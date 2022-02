Ustavno sodišče absolutno prednostno o »prepovedi« Levice in SD

Ljubljana, 9. februar 2022 – Ustavno sodišče vodi postopek o protiustavnem ravnanju strank Levica in SD absolutno prednostno, je sodišče objavilo na spletni strani (uradna objava).

Kot sporoča Viljem Kovačič, slovenski aktivist in bloger, predsednik društev Davkoplačevalci se ne damo in Domoljubni TIGR so postopku pisali Delo, Dnevnik, N1, Siol, Domovina, Mladina, Nova24, Demokracija. STA, RTV SLO in POP pa naj bi to informacijo skrivali.

Vili Kovačič in Luka Perš (novinar portala »Prava«) sta na podlagi nedavne odločitve ESČP pri Ustavnem sodišču že 6. januarja 2021 vložila pobudo za ugotovitev protiustavnosti delovanja Levice in SD. Ustavno sodišče zadevo obravnava absolutno prednostno. Levica in SD imata le še nekaj dni, da se opredelita do svojih kršitev. Kovačič je pridobil sodbe Romunije, ki kažejo, da so kršitve Levice in SD hujše od kršitev romunske stranke, ki sta jo prepovedala Romunija in ESČP.

Vili Kovačič, predsednik društva Davkoplačevalci se ne damo in Luka Perš, urednik medija Prava.si, sta 6. 1. 2021 pri Ustavnem sodišču vložil pobudo za ugotovitev protiustavnosti delovanja strank Levica in SD in prepoved obeh strank. Ustavnemu sodišču predlaga, da sledi Evropskemu sodišču za človekove pravice (ESČP), ki je novembra letos pritrdilo Romuniji, ki je prepovedala ustanovitev komunistične stranke z obrazložitvijo, da se ta ni distancirala od nekdanje komunistične stranke, ki je vladala Romuniji pred letom 1989.

ESČP je tokrat drugič odločalo o komunistični stranki Romunije. Prvič, leta 2005, je prepoved stranke označilo za kršitev svobode združevanja, sedaj drugič pa je sodišče v Strasbourgu zavzelo do stranke precej strožje stališče, da je prepoved stranke pravilna in “nujna v demokratični družbi”.

Leta 2005 je ESČP ocenilo, da iz programa in aktivnosti te stranke izhaja, da se je jasno distancirala od bivše Komunistične stranke, novembra letos pa, da se stranka ni dovolj distancirala od komunizma. Perš predlaga Ustavnemu sodišču, da oceni stranki Levica in SD po novih kriterijih evropskega sodišča.

Kovačič in Perš v pobudi pojasnjujeta, da se stranka SD ni distancirala od nekdanje zločinske Zveze komunistov in z mnogimi ravnanji izkazuje, da se ne distancira od njih. SD je pravna naslednica teh organizacij. Poslanec Koprivc je v DZ marca 2019 sporočil “Socialni demokrati smo ponosni nasledniki Zveze komunistov”. Niti stranka in niti predstavniki SD ali katerikoli politik SD se niso distancirali od te izjave ali je zanikali.

Vodstvo SD in njeni člani na dogodkih, predvsem na dogodkih stranke, pogosto prikazujejo simbole Komunistične partije, Zveze komunistov, fotografije diktatorja Tita, zastave bivše komunistične Socialistične republike Slovenije z rdečo zvezdo, zastave SFRJ, uniforme pionirjev in ostale simbole totalitarizma. Predsednica SD Tanja Fajon in bivši predsednik SD Dejan Židan sta se priklonila Borisu Kidriču, predsedniku komunistične vlade v času najhujših zločinov po drugi svetovni vojni. Prav z ničemer SD ni izkazala, da bi se distancirala od bivše Zveze komunistov.

Levica v svojem programu, objavljenem na spletni strani stranke, piše, “ne delamo si iluzij, da bi se lahko ekosocializem organsko razvil iz kapitalizma”, da je kapitalizem treba odpraviti, “lastništvo podjetij bomo prenesli v roke države in lokalnih skupnosti, ter ustanovili delavske, kmečke in potrošniške zadruge. Zato bomo spremenili nosilce kapitala in socializirali dobičke.” “Prepreko v tem smislu predstavlja vrsta obstoječih mednarodnih, evropskih in domačih pravil in institucij.” Program stranke Levica pravi tudi: “Naš dolgoročni cilj je odprava kapitalizma.”

