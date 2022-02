»Mrtvi bog« ali Zakaj v nekdanji Jugoslaviji še vedno ljubijo Tita

Ljubljana/Moskva, 5. februar 2022 – To je prispevek, ki ga je pripravil ruski novinar, in sicer, medtem ko je raziskoval, zakaj prebivalci nekdanje Jugoslavije, zdaj živeči v različnih državah (Sloveniji, Hrvaški, Bih, Srbiji, Črni gori, Severni Makedoniji in Kosovu, po 41 letih po njegovi smrti Josipa Broza – Tita (umrl je 4. maja 1980) še bedno malikujejo.

Tako je zapisal – V državah, v katerih niso več hoteli biti del Jugoslavije in so bili zaradi tega tudi v vojni, je danes nekdanji predsednik SFRJ še vedno najbolj priljubljen voditelj, ugotavlja ruski novinar, ki je raziskoval razsežnosti nostalgije za Titom.

»Nikoli več ne bomo živeli tako dobro, kot smo živeli pod Titom!« je fraza, ki je priljubljena po vseh nekdanji Jugoslaviji, piše Georgij Zotov na začetku svojega članka v ruskem časopisu Argumenti i fakti z naslovom Mrtvi bog: Zakaj imajo v nekdanji Jugoslaviji tako radi pokojnega Josipa Broza Tita.

Nenadomestljivi voditelj danes neobstoječe države med leti 1945 in 1980 je bil po narodnosti Hrvat, a je do danes ostal strašno priljubljen med prebivalci vseh republik, ki so nekoč sestavljale SFRJ. V vsaki novi državi nekdanje Jugoslavije, ki si je krvavo prizadevala za neodvisnost, na ulici zlahka srečaš človeka, ki nosi majico s sloganom: »Tovariš Tito, vrni se! Radi te imajo Muslimani, Srbi in Hrvati. Vse si nam dal in nič nisi kradel! Zdaj pa vsi kradejo in nič ne dajo!« piše avtor prispevka.

Pisec prispevka omenja nedavno sociološko raziskavo v Bosni (država obeležuje 25. obletnico začetka tragične državljanske vojne, v kateri je umrlo 200 tisoč ljudi), ki je pokazala naslednje: Če bi bil Tito živ, bi na predsedniških volitvah zanj glasovalo 60 (!) odstotkov prebivalstva.

Celo najstniki, ki so se rodili po razpadu Jugoslavije, so Zotovu rekli: »Tito je bil res faca!« Pa ne samo v Bosni, tudi v kraju na Kosovu, v katerem živijo Albanci, so mu rekli: Če bi »tovariš« sedaj vodil Jugoslavijo, ne bi odcepitev nikomur prišla na pamet.

»Zdaj so Bosna, Srbija, Kosovo in Makedonija revne države. Črna gora živi malo bolje, Hrvaški in Sloveniji ne gre slabo, vendar je zahodna Evropa po gospodarski razvitosti od njih še vedno tako daleč, kot je razdalja do Lune. In te države seveda nimajo neke teže, nanje gledajo kot na marionete, ki se stalno klanjajo za kredite in subvencije iz EU. Pod Titovo oblastjo je bilo gospodarstvo najboljše v ‘socialističnem bloku’: mladim družinam so nudili brezplačna stanovanja, plače so bile stabilne in so se postopoma zviševale.

Vi v Sovjetski zvezi ste imeli moralno in materialno surov socializem, tukaj pa je bilo bolj sproščeno. V kinodvoranah so svobodno vrteli filme z odkritimi erotičnimi scenami, odpirali so plaže za nudiste, vsak se je lahko odpravil v Nemčijo ali Francijo brez vize, delovale so zasebne trgovine in frizerski saloni, samo velike tovarne so bile v državni lasti. Tukaj se ljudje tako sprašujejo, zakaj so zamenjali dobro za slabo,« je ruskemu novinarju povedal politolog Aleks Vadišević.

Trgovec v Mostarju je novinarja prepričeval, naj kupi Titov portret z napisom: »Josip Broz – dobar skroz«. »Veste, on je bil tako preprost kot mi vsi,« zasanjano vzdihuje lastnik trgovine. »Kadil je kot Turk, rad je imel ženske: ženil se je petkrat, razšel pa se je s škandali. Svojo zadnjo ženo je dal v pripor: obtožil jo je državnega udara, v resnici pa je bil bojda ljubosumen, pravijo. Energičen mož, pravi Jugoslovan. Današnji politiki poskušajo biti Američani: z napetimi nasmeški kot pečeni mački, v dragih oblekah, s pričeskami najboljših stilistov za tristo evrov. On pa je bil krvav pod kožo, tako kot mi, človek iz ljudstva: v Rusiji je delal kot mehanik. Pod njim je bila naša država velika in močna. Zdaj pa je pri nas kup revežev.«

Zdi se, kot da k nakupu slike nagovarja sebe, ne pa turista, nadaljuje poročevalec. Vsak prebivalec Bosne in Hercegovine ob tem, ko izve, da je gost iz Moskve, nujno pove naslednje: Glejte, Tito se je v prvi svetovni boril za Avstro-Ogrsko, nato so ga ujeli, odpeljali v Sibirijo, tam se je poročil z Rusinjo in se z vso dušo zaljubil v Rusijo, nato pa se je vrnil v Jugoslavijo delati socialistično revolucijo. Spor med Titom in Stalinom poskušajo zamolčati: to samo kvari prijetno sliko prekrasnega prijateljstva med SFRJ in ZSSR.

»Zdi se, da bo pri takšnem življenjskem standardu mrtvi predsednik na Balkanu postal bolj priljubljen kot Jezus Kristus. V bistvu bodimo odkriti: državljani Bosne žalujejo ravno za razpadlo Jugoslavijo, a jim je to neprijetno priznati. Zakaj bi drugače imeli vojno in zakaj je moralo umreti na sto tisoče ljudi? Malo bolj udobno je biti nostalgičen do Josipa Broza Tita,« je sklenil Zotov svoj prispevek o nostalgiji za voditeljem SFRJ.

In še naš dodatek! No, je pa res, da je Tito v zadnjih letih najbolj odmevna osebnost v Sloveniji, kjer med bivšimi jugoslovanskimi republikami najbolj malikujejo t. i. »mrtvega boga«, kot ga je imenoval v svojem prispevku ruski novinar. Na primer v Izoli ima Tito celo svoj muzej, kjer Kulturno društvo “Tito” Izola v posebni spominski sobi na Koprski ulici v Izoli razstavlja predmete nekdanjega jugoslovanskega diktatorja, ki pa je za nekatere prebivalce Sloveniji še vedno Bog. A srečo večine »Mrtvi bog«. /LN/Russia Beyond – tudi foto/