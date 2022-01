Znameniti britanski biro Zaha Hadid Architects v Moskvi kreira izjemen tehnološki center

Ljubljana/Moskva, 23. januar 2022 – Stebri v obliki dreves, zimski vrtovi z brezami, hotel, številne restavracije in prostori za jogo – vse v futuristični zgradbi, ki spominja na puščico. To je novi tehnološki park inovacijski center Skolkovo v Moskvi, njegovo gradnjo pa financira vodilna ruska banka Sberbank.

Gre za center, ki je 10-nadstropna stavba z 266.000 kvadratnimi metri površine, ki bo lahko sprejela kar 14.000 zaposlenih. Investitor pa projektiranje inovacijskega centra Skolkovo zaupal znameniti britanskemu arhitektnemu in oblikovalskemu podjetja Zaha Hadid Architects, ki ga je ustanovila znamenita Zaha Mohammad Hadid (* 31. oktober 1950, Bagdad, † 31. marec 2016, Miami) DBE RA, iraško – britanska arhitektka.

Hadidova je bila prva ženska prejemnica Pritzkerjeve nagrade za arhitekturo, ki jo je prejela leta 2004. Središče futuristične strukture bodo zaznamovale Hadidine značilne gladke linije, v njem pa se bo razpolagal velikanski atrij s stekleno kupolo. Kupola se bo opirala na ogromen lesen steber z višino 50 metrov. Poleg poslovnih prostorov bo v stavbi 24 kavarn in restavracij, knjižnica, hotel ter prostori za šport in jogo. Hkrati bodo v zgornjem nadstropju prostori za prosti čas in rekreacijo; del pisarn in prostorov za prosti čas se bo izmenjeval med seboj in tvoril dolgo verigo. V tehnološkem parku bodo tudi zimski vrtovi s pravimi rastlinami.

Okoli objekta bo sprehajališče, na katerem se bo nahajal trg z zelenico in fontanami ter ovalnim ribnikom. To je eden najnovejših Hadidinih projektov, na katerem je osebno delala legendarna ustanoviteljica arhitekturnega in oblikovalskega podjetja Zaha Hadid, preden je umrla marca 2016.

Ta znameniti tehnološki park Skolkovo v Moskvi naj bi zgradili do konca letošnjega leta.

In komu bo inovacijski center Skolkovo namenjen? Podjetje, ki bodo prestala strokovni izbor komisije, ki bo ocenila ali prihodnji »stanovalci« – njihovo podjetje – znajo razvijati rešitve prihodnosti. Na primer ali zagotavljajo energetsko učinkovitost in varčevanje z energijo. Ali se morda ukvarjajo z dejavnostjo, ki je povezana z jedrskimi in vesoljskimi tehnologijami. Ali njihova dejavnost pripomore k razvoju biotehnologij na področju industrije.

Ali njihova dejavnost lahko korenito vpliva na razvoj kmetijstva in medicine (razvij zdrav in posebne medicinske opreme). No, in na koncu, lahko ali na začetku inovacijski center Skolkovo namenjen je namenjen podjetnem, ki bodo s svojimi dosežki v prihodnosti vplivala na razvoj področje novih tehnologij./LN in Russia Beyond