Pobuda ustavnemu sodišču dokazuje protiustavno delovanje Levice tudi z objavami stranke in njenih poslancev na strankini spletni strani in socialnih omrežjih. Poslanca Kordiš in Violeta Tomić sta objavila, med drugim: “Razlastimo kapitaliste!”, “Fašiste – pučiste moramo nagnati iz oblasti, preden izropajo vse, kar ni pribito.”, “Navsezadnje so bili socialisti tisti, ki so (…) popeljali slovenski narod, skupaj z drugimi jugoslovanskimi narodi v svetlo bodočnost, v kateri smo dobili industrijsko bazo, ki je poprej ni bilo«, “Očitate nam, da hočemo odpraviti vašo lastnino. Vsekakor, to hočemo. #EatTheRisch”, “V imenu ekosocialistov Slovenije, Združene levice in svojem lastnem imenu izražam svoje globoko spoštovanje in podporo venezuelskemu ljudstvu in njihovi nesmrtni revoluciji”.

Stranka Levica se je odzvala na odločitev ESČP v zadevi Romunije. Ni se distancirala od komunizma, ampak je objavila stališče, da je komunizem SFRJ bil drugačen od komunizma Romunije. Komunizem Romunije in komunizem Jugoslavije sta v vseh bistvenih lastnostih primerljiva. Res je bila Jugoslavija ekonomsko uspešnejša, a po najhujših zločinih, torej po številu eksekucij, izvensodnih in sodnih ubojev, izrečenih smrtnih kazni, mučenj v prvem desetletju komunizma močno prednjači Jugoslavija.

Ustavno sodišče je stranki pozvalo, naj se opredelita do kršitev. Zakon o ustavnem sodišču omogoča Ustavnemu sodišču da odredi izbris strank ali da jima le prepove nadaljnje protiustavno ravnanje. Ustavno sodišče bo obe stranki najprej pozvalo k odgovoru. Morda se bosta stranki glasno in odločno distancirali od komunizma in vodij komunistične revolucije ter omogočili svoje nadaljnje delovanje.

Kovačič in Perš sta Ustavnemu sodišču predlagala, da odloča absolutno prednostno. Ustavno sodišče je predlogu sledilo. To stori sodišče le pri najbolj pomembnih in utemeljenih pobudah.

Od ustavnega sodišča pričakujemo javno obravnavo po spletu. Spletni prenos pomembnih sojenj postaja standard odprega postopka. ESČP vse obravnave velikega senata prenaša po spletu. Pred sodiščem je vprašanje dveh večjih političnih strank, ki sta na volitvah leta 2018 prejeli 170.000 oziroma 19% glasov. Volivci imajo pravico kot javnost opazovati tako pomemben sodni postopek.

Kovačič je pridobil sodbe z Romunije. Kažejo, da so kršitve Levice in SD hujše od tistih, na podlagi katerih sta Romunija in ESČP prepovedala stranko v Romuniji.

Velja pa dodati, da ne glede na to, da naj bi STA, RTVSLO in POP to informacijo skrivali, kot pravita pobudnika presoje, je ta že dosegla ustrezno odmevnost tudi s strani POP TV. Tako sta na POP TV nastopila koordinator Levice Luka Mesec in generalni tajnik SD Dejan Levanič.

Mesec je za pobudo presoje (vloženo pobudo za ustavno presojo Kovačiča in Perša) obtožil »desnico«, kdo naj bi s strani desnice to točno bil, Mesec ni definiral.

Medtem pa generalni tajnik SD Dejan Levanič za POP TV povedal le, da stranka SD ne vidi težav s kakršnim koli protiustavnem ravnanju. Ravno nasprotno, sporoča SD po svoje generalnem tajniki. SD ni moč očitati kakršnega koli protiustavnega ravnanja, je še povedal Levanič, zato se njihova stranka presoje ne boji.

Zagotovo presoja Ustavnega sodediča znana pred volitvami. To pa je moč pričakovati zato, ker je Ustavno sodišče vzelo v obravnavo absolutno prednostno in tudi zato, ker bi bilo prav, da se stvari razčistijo pred volitvami in nanje, v čim manjši meri (ne)vplivajo.

Bo pa zagotovo ta postopek ustavne presoje sprožitev povzročil medijski, pa tudi politični vihar. Počakajmo, koliko ga bo in s kakšnim učinkom bo ta vplival na stanje v naši povesem razdeljeni politiki./LN