Združenja Manager podelilo priznanja, opravili rotacijo vodstva in se pogovarjalo s politiki o prihodnosti Slovenije

Ljubljana, 26. januar 2022 – Sinoči so na Januarskem srečanju Združenja Manager v GH Union razglasili mladega managerja 2021, to pa je postal Miha Senčar, direktor komerciale v Tenzorju. Dolgoletnemu generalnemu direktorju družbe Spar Slovenija Igorju Merviču so podelili priznanje za življenjsko delo na področju managementa 2021, priznanje Artemida 2021 pa Aniti Stojčevski, glavni izvršni direktorici SKB banke. Združenju Manager pa je po predsedniški rotaciji predsedovanje združenja prevzema Andrej Božič.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je slogan Januarskega srečanja Združenja Manager – Odgovornost za prihodnost. »Odgovornost je ena temeljnih vrednot Združenja Manager in so jo letos postavili v središče, še posebej zato, ker smo tudi v supervolilnem letu, v katerem se želijo pri kot Združenju Manager, ki predstavniki velikega dela družbe in predvsem slovenskega gospodarstva, odgovorno pogovarjati in sodelovati v obravnavi prihodnosti Slovenije« je v uvodu pogovora s predstavniki štirih političnih strank (SDS, SD, NSi in SAB – ti so se prireditve udeležoli), poudarila izvršna direktorica Združenja Manager Petra Juvančič.

In kaj so povedali sodelujoči politi?

Marko Pogačnik , predstavnik SDS, je na poti do konkurenčne Slovenije izpostavil davčno reformo in reformo trga dela v smeri večje fleksibilnosti.

Tanja Fajon , predsednica SD, je poudarila tri področja, ki jih v stranki vidijo kot pomembne za slovensko gospodarstvo: spodbujanje inovativnosti, globalne ambicije in družbene odgovornosti.

Matej Tonin , predsednik NSi, pa konkurenčnost gospodarstva, demografske izzive in vzpostavitev dostopnega javnega zdravstva.

Alenka Bratušek, predsednica SAB, pa je predstavila vizijo Slovenije, ki je energetsko, prehransko in finančno neodvisna ter v kateri delujejo neodvisni mediji.

Kot že zapisano v uvodu so na Januarskem srečanju člani upravnega odbora Združenja Manager potrdili rotacijo v vodstvu združenja in podelili priznanja svojim članom za dosežke v preteklem letu, in sicer:

Rotacija v vodstva – Predsedniško vlogo je prevzel Andrej Božič, Medeja Lončar, ki je ob Siemensu v Sloveniji in na Hrvaškem prevzela tudi vodenje Siemensa v Srbiji pa bo svoje delo nadaljevala kot podpredsednica. Skrajšanje predsedniškega mandata in trajnostni model rotacije predsedniške vloge je korak k ciljni preobrazbi in vzpostavitvi agilnejše upravljalske in vodstvene strukture združenja. Mandat predsednika Združenja Manager tako prevzema Božič, ki v središče delovanja združenja še naprej postavlja trajnostno voditeljstvo. Ob tej priložnosti je Božič še posebej izpostavil in čestital dosežku Lončarjeve: »Prevzem vodenja še tretjega podjetja je vreden občudovanja, ker je dosežek narejen v sredini, ki je še vedno pretežno moška.«

Lončar pa je v nagovoru zbranim izpostavila nosilno misel Združenja Manager v letu 2022, ki je odgovornost: »Živimo v novi normali. Ne le mi, temveč cel svet. Prešli smo v obdobje, ko se krize ne bodo več zaključevale. Sledile bodo ena drugi, napovedujejo, in tega se bomo morali navaditi. Velika odgovornost je zato na nas, managerjih. Ne le, da bomo na nove okoliščine pripravili sebe in vodili še bolj čuječe. Odgovorni smo za ljudi, ki jih vodimo. Zdaj moramo biti, še bolj kot prej, njihov svetilnik. Jih podpreti, da se lažje in dovolj hitro prilagodijo novi, nemirni normalnosti.«

Mladi manager 2021 – To je postal Miha Senčar, ki je od januarja 2013 direktor komerciale v družinskem podjetju Tenzor, kjer je tudi solastnik. Ponosen je, da kot predstavnik druge generacije nadaljuje vizijo trajnostnega družinskega podjetja in da mu je uspel preskok v verigi vrednosti – podjetje se je iz integratorja na področju tehničnega varovanja razvilo v izvajalca, ki ponuja celovite storitve na področju integracije sistemov električnih inštalacij (svetovanje, projektiranje, razvoj, dobava, izvedba, servis in vzdrževanje), ob tem pa je razvilo tudi lastni IoT platformi za integracijo.

