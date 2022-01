Telefona Huawei P50 Pro in P50 Pocket v Sloveniji

Ljubljana, 26. januar 2022 – Huawei je predstavil najnovejša in hkrati težko pričakovana pametna telefona serije P – Huawei P50 Pro in zložljivi Huawei P50 Pocket, ki bosta navdušila ljubitelje vrhunske mobilne fotografije in osupljivega dizajna. Z vsakim novim pametnim telefonom serije P namreč Huawei premika meje mogočega ter potrjuje in krepi položaj vodilnega podjetja na področju mobilne fotografije. Tudi tokrat so se pri Huaweiu izkazali in letvico mogočega premaknili še višje.

Huawei P50 Pro – Huawei P50 Pro je podedoval odlike odlične serije P na področju vsestranske mobilne fotografije in postal najnaprednejši pametni telefon na tem področju. Zmogljiva naprava bo ljubiteljem mobilne fotografije omogočila delo na profesionalni ravni in zajem okolice v čudovitih barvah in polnih podrobnostih. Popoln je za vse, ki čutijo potrebo po ustvarjanju in zajemanju lepih življenjskih trenutkov, a jim standardne kamere pametnih telefonov ne zadostujejo.

Huawei je bil ves čas od obstoja serije P predan snovanju vrhunske tehnologije kamer in kakovosti fotografij. Kot logičen razvojni korak zato s pametnim telefonom Huawei P50 Pro predstavljajo prvi sistem dvojne matrične kamere z glavno matriko, ki vključuje barvni (RGB) objektiv, monokromatski objektiv in večspektralno tipalo svetlobe.

Zahvaljujoč tehnologijam True-Chroma Shot, XD Fusion Pro z novim filtrom Super Colour, pogonom True-Chroma Image in Super HDR, so fotografije barvite in polne podrobnosti tudi v slabih svetlobnih razmerah ter najboljša mogoča reprodukcija tega, kar vidi človeško oko.

P50 Pocket – Pametni telefon P50 Pocket pa prinaša inovacije tako v tehnologiji kot v oblikovanju. Je prva zložljiva naprava, pri kateri zaradi oblikovne posebnosti ne trpijo fotografska odličnost in zmogljivost. Kot taka je popolna za ljubitelje kakovosti in inovativnih novosti, ki niso pripravljeni sprejeti kompromisov.

Huawei P50 Pocket je zložljiv pametni telefon, ki se zloži po vodoravni osi, ki hkrati zagotavlja vodilne zmogljivosti. Huawei je namreč vstavil edinstven mehanizem zlaganja oziroma večdimenzionalni centralno nameščen tečaj (Multi-Dimensional Hinge Technology), ki se med odpiranjem naprave dvigne, da ustvari popolnoma raven večji zaslon. Tečaj ni samo robustno izdelan, vzdržljiv in trden, ampak ravno tako zagotavlja, da med polovicama ni špranje, ko je naprava zložena.

Derek Yu, predsednik podjetja Huawei Consumer BG za Srednjo in Vzhodno Evropo, Skandinavijo, Kanado in Turčijo, je ob predstavitvi telefonov poveda sledeče:

»Deset let že s pametnimi telefoni serije P premikamo meje mobilne fotografije in dvigujemo letvico mogočega. Z napredno optiko Huawei XD in pogonom XD Fusion uporabnikom pametnega telefona Huawei P50 Pro zdaj omogočamo ustvarjanje fotografij z neverjetnimi barvami in podrobnostmi. Šli pa smo še korak dlje in razvili zložljiv pametni telefon Huawei P50 Pocket, brezkompromisen v zasnovi, dizajnu, kamerah in zmogljivostih.«

Cena in razpoložljivost – Pametni telefon Huawei P50 Pro je na slovenskem trgu na voljo od 7. februarja po priporočeni ceni 1.199 €, medtem ko P50 Pocket po priporočeni ceni 1.299 € prav tako pričakujemo februarja./LN/Foto press Huawei/