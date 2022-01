Dobro je vedeti! – V Rusiji sprejeta nova zdravstvena pravila za tujce, ki želijo tam delati

Ljubljana/Moskva, 21. januar 2022 – Velja vedeti, da je z začetkom leta 2022 v Rusiji stopil v veljavo novi predpis za tujce, ki želijo delati v Rusiji. Po teh pravilih bodo v Rusiji pri tujcih, velja za tam zaposlene, spremljali njihovo zdravstveno stanje, neupoštevanje novih predpisov po vstopu v državo pa lahko povzročili razveljavitev ruskega delovnega dovoljenja.

Med novimi pravili so obvezni: test na droge, preiskave krvi in urina, test za spolno prenosljive bolezni in rentgen prsnega koša. V tem času je že nastala polemika z glasnimi ugovori, ki jih je izdalo 10 ločenih tujih organov, kot sta Ameriška gospodarska zbornica in Združenje evropskih podjetij (AEB). Matthias Schepp, predsednik nemško-ruske gospodarske zbornice pravi: “Že dolgo časa nismo videli, da bi en sam zakonodajni zakon povzročil tako velik val nerazumevanja, razočaranja in ogorčenja med tisoči tujih menedžerjev.”

Kaj se je spremenilo?

Zdravniški pregledi med drugim zdaj vključujejo rentgensko slikanje prsnega koša ter preiskave krvi in urina za droge in druge psihotropne snovi. Poleg navedenega je treba opraviti tudi test na HIV ter na nalezljive bolezni, kot so: tuberkuloza, sifilis, gobavost in seveda test na COVID-19. Pregledi morajo biti opravljeni v 30 dneh od vstopa v Rusijo

Po tem, za tujce ne prav prijaznem zakonu, je mogoče navedena obvezna opraviti opravljati v katerem koli zdravstvenem zavodu z licenco, vendar je treba teste za tuberkulozo in droge še vedno opraviti v ločenih centrih; rezultate je treba prinesti osebno v center Saharovo v Moskvi (seveda to velja za osebe, ki bodo delale na območju Moskve). V primeru uspešno opravljenih vseh testov in preverjan se tujcu izda 3-mesečno potrdilo.

Ali to pomeni 3-mesečno potrdilo?

Ministrstvo za zdravje je pojasnilo, da ne gre za trimesečno obnavljanje, ampak, da imajo tujci (ne turisti, zanje to pravilo ne velja) tri mesece časa za predložitev potrebnih zdravstvenih izvidov, ki jih morajo vročiti policiji (se razume na področju bivanja in delovanja) in ni treba ponavljati celotnega sklopa zdravniških pregledov vsake tri mesece. Na ministrstvu za zdravje pa niso pojasnili okoliščin, zaradi katerih bi bilo treba ponoviti inšpekcijski nadzor, niti niso navedli dodatnih informacij o pravilnosti.

Za koga veljajo pravila?

Novi predpisi veljajo za vse tujce, ki delajo v Rusiji, pa tudi za njihove družinske člane, starejše od 7 let. Izjema so državljani Belorusije, pa tudi imetniki ruskega dovoljenja za prebivanje in dovoljenja za začasno prebivanje.

Kaj se vam lahko zgodi, če na pregledu odkrijejo eno od našteti in kontroliranih bolezenskih stanj?

Nov zakon pravi: “Pozitiven rezultat testa bolezni ali neopravljen inšpekcijski pregled pomeni, da potrdilo ne bo podeljeno.” Ali drugače, kot poroča Russia Beyond, je neveljavno potrdilo lahko razlog za izgon iz države ali skrajšanje trajanja bivanja v Rusiji.

Zdaj poznate osnove! A ker novi pogoji za tuje delavce, ki smo ji povzeli po Russia Beyond, niso povsem natančno opredeljeni, predlagamo, da se v izogib kakršnim koli nevšečnostim, še pred odhodom v Rusijo, pravočasno pozanimati na veleposlaništvo Rusije v vaši državi, in sicer kaj vas po novem čaka v Rusiji, če želite tam delati.

Še enkrat pa dodajamo, da se turiste ne omenja, oz. so oni iz tega ne prav prijaznega zakona za tujce izvzeti./LN/ Russia Beyond/fotografije so le ponazoritvene