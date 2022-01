Tudi pod letošnjo zimsko kolekcijo olimpijske reprezentance Slovenije se je podpisal Sandi Murovec

Ljubljana, 19. januar 2022 – Po tem, ko so člani izvršnega odbora krovne športne organizacije, soglasno potrdili olimpijsko reprezentanco Slovenije (kodo je na seznamu na koncu te objave)za nastop na največjem športnem tekmovanju na svetu, je čas da našim olimpijcem in olimpijkam, nadenemo uradna olimpijska oblačila sporočajo iz OKS.

Tudi pod letošnjo zimsko kolekcijo se je podpisal Sandi Murovec, katero sodelovanje z Olimpijskim komitejem Slovenije sega v leto 2012, ko je za takratne poletne OI v Londonu oblikoval prvo slovensko olimpijsko kolekcijo. Vloga glavnega oblikovalca je oblikovanje vseh artiklov kolekcije, od kape, nogavic, majic pa vse do slavnostne bunde in nacionalne kolekcije. Vsakič poskuša najti pravo razmerje med obliko, identiteto slovenskega športnika, navijačem, slovenskimi športnimi barvami, funkcionalnostjo in (če je le možno) tudi pridihom identitete prireditelja.

Njegova želja je, da športniki in navijači začutijo, kje se olimpijske igre dogajajo. Prav zato boste v kosih olimpijske kolekcije našli detajle fasade kultnega stadiona Bird’s Nest (Niǎocháo oz. Ptičje gnezdo), kjer se bodo olimpijci sprehodili na slavnostno otvoritev iger. Pri specialni opremi pa je pomembno, da se čimbolj približamo željam športnika oz. proizvajalca, ki ima v tem primeru zelo natančna navodila, ob tem pa je potrebno upoštevati stroga pravila in standarde posameznih mednarodnih krovnih športnih organizacij.

In na kaj je naš oblikovalec še posebej ponosen?

Vsaka kolekcija nekaj posebnega, seveda pa oblikovalske rešitve nikoli niso vsem všeč! Barve so zaščitene s strani Olimpijskega komiteja Slovenije, zato jih kot oblikovalec mora koristiti in prav je tako. To je edini način, da lahko ustvarimo želeno barvno identiteto slovenskega športa, ki jo danes pozna cel svet. Pri tokratni kolekciji izstopa dolga bunda za slavnostno otvoritev, ki je vsekakor nekaj posebnega! Čista, ostra, s črto po sredini, ki ponazarja odločenost, fokus in deluje zmagovalno, vendar brez kiča.

Poleg kvalitetnih oblačil pa je pomembna tudi obutev za katero je poskrbela Alpina ter olimpijce obula v pohodne čevlje, ki so njihov zaščitni znak, saj je bil »gojzar« tudi prvi čevelj, ki so ga v Alpini izdelali pred točno 75-leti. In kot narod pohodnikov s seboj nosijo tudi simboliko Slovenije. Pohodne čevlje so tako oblekli v trendovske barve, kot piko na i pa so jim dodali zelene, modre in bele vezalke, ki predstavljajo barve Olimpijskega komiteja Slovenije.

In zakaj menimo, da bodo slovenska oblačila padla v oči?

Ker so preprosto, SLOVENSKA! Barve, ki jih uporabljamo so lepe, nosljive, lahko tudi elegantne, a vedno dovolj športno agresivne. Skozi zadnja leta nam je uspelo, da smo na globalni športni ravni, vsled izjemnih športnih rezultatov in neverjetnih uspehov, zgradili izjemno močno identiteto. In pri tem je oblačila nemogoče obiti; postala so del uspehov in tudi svojevrsten “strah” v očeh nasprotnikov. Postali smo vizualno razpoznavni, istočasno pa nadvse spoštovan športni narod. In verjamemo, da bo tako tudi v Pekingu!

SLOVENSKI POTNIKI NA OLIMPIJSKE IGRE

Alpsko smučanje (11): Meta Hrovat, Tina Robnik, Ana Bucik, Andreja Slokar, Neja Dvornik, Ilka Štuhec, Maruša Ferk Saioni, Žan Kranjec, Boštjan Kline, Martin Čater, Miha Hrobat.

Biatlon (6): Polona Klemenčič, Živa Klemenčič, Jakov Fak, Miha Dovžan, Rok Tršan, Lovro Planko.

Deskanje na snegu (5): Urška Pribošič, Žan Košir, Tim Mastnak, Rok Marguč, Tit Štante.

Nordijska kombinacija (1): Vid Vrhovnik

Smučarski skoki (9): Nika Križnar, Ema Klinec, Urša Bogataj, Špela Rogelj, Anže Lanišek, Lovro Kos, Timi Zajc, Cene Prevc, Peter Prevc.

Tek na smučeh (9): Anamarija Lampič, Eva Urevc, Anja Mandeljc, Neža Žerjav, Anita Klemenčič, Miha Šimenc, Vili Črv, Miha Ličef, Janez Lampič./LN/Avtor vseh fotografija za press OKS: Aleš Fevžer.