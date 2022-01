Tema prvega AmCham Poslovnega zajtrka: »Slovenija na vrtiljaku sprememb globalnega gospodarstva«

Ljubljana, 22.januar 2022 – Na letošnjem prvem AmCham Poslovnem zajtrku, ki je potekal včeraj, 21. januarja, in sicer z naslovom »Slovenija na vrtiljaku sprememb globalnega gospodarstva«.

Kot so sporočili iz AmCham Slovenija – Ameriška gospodarska zbornica so se tokrat s svojimi gosti lotili tematike iz področja trendov v globalnem gospodarstvu in vplivu makroekonomske globalne slike na gospodarstvo Slovenije. Govorili pa so tudi o pomenu gospodarske diplomacije Slovenije v svetu in razvojnih priložnosti in odnosu Slovenije z globalnimi velesilami ter pomenu transatlantskega sodelovanja.

AmCham Poslovnega zajtrka so se tokrat dr. Anže Logar, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije, prof. dr. Andreja Jaklič, predavateljica, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani in Tibor Šimonka, predsednik, Gospodarska zbornica Slovenije. Pogovor pa je moderirala mag. Ajša Vodnik, generalna direktorica, AmCham Slovenija, in podpredsednica AmChams in Europe, ki je v uvodu izpostavila, da bo rdeča nit, v letošnjem letu prepletala vse dogodke in delovanje AmCham Slovenija kultura dialoga.

V uvodnem nagovoru je Blaž Brodnjak, predsednik, AmCham Slovenija, in predsednik uprave, NLB poudaril nujnost sprememb reforme zdravstvenega in pokojninskega sistema ter vzpostavitev davčnih vzpodbud. »Vsaka nestanovitnost je izjemna priložnost,« je izpostavil in pozval, da izkoristimo trenutno situacijo in smo globalno konkurenčni. Meni, da se moramo kot skupnost povezati, sprejeti odgovornost in jasno definirati naše cilje in skupaj, v dialogu. Le tako bomo lahko uspešno kljubovali izzivom globalnih sprememb in postali zmagovalci.

Zunanji minister Dr. Anže Logar je poudaril dosežke slovenske diplomacije v času predsedovanja Evropski Uniji. Slovenija ima, zaradi svoje velikosti in geostrateške pozicije odlično pozicijo mediatorja, saj lahko hitro delujemo. »Vedno lahko najdemo pot, ki je sprejemljiva ali nesprejemljiva za vse. Diplomacijo je treba razumeti kot sredstvo, ki je namenjeno temu, da vsem, ki vpeti priskoči na pomoč.« Meni, da imamo v Sloveniji agilno gospodarstvo in veliko prednosti, pomembno pa je, da se razvijamo hitro in da se družimo z zmagovalci, saj lahko le tako zmagovalci postanemo tudi sami. Nujno pa je sodelovati: »Takrat, ko smo sodelovali in skupaj zasledovali cilje, smo bili uspešni. To je glavno vodilo in pot, ki nas mora voditi naprej.« Ena od prioritet predsedovanja Slovenije Evropski Uniji je bil fokus na strateška vprašanja. Pandemija je namreč pokazala ranljivost Evrope in vprašanje energetske odvisnosti. Vprašati se moramo, kako vzpostaviti odpornejši sistem, ki bo omogočil preživetje in razvoj tudi ob izbruhu prihodnjih kriz.

Prof. dr. Andreja Jaklič je izpostavila, da nas čaka izzivov polno leto 2022, saj negotovost, navkljub drugačnim pričakovanjem, ostaja. V zadnjih letih smo bili priča številnim spremembam, nova pa so globalna tveganja in globalni premiki. Recept za uspeh in ohranjanje blaginje vidi v »agilnosti, digitalizaciji, prilagajanju trajnostnih modelov in usposabljanju zaposlenih.« Tibor Šimonka pa je poudaril, da je optimizem, ki je veljal za letošnje leto, splahnel. Vedno višje cene energentov namreč povzročajo negotovost. Pomanjkanje surovin, po njegovih besedah, slovenskega gospodarstva ni prizadelo tako močno, kot marsikatero drugo državo. Slovenska ekonomija kot celota, je številne šoke zadnjega obdobja dobro prenesla. Podobno kot ostali sogovorci, meni, da je ključno povezovanje. Pri tem je izpostavil povezovanje znotraj Gospodarskega kroga, ki ga sestavljajo Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje Manager in AmCham Slovenija) ter skupno naslavljanje tematik, ki so ključnega pomena za Slovenijo – podpora predlaganim spremembam Zakona o dohodnini, uvedba socialne kapice ter ustvarjanje okolja, ki bo privlačno za talente.

Alenka Mejač Krassnig, direktorica Visa Europe za Slovenijo pa je izpostavila pomen digitalnih plačil, ki niso le udobna in varna, ampak pripomorejo tudi k doseganju socialnih ciljev, vključno z gospodarsko rastjo in zmanjševanjem finančne vključenosti. Družba Visa se zaveda pomena varnosti in v prihodnje še več pomena namenja trajnostnemu razvoju in mobilnosti, ki predstavlja enega ključnih stebrov v globalnem svetu. Poudarila je, da »digitalno plačevanje ne pomeni izgube svobode, nasprotno, potrošnikom omogoča več izbire in možnost odločanja, kako plačati svoje nakupe.«

Vsi udeleženci so se strinjali, da moramo večjo pozornost nameniti varnostnim tveganjem ter aktivneje ukrepati, saj so le ta postala tako intenzivna, da potrebujemo resen angažma. Tako gospodarstvo, kot izobraževanje in politika se morajo tveganj zavedati in hitro ukrepati, je zaključila Jakličeva./LN/Foto:press AmCham Slovenija/