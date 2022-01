Skrivnosti enkratnega Hofburga

Dunaj, 23. januar 2022 – Prvi mož za upravljanje z dunajskimi znamenitostmi, predvsem dunajskega kompleksa Hofbud Reinhold Sahl, je novinarje popeljal skozi 600 let star kompleks objektov, hodnikov in tudi podzemnih dvoran znamenitega in enkratnega kompleksa palač Hofbug. V svoji funkciji si Reinhold Sahl zelo prizadeva ohranjati in razvijati ustrezne kompetence in sodobne tehnologije za kulturno dediščino.

Kot naj bi novinarjem priznal Sahl, ki upravitelja in nosilec dunajskih znamenitih objektov že enajst let, se mu še vedno včasih zgodi, da izgubi v teh znamenitih nadzemnih in podzemnih delih palač. Seveda je to logično, da se je mogoče izgubiti, in sicer zaradi velikosti območja, ki obsega več kot 30 hektarjev od kupole Michaeler do Museumsquartierja in od Albertine do Ballhausplatza.

Kot je znano, je kompleks palač Hofburg in drugi zanimivi objekti, ki ga obdajajo. Gre za največji stavbni kompleks v Evropi, ki je bil 600 let politično središče Habsburške monarhije. Palača Hofburg je bila zgrajena v 13. stoletju in bila skozi stoletja dograjevana. Kot se ve, je bil kompleks Hofburg glavna zimska cesarska rezidenca, medtem, ko je bil temu za poletne namene uporabljan dvorec Schönbrunn.

Palača Hofburg je, ko že rečeno skozi stoletja rasla in zdaj vključuje rezidence (Amalienburg), cesarsko kapelo (Hofkapelle ali Burgkapelle), narodoslovni muzej in muzej umetnostne zgodovine (Naturhistorisches Museum in Kunsthistorisches Museum), avstrijsko narodno knjižnico (Hofbibliothek), cesarsko zakladnico (Schatzkammer), gledališče (Burgtheater), špansko jahalno šolo z lipicanci (Hofreitschule), cesarske konjske hleve (Stallburg in Hofstallungen), kongresni center Hofburg. Hofburg je obrnjen k trgu Heldenplatz, katerega izgradnjo je ukazal cesar Franc Jožef kot del nikoli dokončanega Kaiserforuma.

V primeru, da boste obiskali prestolnico naših severnih sosedov Dunaj, predlagamo, da del svojega časa namenite podrobnemu ogledi kompleksu palač Hofbug.

Da se boste lažje znašli, objavljamo zanimivo spletno stran, kjer boste našli vse, kar velja videti o mestu Dunaj, ki zagotovo sodi, med najlepša, a tudi prijazna mesta na svetu. Preverjeno!/LN/Foto: Janez Temlin/