Premiera drame Usedline, kot uvod regionalnega gledališkega festivala Ruta

V sredo, 9. februarja, ob 19. uri bo na Velikem odru MGL premiera drame Usedline avtorice in dramaturginje Katarine Morano in režiserja Žige Divjaka. S krstno uprizoritvijo drame Usedline bo MGL odprlo regionalni gledališki festival Ruta Grupa Triglav, ki ga bo Mestno gledališče ljubljansko gostilo med 9. in 14. februarjem 2022. Častni pokrovitelj festivala Ruta je župan mesta Ljubljana, ki bo festival tudi odprl.

V predstavi, ki bo uvod v omenjeni gledališki festival bodo dramo Usedline avtorice in dramaturginje Katarine Morano in režiserja Žige Divjaka upodobili, in igralke in igralci: Mirjam Korbar, Jana Zupančič, Matej Puc, Mojca Funkl, Lotos Vincenc Šparovec, Iztok Drabik Jug in Lara Wolf.

O uprizoritvi – Po velikem uspehu uprizoritve Sedem dni smo k sodelovanju znova povabili dvojico mladih ustvarjalcev – filmsko režiserko, scenaristko in dramatičarko Katarino Morano ter gledališkega režiserja Žigo Divjaka, ki v svojih uprizoritvah in avtorskih projektih z izrazitim čutom za socialne in človeške krivice preizprašujeta ustroj današnje družbe in vlogo posameznika v njej.

O avtorjih – Katarina Morano, ki se je z Žigo Divjakom odzvala povabilu MGL, je napisala dramo Usedline. Ta raziskuje tisto, kar ostane za nami, ko nas več ni. Nekaj že gre v škatle, kaj pa naj s tistim, česar se ne da nikamor pospraviti, s tistim, kar nam je bilo zapuščeno, na nas preloženo, s tistim, kar bomo ti, ki ostajamo, nosili s seboj? Kaj ostane, ko ob koncu življenja, ki je bilo usmerjeno zgolj v prihodnost, te prihodnosti zmanjka? In ko tako generacija za generacijo le hitimo in hitimo in hitimo in hitimo, kaj bo pravzaprav ostalo tisti zadnji generaciji, ki ne bo imela nikomur več nič kaj dobrega pustiti?

Torej, v sredo, 9. februarja, ob 19. uri bo na Velikem odru MGL premiera drame Usedline, ki bo zagotovo razstre le en pogled na ustroj današnje družbe in vlogo posameznika v njej./Objavo pripravila: Alenka t. Seme/Foto-press MGL- Peter Giodani/