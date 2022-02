Ljubljana, 7. januar 2022 – V Sloveniji na voljo inovativne slušalke Huawei FreeBuds Lipstick so od danes, 7. januarja, v Sloveniji na voljo, in sicer po priporočeni ceni 249 evrov. Tako se pri Huaweiu pridružujejo novim premijskim telefonom Huawei P50 Pro in Huawei P50 Pocket, ki prav tako prihajajo na slovenske trgovske police v februarju.

Slušalke so bile sicer prvič uradno predstavljene konec lanskega oktobra skupaj s pametnim telefonom Huawei nova 9, za njihovo oblikovanje pa je zaslužna skupina oblikovalcev v Pariškem raziskovalnem centru za estetiko.Kakovosten zvok visoke ločljivosti, ki poskrbi za odlično izkušnjo poslušanja, je rezultat naprednega inženirskega dela in klasične dinamične strukture zvočnega gonilnika z membrano večjega obsega. Ta podpira zvočne frekvence do 40 kHz, izboljša srednje in visoke tone do te mere, da so nižji in izrazitejši ter omogoča uživanje v močnejšem in poglobljenem zvoku. Poleg izredno zmogljive strojne opreme so za kakovosten zvok zaslužne tudi funkcije programske opreme, ki krasijo vse avdio izdelke družbe Huawei.

Tudi najnovejše Huaweieve slušalke so odprtega tipa. Oblika notranjega dela ohišja ušesnih čepkov je rezultat analize več kot 10 tisoč človeških ušes in obsežne analize stresa na osmih delih ušesa, kar poleg odličnega zvoka zagotavlja vrhunsko udobje nošenja.

Da bi bila uporabniška izkušnja kolikor je le mogoče nemotena, so pri Huaweiu izboljšali avtonomijo baterij. Z izključenim aktivnim izničevanjem hrupa bateriji v ušesnih čepkih zadoščata za do 4 ure neprekinjenega predvajanja zvoka, medtem ko je v polnilni škatlici dovolj energije za do 22 ur. S tem je omogočeno brezskrbno uživanje v najljubših skladbah povsod in kjerkoli.

Slušalke Huawei FreeBuds Lipstick so na voljo v glamurozni barvni kombinaciji črne, zlate in rdeče, saj imajo izbrane barve šminke globlji pomen. Črna predstavlja skrivnost, zlata simbolizira prestiž, rdeča pa navdušuje in očara. Torej zdaj veste! Saj res! Še zanimivost gre za slušalke, ki s svojo inovativno obliko spominjajo na šminko/LN/Huawei/