Ta teden v kina prihaja romantična komedija POROČIVA SE

Ljubljana, 8. januar 2022 – Ta teden na velika platna v kinematografe prihaja romantična komedija z naslovom Poročiva se, v kateri glasbena zvezdnika Jennifer Lopez in Maluma zaigrata zvezdniški par, ki se bo ob svoji skupni veliki uspešnici z naslovom Marry Me na velikem koncertu tudi poročil. A ne bo šlo vse po načrtih…





Glasbenika sta skupaj posnela trinajst skladb, ki jih bomo lahko slišali v filmu. Vsem skladbam, vključno z naslovno skladbo filma »Marry Me (Kat & Bastian Duet)«, lahko prisluhnete na TEJ POVEZAVI.

V romantični komediji poleg Lopezove in Malume zaigrajo še Owen Wilson, Sarah Silverman, John Bradley in Chloe Coleman, na režiserski stolček je sedla Kat Coiro, scenarij pa so napisali John Rogers, Tami Sagher in Harper Dill.

Bliža se valentinovo in v kinematografih se bo odvijala prava ljubezenska drama v romantični komediji z naslovom Poročiva se. Ob napovedani porokiglasbenih ikon – pevke in igralke Jennifer Lopez in pevca Malume – na koncertnem odru pred tisočglavo množico se precej zaplete, kar vodi do nepričakovane poroke pevke in učitelja matematike, ki ga zaigra Owen Wilson.



Romantično komedijo, ki razkriva romanco dveh popolnoma drugačnih oseb, je režirala Kat Coiro, scenarij so napisali John Rogers, Tami Sagher, Harper Dill, film pa je posnet po stripu avtorja Bobbyja Crosbyja. V glavnih vlogah zaigrajo Jennifer Lopez (ki je tudi producentka), Owen Wilson, Maluma, John Bradley in Sarah Silverman, v filmu pa bomo lahko prisluhnili izvirnim pesmih Lopezove in Malume.

O ZGODBI: Pevka Kat Valdez (Jennifer Lopez) je polovica najbolj seksi zvezdniškega para na svetu z vročim glasbenikom Bastianom (zaigra ga Maluma, ki debitira v celovečernem filmu). Ker se njuna skupna uspešnica z naslovom »Marry Me« hitro vzpenja po lestvicah, se odločita poročiti pred očmi svojih številnih oboževalcev na slovesnosti, ki jo bodo predvajali v živo preko številnih platform.



Na koncert, kjer se bo odvila slovesnost, ločenega srednješolskega učitelja matematike Charlieja Gilberta (Owen Wilson) zvlečeta njegova hčerka Lou (Chloe Coleman) in njegova najboljša prijateljica (Sarah Silverman). Ko Kat nekaj sekund pred slovesnostjo izve, da jo je Bastian prevaral z njeno pomočnico, se njeno življenje obrne na glavo in se na odru pred množico oboževalcev potrta sprašuje o ljubezni, resnici in zvestobi. Med govorom v množici opazi popolnega tujca, Charlieja. V trenutku norosti se Kat odloči, da se z njim poroči.



Kar se je pričelo kot impulzivna reakcija, se razvije v nepričakovano romanco. Ko pa se proti njima zarotijo sile, da bi ju spravile narazen, se poraja univerzalno vprašanje: Ali lahko dve osebi iz tako različnih svetov premostita prepad med njima in ustvarita prostor, kamor oba pripadata?

Igralka in pevka Jennifer Lopez je že dolgo imela željo, da posname skladbe in film skupaj. Zdaj se ji je to uresničilo in je izjemno navdušena. Ko je prvič slišala naslovno skladbo Marry Me, je pomislila, da je to dejansko to. Sama produkcija se je kolumbijskemu pevcu Malumi zdela neverjetna izkušnja, skupaj pa sta posnela več pesmi, ki definirajo zgodbo njunih likov v filmu – Kat in Bastianu.

Režiserka Kat Coiro je nad petjem Jennifer Lopez navdušena in pravi, da je njen nastop magnetičen, da ima prelep glas, kar bodo gledalci zagotovo začutili in uživali v filmu.

IGRALSKA ZASEDBA: Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma, John Bradley in Sarah Silverman

PREMIERNE PROJEKCIJE se bodo pri nas vrstile v ljubljanskem Koloseju, ter na Queen’s Night v Mariboxu in vseh Cineplexx centrih na Ladies Night. /LN/ Foto press: Karantanija Cinemas