski klubi med drugim ocenijo tudi obrabo. Pri tem upoštevajo debelino profila, tokrat pa so k tej problematiki pristopili z druge strani: izračunali so, koliko gumenih delcev odpade s pnevmatik med vožnjo.

Po podatkih analize berlinske tehnične univerze (TUB) je 80 odstotkov teh delcev velikih od 100 do 500 mikronov, 18 odstotkov je takšnih med 50 in 100 mikronov, le dva odstotka je manjših od 50 mikronov. Tako veliki delci sicer večinoma ne lebdijo dolgo v zraku in tudi ne zaidejo globoko v dihalne poti, a se kopičijo na in ob cesti, ob padavinah pa odtečejo z vodo, zato lahko povzročijo tudi onesnaženje vode z mikroplastiko.

Med analiziranimi pnevmatikami se je z najmanjšo obrabo (58 gramov na tisoč kilometrov) izkazal Michelinov model Cross Climate + v velikosti 185/65R15. Ta velikost, namenjena majhnim avtomobilom, se je na splošno izkazala za presenetljivo dobro kar se tiče obrabe, saj so pri njej odkrili številne pnevmatike z obrabo manjšo od 100 gramov na tisoč kilometrov.

Na drugi strani se je kot za naravo najbolj obremenjujoča pnevmatika izkazala Bridgestone Blizzak LM005 v velikosti 195/65R15, ki vsakih tisoč kilometrov »proizvede« za 171 gramov odpadajočih delcev. Pri tem je pomenljivo, da se ta pnevmatika niti pri učinkovitosti ni posebej izkazala. Tudi sicer so pri tej velikosti pnevmatik, ki so namenjene uporabi na kombijih in kompaktnih avtomobilih, pri vseh modelih izmerili precej veliko obrabo. Razlog lahko tiči v konstrukcijskih lastnostih, možno pa je tudi, da je bila pri izdelavi uporabljena starejša tehnologija.

Zato Boštjan Okorn z Zveze potrošnikov Slovenije okoljsko ozaveščenim kupcem predlaga: »Ob nakupu avtomobila se raje odločite za model, ki ima manjše pnevmatike, saj se večje bolj obrabljajo. Pri nakupu bodite pozorni na obrabo, seveda pa ne za ceno učinkovitosti pnevmatik. Izogibajte se športnim pnevmatikam, te so bolj primerne za uporabo na dirkališču.«/LN