Skupina Tenzor je prisotna v šestih državah in je lani ustvarila 12 milijonov evrov prihodkov, od tega največ, 7,5 milijona, v Sloveniji; v letu 2021 jih pričakuje 13 milijonov. Skupina ima trenutno 110 zaposlenih, v Sloveniji 60. Dodana vrednost na zaposlenega v Sloveniji je bila lani 51.357 evrov, kar je devet odstotkov več od slovenskega povprečja. Povprečna bruto plača v podjetju v 2020 je bila 2.444 evrov, kar je 75 odstotkov več od povprečja panoge v Sloveniji (1.377 evrov). Ob tem podjetje vsako leto izplača tudi visok regres, božičnico in nagrade, zaposlenim pa plačuje tudi prispevke v drugi pokojninski steber in zavarovanje za drugo mnenje, jim omogoča izobraževanja in skrbi za njihovo dobro počutje. Več o prejemniku priznanja.

Senčar je bil ob razglasitvi hvaležen in presenečen: »Ogromno je še stvari, ki se jih moram naučiti. Ta nagrada je za vse sodelavce, ki v sedmih državah živijo to našo trajnostno vizijo, to je njihova nagrada.«

Priznanja za življenjsko delo – Igor Mervič je bil 28 let prvi obraz izjemne zgodbe o razvoju in poslovnem uspehu družbe Spar Slovenija. Kot generalni direktor jo je vodil do konca leta 2020, danes pa je član njenega nadzornega sveta in svetovalec koncerna. Spar je pod njegovim vodstvom postal trgovec z drugim najvišjim tržnim deležem v Sloveniji in tretjim v skupini – za Sparom v Avstriji in Južni Afriki. Ob podpori izjemne ekipe mu je kot edinemu v skupini uspelo nepretrgoma poslovati z dobičkom. Več o letošnjem prejemniku priznanja

V iskrenem nagovoru je Mervič nagrado posvetil sodelavcem, med njimi so nekateri del ekipe tudi po 28 letih: »Managerji smo vedno vmes med lastniki, ki zahtevajo dobiček, in med zaposlenimi, ki zahtevajo, da si dober vodja. Zame sta bili tako samo dve merili. Dobiček, ki zadovolji lastnika in ki ga v Sparu nismo nikoli maksimizirali. In tisto kar je najpomembnejše – zadovoljstvo zaposlenih.«

Priznanje Artemida 2021 – Priznanje je prejela Anita Stojčevska od decembra 2019 vodi SKB banko, kjer je leta 1995 kot skrbnica malih in srednjih podjetij svojo kariero tudi začela. Leta 2001 je prevzela prvo vodstveno funkcijo, zanjo najbolj prelomni pa sta bili leti 2009, ko so ji kot prvi ženski v SKB banki zaupali vodenje največje divizije komercialno upravljanje, in 2019, ko jo je nov lastnik banke, Skupina OTP, imenovala za glavno izvršno direktorico in članico upravnega odbora SKB banke. Več o letošnji prejemnici priznanja

Stojčevska se je ob prevzemu priznanja zahvalila: »Počaščena sem, da sem vstopila v klub uspešnih managerk, ki so že prejele to priznanje. Pot do vrha je bila dolga, šla sem stopničko po stopničko, brez bližnjic. Vseskozi so mi ob tem stali sodelavci in družina. Na vrhu stalno piha, ampak je tudi pogled najlepši. Videti sodelavce, ki stojijo ob tebi, ko ne gre najboljše, in se znajo veseliti, ko dosegamo zmage.«/LN/Foto: Andraž Kobe za Združenje Manager